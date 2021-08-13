Премьер Грузии впервые допустил введение обязательной вакцинации от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в Грузии в ближайшее время может стать обязательной для ряда категорий граждан. Об этом заявил сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили на презентации кандидата правящей партии «Грузинская мечта» в мэры Лагодехи (регион Кахети).

Гарибашвили допустил, что Грузия последует примеру США, где уже сейчас вакцинация от COVID-19 становится обязательной для некоторых групп населения.

«Соединенные Штаты Америки – одна из самых сильных стран, и в сентябре уже окончательно будет утверждена вакцина Pfizer, то есть будет объявлено, что вакцина прошла авторизацию на всех уровнях. Это означает то, что Америка сделает обязательным для собственных граждан прием вакцины. Соответственно, хотим мы или нет, нам придется сделать это. Тот, кто не сделает прививку, к сожалению, будет наблюдать за той реальностью, где увеличиваются смерти. Поэтому, в целях защиты себя от этого необходимо сделать прививку», – заявил он.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», в Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 13 августа достигло 715 919. Это почти 20% от всего населения Грузии. Из них оба компонента вакцины получили 225 053 – около 6% населения страны.