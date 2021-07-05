Разрушительный ураган в Абхазии: подробности

Шквалистый ветер обрушился в воскресенье вечером на Абхазию, во многих местах повалены деревья, сорваны крыши, оборваны линии электропередачи.

Как сообщил ТАСС министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Абхазия Лев Квициния, в поселке Агудзера дерево упало на машину с пассажирами, жертв нет.

По его словам, ветер наблюдался по всей Абхазии, во многих районах повалены деревья, было парализовано передвижение транспорта.

«Об ущербе, причиненном людям, пока сложно говорить», – добавил глава абхазского МЧС.

Как сообщила пресс-служба компании «Черноморэнерго», в результате погодных условий произошли многочисленные повреждения в распределительных энергосетях страны, а также повреждена высоковольтная линия Шешелети-1 (110 кВ).

«Все аварийные бригады компании находятся на местах аварий», – говорилось в сообщении.

Как сообщил ТАСС первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян, спасатели разблокировали центральную трассу в районе Синопа в Сухуми.

«Самый сложный участок был именно в районе Синопа из-за множества поваленных деревьев», – сказал он.

По информации пресс-службы сухумской администрации, создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана во главе с мэром Бесланом Эшба.

«Все городские службы вызваны на работу, им помогают сотрудники МЧС, попросили также помощь военных, ситуация оценивается. В Сухуме повалено более 50 деревьев, оборваны троллейбусные линии, линии электропередачи, повалены также опоры. Специалисты работают на поврежденных линиях, во избежание чрезвычайных ситуаций город обесточен», – говорится в сообщении пресс-службы.

Турист из Саратова утонул в воскресенье во время шторма в Гагре. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В Гагре во время шторма утонул российский турист, 42-летний житель Саратова Павел Данков. По словам очевидцев, мужчина утонул у них на глазах, высокие волны не позволили людям оказать ему помощь», – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за сильного шторма поиски тела погибшего пока не удается начать.