«Русский добровольческий корпус» заявил, что вошёл в село в Брянской области

Российские СМИ и телеграм-каналы сообщают о боевых столкновениях в двух сёлах граничащей с Украиной Брянской области. Утверждается, что с сёла Любечане и Сушаны проникли диверсионно-разведывательные группы с территории Украины.

В соцсетях появились видео, снятые в селе Любечане Брянской области - на фоне местной почты и фельдшерско-акушерского пункта. На них люди, одетые в камуфляжную форму, утверждают, что они являются бойцами некоего «Русского добровольческого корпуса», которые перешли границу Российской Федерации, чтобы «освободить родную землю». Они утверждают, что борются на стороне Украины с режимом Владимира Путина и не воюют с мирными жителями.

Русский добровольческий корпус, как утверждается, это боевое подразделение из российских эмигрантов в составе Интернационального легиона Вооружённых сил Украины. Украинское издание «Бабель» пишет, что один из людей на видео – Денис Никитин, россиянин, воюющий на стороне Украины.

«Бабель» сообщает, что оперативное командование ВСУ не знает об инциденте в Брянской области. В командовании отказались ответить на вопрос, провокация это или нет.

Издание «Вёрстка» со ссылкой на источники сообщило об экстренном заседании Совбеза России, «Маяк» утверждает, что такое заседание ещё не началось, но пройдёт в ближайшие часы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что экстренного заседания не будет, Совбез соберётся на плановое совещание завтра. При этом Путин в связи с событиями в Брянской области отменил поездку в Ставропольский край.

ФСБ России официально сообщила, что «в приграничном Климовском районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооружённых украинских националистов». Никаких других подробностей не приводится.

В сообщениях российских СМИ о происходящем много неясностей, порой они противоречат друг другу. Российские агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили, что диверсанты якобы взяли в заложники нескольких человек в селе Любечане Климовского района Брянской области. Также ряд российских СМИ утверждает, что идёт бой в селе Сушаны.

При этом власти Брянской области отрицают как взятие заложников, так и обстрел школьного автобуса, о котором некоторые СМИ сообщали ранее. Они, однако, подтверждают боестолкновения в селе Сушаны. Губернатор области Александр Богомаз заявил, что в село Любечане проникла украинская ДРГ и обстреляла автомобиль, в результате чего погиб один местный житель, ранен был 10-летний мальчик. Село Сушаны, по его словам, было атаковано с беспилотника.

По данным «Базы», в Сушанах взорвана электроподстанция и газовая станция. Официального подтверждения этого сообщения нет.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей пишет, что стрельба в районе действительно была, «работала артиллерия и были слышны автоматные очереди». Также сообщается, что «были слышны взрывы».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ситуацию в Брянской области «классической провокацией».

«История об украинских ДРГ в России – это классическая провокация. Совершенно сознательная. Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан», – написал он в твиттере.