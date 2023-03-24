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СМИ: теперь Путина могут арестовать и в Армении
В пятницу Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде (МУС). Ранее эти обязательства были ратифицированы парламентом страны, что теперь означает их немедленное вступление в силу.
Теперь в случае посещения Армении президент России Владимир Путин и детский омбудсмен Мария Львова-Белова могут быть задержаны в связи с выданным 17 марта МУС ордером на их арест, пишет русская служба Би-би-си.
В заявлении суда говорилось, что Путин и Львова-Белова «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации».
Страны-члены МУС обязаны исполнять ордер, но не все страны являются его членами. Россия не является участником Римского статута МУС.
Другие новости дня
ИКАО не признает код Сухумского аэропорта без согласия Грузии – министр
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) «однозначно и последовательно» выступает в защиту территориальной целостности Грузии. Об этом глава МИД страны Илья Дарчиашвили заявил в парламенте, говоря о планах властей самопровозглашенной республики Абхазия восстановить Сухумский аэропорт и начать рейсы в Россию.
«ИКАО, которая является агентством ООН, рассматривает регион Абхазии и расположенное над ним воздушное пространство частью грузинского воздушного пространства», – сказал он.
Дарчиашвили говорит, что грузинская сторона проводит регулярные консультации с международной организацией, штаб-квартира которой расположена в Канаде. По словам министра, если Россия обратится в ИКАО с заявкой об изменении специального воздушного кода Сухумского аэропорта, или его привязке к коду какой-либо другой страны, вопрос «даже не рассмотрят».
«Изменение кода воздушного пространства страны возможно лишь при согласии данной страны. Соответственно, какой бы код не был присвоен Россией Сухумскому аэропорту, ИКАО всегда будет рассматривать аэропорт частью воздушного пространства Грузии», – добавил министр.
- Абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить сухумский аэропорт к 2024 году.
- По итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.
- Международная организация гражданской авиации не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.
Украина заявила, что передала России всех тяжелораненных пленных
Украина передала России всех тяжелораненных пленных, заявил Координационный штаб по работе с военнопленнными. Москва пока не комментировала эту информацию.
По сообщению штаба, это был не обмен, а репатриация. Все раненые, чьё состояние позволяло транспортировку, были возвращены в Россию без встречных условий. Штаб уточнил, что передано было пять человек.
Согласно нормам международного права, тяжелораненные и тяжелобольные пленные не подлежат обмену, они должны быть эвакуированы в свою страну для лечения.
«В то же время государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения. Все эти категории граждан, согласно международному гуманитарному праву, должны быть возвращены Украине путем репатриации без каких-либо условий», – заявили в координационном штабе.
- Седьмого марта Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, в результате которого домой вернулись 130 украинцев и 90 россиян. Украина вернула военнослужащих ВСУ, пограничников, бойцов Нацгвардии. Из 130 возвращенных из плена украинцев четыре – женщины. В Минобороны РФ подтвердили возвращение из плена 90 россиян. Всем им, по информации военного ведомства, будет оказана необходимая медицинская помощь в медучреждениях Минобороны.
Саакашвили в интервью Politico: меня отравили российские агенты
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в интервью американскому изданию Politico, что он был «отравлен российскими агентами». По словам политика, представители РФ «внедрились в грузинские службы безопасности».
«Я хорошо помню тот день, когда мне ввели яд, я чуть не умер. С тех пор у меня плохо со здоровьем», – заявил он.
Как отмечает Politico, заявление прозападного политика – часть более широкой серии обвинений, связанных с вредоносным российским влиянием. В частности, Саакашвили настаивал на том, что олигарх Бидзина Иванишвили, основавший правящую партию «Грузинская мечта», действовал по указке Москвы, чтобы «захватить» грузинское государство: «Он контролирует все – законодательную, исполнительную, судебную систему».
Как пишет СОВА, в интервью третий президент заявил, что с момента своего ареста потерял уже половину своего веса и теперь весит 60 кг вместо 120 кг.
«В учреждении, в котором я нахожусь, основные решения о лечении принимают службы безопасности, а не врачи – они назначают весь медперсонал», — написал Саакашвили в ответах, переданных Politico через его американского адвоката Массимо Д’Анджело.
По словам Д’Анджело, небольшие дозы яда, вероятно, подмешивались в еду и воду экс-президента, что, как считает адвокат, согласуется с медленными и мучительными методами Кремля, когда речь идет об устранении политических заключенных.
Отметим, что Саакашвили и его соратники неоднократно озвучивали версию об отравлении, ссылаясь на медицинские анализы, выявившие в организме политика тяжелые металлы. В конце 2022 года третий президент заявил: «Если Навального сразу хотели убить «Новичком», то мне дали смесь, которая убивает в течении нескольких месяцев».
Грузинские власти версию об отравлении Саакашвили категорически отвергают. Глава Минюста Рати Брегадзе предложил провести токсикологическую экспертизу, от которой, по словам министра, Саакашвили отказался.
Глава МИД Германии посетила участок разделительной линии в селе Одзиси
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила участок разделительной линии в селе Одзиси на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Бербок прибыла в село в сопровождении представителей Миссии наблюдателей Евросоюза, которые рассказали главе МИД ФРГ о текущей ситуации на местах.
Представители правительства Грузии министра не сопровождали, передает издание СОВА.
При этом с Бербок встретился лидер Антиоккупационного движения Давид Кацарава. Как сообщает телеканал «Мтавари», он рассказал главе МИД Германии, как югоосетинские власти намерены утвердить план по делимитации де-факто границы и «дополнительно оккупировать 208 кв. км. земли».
Он также предоставил информацию о гражданах Грузии, незаконно содержащихся в цхинвальской тюрьме, отметив, что официальный Тбилиси не может их освободить.
Ранее Бербок провела встречи с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и представителями гражданского общества. Запланированы встречи с премьером Грузии, оппозицией и студентами.
- Издание Spiegel сообщило, что самолет с министром иностранных дел Германии смог совершить посадку в Тбилисском международном аэропорту лишь со второй попытки. Правительственному лайнеру Airbus A340-300 пришлось зайти на второй круг, поскольку взлетно-посадочную полосу перекрыл другой самолет, пишет издание. В «Грузаэронавигации» заявили, что посадочная полоса была полностью свободной, а решение приземлиться в Тбилиси со второй попытки принял лично пилот.
- Накануне в правящей партии Грузии раскритиковали Бербок, которая перед началом визита заявила о попытках изменения проевропейского курса страны. Генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что глава МИД Германии «оторвана от реальности».
В Тбилиси отменили выступление музыканта, ранее посетившего Абхазию
Грузинский сервис продажи билетов Biletebi.ge сообщил об отмене выступления известного искусствоведа и музыканта Михаила Казиника. Он должен был выступить в тбилисском Театре Грибоедова 18 апреля.
«Мероприятие отменено. Артист нарушил закон «Об оккупированных территориях». Компания привержена территориальной целостности нашей страны», – сказано в заявлении.
Biletebi.ge благодарит пользователей, которые сообщили о нарушении артистом грузинского законодательства.
«Эхо Кавказа» в 2017 году сообщало о визите Михаила Казиника в Сухуми. Он, в частности, провел концерт-лекцию в Абхазской филармонии.
При этом уже после визита в Сухуми, в 2018 году Казиник выступил в Тбилиси на фестивале «Возраст счастья». Тогда у него, предположительно, не возникло проблем с пересечением грузинской границы.
КНДР заявила об испытании дрона для создания «радиоактивного цунами»
Северная Корея заявила об испытании подводного беспилотника с ядерным зарядом для создания «радиоактивного цунами».
Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает, что новое оружие должно тайно проникнуть во вражеские воды и устроить подводный взрыв, вызвав «сверхмасштабное радиоактивное цунами», которое уничтожит морские ударные группы и крупные порты противника. Беспилотник назвали «Хаиль», что переводится как «цунами».
Корейские СМИ опубликовали несколько фото с испытаний, за которыми наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Ранее он назвал совместные военные учения США и Южной Кореи репетицией вторжения и поклялся заставить их «погрузиться в отчаяние».
Испытание нового оружия стало частью учений КНДР, имитирующих ядерные удары по неназванным южнокорейским целям. На прошлой неделе Южная Корея и Япония сообщили, что КНДР запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
- Программы Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН. Однако Пхеньян заявляет, что разработка оружия необходима для противодействия «враждебной политике» Вашингтона и его союзников.
- В 2022 году КНДР произвела 37 пусков и в общей сложности запустила около 70 ракет разной дальности. В ходе этих учений КНДР систематически запускала ракеты в сторону Японии и Южной Кореи.
- В конце января министры обороны США и Южной Кореи договорились расширить программу совместных военных учений. Стороны также планируют расширить американское присутствие в регионе и доставить туда истребители F-22, F-35 и авианосцы с ядерными двигателями.
FT: Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию
В Казахстане с 1 апреля должна заработать система, которая будет отслеживать в онлайн-режиме всю цепочку перемещения товаров от границы к границе, чтобы не допустить обхода санкций в отношении России. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на высокопоставленного казахстанского чиновника.
По его словам, в Астане понимают все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следят за взаимной торговлей со всеми партнёрами.
При этом он отметил, что правительство Казахстана не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода.
На днях агентство Reuters со ссылкой на несколько источников сообщало, что в последние недели российские компании более активно просят своих казахстанских партнёров помочь с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров. Два собеседника агентства связывают возросший интерес с сообщениями о планах Анкары прекратить транзит санкционных товаров.
С начала полномасштабного российского вооружённого вторжения на территорию Украины сотни иностранных корпораций, компаний и брендов объявили о закрытии бизнеса в России, соответственно остановив и импорт продукции из-за рубежа. В ответ российские власти разрешил ввоз в страну иностранных товаров через третьи страны в рамках параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя.
За последний год торговый оборот между Россией и Казахстаном значительно вырос. Предполагается, что через Казахстан в Россию ввозятся товары, включенные в санкционные списки, в том числе и те, которые можно использовать в военной промышленности.
Грузии необходимо преодолеть поляризацию – глава МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили прокомментировала протесты в Тбилиси, связанные с законопроектом об «иноагентах», и отзыв документа из парламента страны.
«Я была под большим впечатлением, когда грузинские мужчины и женщины размахивали флагами ЕС на улицах Тбилиси, и это способствовало развитию гражданского общества. Гражданское общество состоялось. Есть вера и стремление к европейским ценностям...
После отзыва законопроекта об «агентах» теперь основная задача политиков состоит в преодолении поляризации, восстановлении доверия и проведении убедительных реформ. Их реализация необходима, чтобы Грузия смогла вступить в Европейский союз.
Правительство в одиночку, без поддержки гражданского общества, не сможет ввести Грузию в Европейский Союз, и наоборот, гражданское общество не может стать членом Европейского Союза без поддержки правительства. Только сообща.
Это и есть движущая сила ЕС. Этому Союзу характерен очень пестрый состав, но это не слабость, а сила, поэтому неофициальный девиз союза звучит так: «Единство в многообразии». В будущем мы хотим реализовать это совместно с Грузией, поэтому необходимо не терять времени, это тот исторический момент, когда мы не должны отступать», – заявила она.
Она добавила, что Германия поддерживает Грузию, а для получения статуса кандидата на вступление в ЕС стране необходимо выполнить 12 рекомендаций.
- Кроме переговоров с грузинским коллегой, Бербок уже провела встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и представителями гражданского общества. Запланированы встречи с премьером Грузии, оппозицией и студентами. Также в программе поездка к разделительной линии у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия и встреча с представителями Миссии наблюдателей ЕС.
- Издание Spiegel сообщило, что самолет с министром иностранных дел Германии смог совершить посадку в Тбилисском международном аэропорту лишь со второй попытки. Правительственному лайнеру Airbus A340-300 пришлось зайти на второй круг, поскольку взлетно-посадочную полосу перекрыл другой самолет, пишет издание. В «Грузаэронавигации» заявили, что посадочная полоса была полностью свободной, а решение приземлиться в Тбилиси со второй попытки принял лично пилот.
- Накануне в правящей партии Грузии раскритиковали Бербок, которая перед началом визита заявила о попытках изменения проевропейского курса страны. Генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что глава МИД Германии «оторвана от реальности».
Саакашвили прибыл в Грузию, чтобы подготовить почву для войны – премьер
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уверен, что экс-президент страны Михаил Саакашвили вернулся на родину, чтобы подготовить почву для войны и открытия «второго фронта» против России.
Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года, вторжение в Украину российский президент Владимир Путин начал 24 февраля 2022 года.
«По его (Саакашвили – ред.) наивным расчетам, должна была быть революция, кровопролитие, свержение правительства насильственным путем, срыв выборов. Этот период как раз совпадает с тем периодом, когда уже начались разговоры, и у нас была информация от наших партнеров о том, что в ноябре или декабре (2021 года – ред.) должна была начаться война в Украине, которая была отложена на несколько месяцев из-за т.н. коммуникации между Россией и Западом. Я не случайно упомянул этот период, он совпадает с приездом Саакашвили, с намерением свергнуть власть, организовать переворот и революцию. Если связать это с заявленной через несколько месяцев украинским правительством целью, их действиями, то становится ясно, что их задачей было открытие второго фронта в Грузии. Я думаю, ни у одного разумного человека не возникнет сомнений и вопросов в том, что цель приезда Саакашвили была в том, чтобы подготовить почву для начала войны в Грузии. Конечно, этот план провалился, внутренние и внешние враги нашей страны проиграли», – заявил Гарибашвили, выступая в парламенте.
Гарибашвили также напомнил недавнее заявление бывшего премьера и экс-министра внутренних дел Вано Мерабишвили, которого он назвал неформальным лидером оппозиционного «Единого национального движения». По словам Гарибашвили, в интервью одному из украинских каналов экс-глава МВД заявил, что их цель – свержение правительства, а затем – начало войны против России.
«Это слова, произнесенные Мерабишвили публично. Это доказательства, а я лишь напоминаю вам о фактах», – сказал Гарибашвили.
При этом Мерабишвили ранее обвинил представителей правящей партии в тиражировании лжи. Он, в частности, заявил, что не говорил о планах воевать против России.
Ранее власти Грузии уже заявляли, что возвращение Саакашвили в Грузию было связано с планами открыть против России «второй фронт».
«20% территории Грузии оккупированы ядерной державой номер один» – Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте, вновь заявил о «заговоре против страны», цель которого – открытие «второго фронта против России.
«Реальная опасность, стоящая сегодня перед нашей страной – это существующий план, заговор, против нашей страны, это т.н. план украинизации, план открытия «второго полигона» и «второго фронта». Хочу напомнить всем, что сегодня наша страна еще не является членом Евросоюза или НАТО, у нас нет никаких гарантий безопасности и 20% территории оккупированы ядерной державой номер один. Также хочу напомнить и о других фактах. Уважаемые депутаты, к сожалению, заявленная украинскими властями цель прямо согласовывается, не постесняюсь сказать этого, с целями «пятой колонны», их намерениями, их планами и действиями. Госпожа Теона (Акубардия – беспартийный депутат) напомнила мне и призвала поговорить о враждебных силах, действующих внутри страны. Надо быть очень наивным, чтобы закрывать глаза на грозящие нашей стране опасности и не говорить о них», – сказал Гарибашвили.
- Напомним, что во время мартовских протестов на проспекте Руставели в Тбилиси во время выступления одного из участников митинга начали скандировать «Сухуми! Сухуми!», «Цхинвали! Цхинвали!». Некоторые восприняли это как призыв к возвращению Абхазии и Южной Осетии силовым путём. Однако эта тема не на повестке дня протестов и среди официальных требований протестующих не значилась.
- Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают.
- Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, выступая на съезде политической партии «Амцахара», заявил, что грузинская оппозиция предпринимает попытки свергнуть действующую власть и открыть «второй фронт».
Бжания наградил Лаврова высшим орденом Абхазии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания наградил главу МИД России Сергея Лаврова высшим орденом Абхазии – орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и слава») I степени.
«За большой личный вклад в деле признания независимости Республики Абхазия, укрепления и развития абхазо-российских межгосударственных отношений наградить Лаврова Сергея Викторовича орденом «Ахьдз-Апша» I степени», – говорится в указе, подписанном Асланом Бжания 21 марта.
Отметим, что орденом «Честь и слава» I степени в разные годы были награждены Фазиль Искандер, Владислав Ардзинба, Эдуард Кокойты, Даниэль Ортега, Уго Чавес, Башар Асад и Владимир Путин.
«Грузаэронавигация»: посадке самолета главы МИД Германии не мешал другой самолет
В «Грузаэронавигации» опровергли информацию о том, что посадке самолета главы МИД Германии Анналены Бербок в Тбилисском международном аэропорту помешал другой самолет.
Ранее издание Spiegel сообщило, что правительственному лайнеру Airbus A340-300 пришлось зайти на второй круг, поскольку взлетно-посадочную полосу перекрыл другой самолет.
В «Грузаэронавигации» заявили, что посадочная полоса была полностью свободной, а решение приземлиться в Тбилиси со второй попытки принял лично пилот.
«Решение экипажа зайти на второй круг – нормальная практика в гражданской авиации и не считается инцидентом», – сказано в заявлении грузинского ведомства.
- Накануне в правящей партии Грузии раскритиковали Бербок, которая перед началом визита заявила о попытках изменения проевропейского курса страны. Генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что глава МИД Германии «оторвана от реальности».
- У Бербок в Тбилиси запланированы переговоры с премьером, президентом, министром иностранных дел, представителями гражданского общества и оппозицией. Также в программе поездка к разделительной линии у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия и встреча с представителями Миссии наблюдателей ЕС.
США расследуют связи Credit Suisse и UBS c российскими олигархами
Министерство юстиции США проверяет ряд банков, в том числе швейцарские Credit Suisse и UBS , на предмет помощи российским олигархам с обходом санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, в рамках проводимого расследования Минюст США также направил повестки сотрудникам некоторых крупных американских банков. Каких именно, неизвестно.
Как уточнил один из источников, ведомство хочет выявить сотрудников банка, которые имели дело с клиентами, находящимися под санкциями, и как этих клиентов проверяли в последние годы, и не были ли нарушены законы.
По данным издания, швейцарские банки получили судебные повестки, отправленные ещё до поглощения Credit Suisse UBS. Credit Suisse отказался от комментариев, UBS не ответил на запрос агентства.
В 2022 году Минюст США создал группу KleptoCapture, которая отслеживает соблюдение санкций, введённых в ответ на вторжение России в Украину. Ранее KleptoCapture временно арестовала активы ряда российских олигархов, в том числе несколько суперъяхт стоимостью десятки миллионов долларов.
В конце года Сенат США поддержал поправку к федеральному бюджету, позволяющую использовать конфискованные российские активы для помощи Украине. Документ регулирует использование средств, полученных у российских олигархов. Деньги сначала будут направляться в Госдепартамент, который будет распределять их в качестве международной помощи. Законопроект не описывает механизм конфискации средств, речь идёт только о трате того, что уже изъято.
- Напомним, что с Credit Suisse судится экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили. В марте прошлого года издание The Financial Times сообщило, что Иванишвили выиграл иск против швейцарского банка и получит от него более 500 млн долларов (Bloomberg пишет о 607 млн долларах). Решение тогда принял суд на Бермудских островах. Позже стороны ожидали решения суда в Сингапуре. В феврале текущего года стало известно, что Credit Suisse выплатил Иванишвили 210 млн долларов.
- Общая сумма исков Иванишвили составляла около $800 млн. Иванишвили утверждает, что потерял свои деньги из-за действий бывшего менеджера банка Патриса Лескодрона, который был осужден за мошенничество. Лескодрон покончил жизнь самоубийством в 2020 году.
- Очередной этап противостояния Иванишвили с Credit Suisse начался после российского вторжения в Украину. Сообщалось, к примеру, что банк заморозил 2,7 млрд фунтов, принадлежащих бизнесмену, на основании того, что средства могут иметь российское происхождение.
- Адвокаты Иванишвили периодически публикуют заявления, обвиняя Credit Suisse в политическом давлении. Утверждалось, что олигарх до сих пор не может получить деньги, хранящиеся в трастах, учрежденных Credit Suisse.
Bloomberg: Пригожин намерен свернуть работу ЧВК на войне с Украиной
Основатель так называемой ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин планирует свернуть деятельность своих наёмников в войне с Украиной и снова сосредоточиться на Африке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
Собеседники агентства рассказали, что высокопоставленные российские военные и политики видят в Пригожине растущую угрозу. Сейчас основатель ЧВК сталкивается с дефицитом боеприпасов в зоне боёв на территории Украины и нехваткой людей после того, как ему якобы запретили вербовать заключённых в российских колониях.
По данным источников Bloomberg, на фоне осады Бахмута российские военачальники донесли до президента Владимира Путина сомнения по поводу боевой эффективности ЧВК «Вагнер».
Никаких подтверждений тому, что наёмников Пригожина перебрасывают в Африку, нет, отмечает Bloomberg. При этом в публикации упоминается объявление о наборе людей в ЧВК – на полгода на войну с Украиной, и на 9–14 месяцев – в Африку.
Агентство не сообщает, где именно опубликованы сообщения. Радио Свобода удалось найти их в российских соцсетях.
Пригожин в ответ отверг сообщение агентства. «Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины», — говорится в сообщении пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер».
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине. Глава ЧВК «Вагнер» – предприниматель Евгений Пригожин, известный дружбой с президентом Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
- Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена. Власти официально называют бойцов ЧВК «Вагнер» добровольцами. Для участия в войне против Украины ЧВК завербовала, по оценкам, десятки тысяч заключённых из российских колоний. На прошлой неделе вступили в силу поправки, распространяющие уголовную ответственность за так называемую дискредитацию и фейки и на негативные публикации о «добровольцах».
- По данным Русской службы Би-би-си, «Медиазоны» и команды волонтёров, ведущих подсчёт погибших по открытым источникам, с начала года в войне на территории Украины погибли не менее одной тысячи заключённых, которые должны были отбывать наказание в российских колониях.
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Самолет с главой МИД Германии приземлился в Тбилиси со второй попытки
Самолет с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок смог совершить посадку в Тбилисском международном аэропорту лишь со второй попытки. Об этом сообщает издание Spiegel.
Правительственному лайнеру Airbus A340-300 пришлось зайти на второй круг, поскольку взлетно-посадочную полосу перекрыл другой самолет, пишет издание.
«После того, как показалось, что части шасси уже коснулись взлетно-посадочной полосы, командир воздушного судна разогнался и взлетел», – говорится в статье.
По информации Spiegel, изначально было неясно, с чем был связан маневр самолета. Уход на второй круг часто считается стандартной мерой предосторожности. Позже причину пояснил командир лайнера.
«К сожалению, коллега, который «рулил» свой самолет впереди нас, не успел сделать это достаточно быстро», – объявил пилот.
Самолет приземлился в Тбилиси с 20-минутным опозданием, в 23:20 по местному времени. Министра иностранных дел Германии в аэропорту встретила замглавы МИД Грузии Хатуна Тотладзе. В аэропорту был выставлен почетный караул.
В «Грузаэронавигации» подтвердили, что при посадке самолета возникла проблема. До завершения проверки, для которой необходимо еще несколько часов, ведомство отказывается от дополнительных комментариев.
Накануне в правящей партии Грузии раскритиковали Бербок, которая перед началом визита заявила о попытках изменения проевропейского курса страны. Генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что глава МИД Германии «оторвана от реальности».
У Бербок в Тбилиси запланированы переговоры с премьером, президентом, министром иностранных дел, представителями гражданского общества и оппозицией. Также в программе поездка к разделительной линии у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия и встреча с представителями Миссии наблюдателей ЕС.
Дегнан: Президент Зурабишвили – фантастический представитель Грузии
Президент Саломе Зурабишвили – фантастический представитель Грузии, в чем мы убедились за последний месяц. Так во время своего визита в Ахалкалаки посол США в Тбилиси Келли Дегнан прокомментировала вопрос участия Зурабишвили в Саммите за демократию, пишет SOVA. Форум созывает президент США Джо Байденом.
«Она присутствовала и на прошлогоднем саммите. Все страны взяли на себя определенные обязательства, и саммит этого года будет посвящен выполнению этих обязательств. В случае с Грузией это были в целом обязательства правительства, поэтому правительство также участвует в реализации повестки дня по совершенствованию демократии и борьбе с коррупцией, которую поставила перед собой Грузия.
Думаю, министр иностранных дел [Грузии] также выступит с видеообращением во второй день саммита, который пройдет в Нидерландах.
Так что я думаю, что это отражает приверженность президента Зурабишвили, которая блестяще выполняет свою работу, представляя Грузию, а также правительство в плане улучшения демократии и борьбы с коррупцией», - сказала Дегнан.
Саммит за демократию пройдет 29-30 марта.
Хатия Деканоидзе покидает партию «Национальное движение»
Член «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе покидает партию. Об этом она заявила в эфире «ТВ Пирвели».
«Я думаю, как-то, может быть, это сотрудничество закончится. Я не могу сказать вам время и момент. Я не собираюсь уходить из политики. Когда такое решение принимается официально, это не значит, что я могу сделать для Миши (Саакашвили) или Ники (Гварамия) меньше, чем кто-либо другой. Для меня это вопрос принципа и достоинства», – заявила Хатия Деканоидзе.
Деканоидзе говорит, что она не поддерживает бойкот парламента и это является одной из причин, побудивших её покинуть партию.
Сын Стивена Сигала вслед за отцом получил российское гражданство
Американский актер Стивен Сигал со своим сыном Домиником зарегистрировал в России компанию «Пять элементов», сообщает РБК со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.
Издание отмечает, что исходя из этих данных 33-летний Доминик Сигал так же, как и отец, получил российское гражданство. Сама фирма «Пять элементов», согласно уставным документам, специализируется на производстве питьевой воды и безалкогольных напитков для детей. В качестве ее юридического адреса указано помещение на улице Матросская Тишина в Москве.
Стивен Сигал, известный по ролям в американских боевиках, получил российское гражданство из рук Владимира Путина в 2016 году. В Кремле заявляли, что актер, публично высказывавшийся в поддержку президента России и поддержавший аннексию Крыма, сам «продолжительное время обращался с соответствующей просьбой».
Спустя два года Сигал зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, учредив в Москве компанию «Стивен Сигал Групп». В ЕГРЮЛ было указано, что она занимается «деятельностью концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс».
В 2020 году стало известно, что Сигал скрыл регистрацию строительной компании вместе с членом Совета Федерации от Тамбовской области Александром Бабаковым. В том же году актер стал членом ультрапатриотический партии «За правду» Захара Прилепина , которая позже объединилась с партиями «Справедливая Россия» и «Патриоты России».
В феврале текущего года Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы.
Кобахидзе: НПО хотели видеть на посту Народного защитника «агента и шпиона»
Новый Народный защитник Грузии Леван Иоселиани «никогда не станет» Нино Ломджария (экс-омбудсмен), заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
По его словам, часть неправительственных организаций выступила против избрания Иоселиани, поскольку им было бы сложно управлять им.
«НПО выступили с негативным заявлением сразу после его избрания, это около 10-15 НПО. Самые богатые, которые отличаются самыми радикальными действиями. Они попросту являются составляющей частью радикальной оппозиции.
Они подумали, что Леван Иоселиани не агент и не шпион, поэтому им будет трудно подчинить его так же, как в свое время легко подчинили себе Нино Ломджария. Леван Иоселиани никогда ею не станет, я в это верю. [Именно] этого и боялись соответствующие НПО, которые хотели [видеть] на этой должности агента и шпиона», - приводит слова политика издание Netgazeti.
- Леван Иоселиани был утвержден Народным защитником Грузии 7 марта. За него проголосовали единогласно – 96 депутатов грузинского парламента. Иоселиани – вице-спикер законодательного органа, один из лидеров партии «Граждане».
- Еврокомиссия рекомендовала Грузии для получения статуса кандидата на членство в ЕС, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно; власти также должны обеспечить эффективную институциональную независимость аппарата Народного защитника.
Украина получила от Словакии первые с начала войны истребители
Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29, это первые поставки боеспособных самолётов стране с начала конфликта, о которых стало известно. Киев требует авиационную технику у западных стран с начала февральского вторжения.
Братислава планирует передать 13 истребителей советского производства, в первой партии поставлены четыре из них, сообщил в фейсбуке министр обороны страны Ярослав Надь. Остальные будут отправлены в течение ближайших недель, написал он.
МиГ-29 используется украинскими ВВС, поэтому в стране существует система подготовки пилотов для них. До начала войны, согласно справочнику World Air Forces 2022, в Украине был 51 такой самолёт с учётом учебно-боевых.
Справочник Military Balance сообщил о 37 таких истребителях. Сколько из них находились в боеспособном состоянии — неизвестно. Как минимум 18 из них были потеряны во время боёв.
В ближайшее время аналогичные самолёты Украине передаст Польша. Такие же истребители есть на вооружении входящей в НАТО Болгарии. Киев официально обратился к стране с просьбой передать их украинской армии.
Министр финансов Грузии может перейти в совет Нацбанка
В конкурсе на должность члена совета Национального банка Грузии, предположительно, принимает участие действующий министр финансов страны Лаша Хуцишвили.
Министр, выступая в парламенте, сегодня ушел от ответа на вопрос оппозиционера Романа Гоциридзе об участии в конкурсе.
Гоциридзе утверждает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее отказалась утверждать кандидатуру Хуцишвили на пост президента Нацбанка. После этого, по словам оппозиционера, президент наложила вето на поправки в закон «О Национальном банке», а затем объявила конкурс на две вакантные должности члена Совета регулятора.
Отметим, что срок полномочий бывшего президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе истек 2 марта. Согласно закону, нового президента из членов Совета Нацбанка по представлению Совета назначает на должность президент страны.
Югоосетинская комиссия завершила определение де-факто границы с Грузией
Комиссия, созданная в парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия для определения де-факто границы с Грузией, завершила работу. Об этом сообщил её руководитель, депутат Гарри Мулдаров.
Политик, недавно объявивший о создании партии «За справедливость», говорит, что задача «по одностороннему определению государственной границы», поставленная перед комиссией, выполнена.
«При своей работе комиссия руководствовалась Декретом №2 всегрузинского центрального исполнительного комитета советов и совета народных комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии «Об образовании Автономной Области Юго-Осетии» от 20 апреля 1922 года. На основе архивных документов, имеющими отношение к исполнению Декрета №2, был составлен Итоговый доклад рабочей группы и составлен проект «Карта – План» Государственной границы Южной Осетии с Грузией», – заявил Мулдаров.
Согласно информации, опубликованной на сайте югоосетинского парламента, вышеуказанные документы были утверждены Комиссией по делимитации и демаркации 2 марта 2023 года и направлены югоосетинскому лидеру Алану Гаглоеву «для принятия соответствующих решений».
- В 2021 году оппозиционеры в парламенте заявляли, что в 2019 году югоосетинский президент Анатолий Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Члены комиссии обратили на это внимание, когда сравнили новую карту Южной Осетии, приложенную к законопроекту о государственной границе 2019 года, с картой по Декрету №2 об образовании Юго-Осетинской автономной области от 22 апреля 1922 года.
- Бибилов, в 2022 году проигравший президентские выборы, тогда утверждал: согласно декрету 1922 года сёла Цнелиси и Чорчана относятся к территории Южной Осетии, но некоторые сёла «могут оказаться на территории Грузии». «Это такие населенные пункты или непосредственно прилегающие к ним территории как Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.). Мы этого допустить не можем», – сказал он в декабре 2021 года.
- Бибилов также говорил, что Российская Федерация признала независимость Южной Осетии в 2008 году в советских границах, существовавших в 1990 году.
- Москва не раз указывала на важность процесса делимитации и демаркации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской де-факто границ. В Тбилиси при этом заявляют, что «делимитация границы с РФ произойдет в рамках границ единой Грузии».
Вид на жительство в Абхазии будет вновь выдавать МВД
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия в первом чтении внесли изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан».
Как пишет агентство «Апсныпресс», до 31 декабря 2022 года выдача вида на жительство возлагалась на центральный или территориальный орган госуправления в области внутренних дел.
«В связи с истечением данного срока сложилась ситуация, при которой вид на жительство на законном основании выдать не представляется возможным. В данном законопроекте предлагается продлить срок возложения этих полномочий на центральный или территориальный орган государственного управления в области внутренних дел до 31 декабря 2027 года», – сказал председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба, представлявший законопроект.
В пункте 5 статьи 10 абхазского закона «О правовом положении иностранных граждан» указано:
- решение о выдаче или об отказе в выдаче вида на жительство принимается центральным органом государственного управления, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет. По окончании срока действия вида на жительство данный срок по заявлению иностранного гражданина может быть продлен на пять лет. Количество продления срока действия вида на жительство не ограничено.
Однако вступление в силу этого пункта было приостановлено до 31 декабря 2022 года, и вид на жительство выдавало паспортное управление МВД. Теперь этот срок продлен еще на пять лет.
Отметим, что у большинства жителей Гальского района нет абхазских паспортов. Ранее абхазский Кабмин продлил срок действия формы №9, которая позволяет владельцу пересекать Ингурский мост, до конца декабря 2023 года. Форма №9 выдается, если человек подал документы на абхазское гражданство или вид на жительство.
Медведев «взбодрит» глав оборонных заводов телеграммами Сталина
Заместитель главы Совета безопасности России, бывший президент Дмитрий Медведев считает, что директорам современных российских оборонно-промышленных предприятий надо зачитать военные телеграммы советского диктатора Иосифа Сталина.
«Чтобы взбодрить», – заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос пользователя «ВКонтакте». Видеозапись с ответом опубликована в телеграм-канале Медведева.
При этом он отверг сообщения о дефиците вооружения в российской армии, регулярно появляющиеся в западных аналитических отчётах.
«Наши враги считают, что наша промышленность захлебнется, не справится. Бесконечные разговоры — закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты и так далее. Одних танков в этом году мы полторы тысячи штук сделали (по довоенным оценкам Россия производила около 150 танков в год — ред). Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчетам, — вот вам и ответ», — сказал Медведев. Он также сообщил, что в России запускаются новые производства оружия, так «как это стало необходимым».
После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину были введены международные санкции, которые лишили российский ВПК возможности производить и обслуживать «критически важное» вооружение. Речь идёт не только о высокотехнологичных комплектующих, но и о простых деталях, например о подшипниках. Поэтому затруднен ремонт танков, самолётов и другой техники.
По данным из рассекреченного доклада Белого дома, ещё в мае прошлого года Россия начала испытывать нехватку техники и вооружений. Кроме того, с начала войны российская армия потеряла тысячи единиц техники, а боеприпасы расходуются быстрее, чем производятся.
Чтобы восполнить нехватку техники в зону боёв в Украину перебрасываются советские танки, разработка которых началась ещё в период Второй мировой войны.
Это, по мнению группы расследователей Conflict Intelligence Team, которая опубликовала фотографии железнодорожного состава с советскими танками, свидетельствует о серьезных проблемах по обеспечению вооруженных сил России военной техникой.
На платформах состава, который в эти дни движется с Дальнего Востока на запад России, снятые с консервации танки Т-54, разработка которых началась еще перед окончанием Второй мировой войны. До этого самыми старыми из танков, которые армия России использует против Украины, были Т-62, производившиеся с 1961 года.
- В ходе Второй мировой войны Сталин неоднократно отправлял телеграммы директорам военных заводов с требованиями увеличить выпуск вооружений. «Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше Илов. Предупреждаю последний раз», – говорилось в телеграмме Сталина руководителям авиазавода в Куйбышеве (ныне Самара) в декабре 1941 года.
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