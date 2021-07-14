Перестрелка на границе: армянский военный погиб, азербайджанский ранен

Военнослужащий ВС Армении погиб среду в результате перестрелки на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает армянское военное ведомство.

«Подразделения ВС Азербайджана для продвижения боевых позиций пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники. После ответных действий армянской стороны, направленных на прекращение указанных работ, азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении армянских позиций. В результате перестрелки военнослужащий ВС Армении получил смертельное огнестрельное ранение. У азербайджанской стороны тоже есть потери», – отмечается в заявлении Минобороны Армении.

Военное ведомство осудило «очередные провокации азербайджанской стороны и предупреждает, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана».

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщили о ранении военного в результате обстрела с армянской стороны на нахичеванском направлении госграницы двух стран.

«14 июля примерно в 10:00 подразделения армянских вооруженных сил из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе. В результате обстрела получил ранение военнослужащий азербайджанской армии Ибадулла Марданлы», – говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был госпитализирован. В Минобороны также отметили, что ответным огнем противник был подавлен, – пишет ТАСС.

«В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск», – утверждается в информации.