Россия может ограничить поставки молочных продуктов из Армении

Москва рассмотрит вопрос ограничения поставок молочных продуктов из Армении в Россию. В импортируемой армянской молочной продукции выявлены нарушения, сообщила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.

По данным Россельхознадзора, в импортируемых из Армении молочных продуктах используется сырье, произведенное в Иране, что служба запрещает. Российское ведомство прямо критикует Инспекционный орган продовольственной безопасности Армении за непроведение должного контроля, из-за чего в Россию могут поступать некачественные и опасные продукты питания.

«На самом деле никаких проблем, угрожающих безопасности пищевых продуктов, жизни или здоровью людей, не обнаружено», – сказала начальник информационной службы Инспекционного органа продовольственной безопасности Армении Ануш Арутюнян.

Несмотря на утверждение российской стороны, армянская сторона возражает, заявляя, что проводит надлежащий контроль, проблема связана исключительно с импортируемым из Ирана сырьем, которое является безопасным.

По словам Арутюнян, молочные продукты из того же сырья продаются и на армянском рынке.

«Если этот продукт импортируется в Армению, и на его основе производятся молочные продукты, эти молочные продукты также могут быть экспортированы в другую страну. Другое дело, что Россия видит в этом проблему», – сказала она.

Как пишет Радио Азатутюн, предыдущие заявления Россельхознадзора о выявленных проблемах носили адресный характер. На этот раз имена не называются, в целом делается предупреждение, что армянские молочные продукты могут быть не допущены на российский рынок.

Российская риторика о качестве продукции имеет больше политический оттенок, такое впечатление сложилось у руководителя общественной организации «Информированный и защищенный потребитель» Бабкена Пипояна.

«Нельзя не видеть, что здесь есть также политический элемент», – сказал он.

Сообщение с жесткими акцентами последовало за намерением Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда. Нарушения, конечно, есть, но Пипоян не исключает, что это повод для того, чтобы показать союзнику зубы.

Российские специалисты проводили мониторинг в Армении с 20 по 24 марта.