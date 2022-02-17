В Северной Осетии вновь озвучили требование о допуске в родовые села в Грузии

Представители североосетинских общественных организаций «Дарьял» и «Казбек» вновь заявили о невозможности попасть на историческую родину в Кобинскую котловину, а также Трусовское и Гудское ущелья Грузии для совершения религиозных обрядов.

О запрете посещать не только свои домовладения, но и навещать могилы предков заявил североосетинский омбудсмен Тамерлан Цгоев, пишет портал Кавказ.Реалии.

«Проблеме не первый год. На этот раз мы обозначили ее перед представителем МИДа Марией Захаровой на очередном координационном совете по правам человека. Она предложила нам подготовить документацию для передачи в секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии», – заявил Цгоев.

Омбудсмен рассказал, что в прошлом году при посредничестве Грузинской православной церкви небольшой группе осетин в количестве 10 человек все же удалось побывать в святилище Таранджелос, почитаемом у выходцев из Трусовского ущелья. «Эхо Кавказа» писало об этом со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Григория Карасина.

Известный грузинский общественный деятель, глава Коалиции за права беженцев Зураб Бендианишвили указывает, что вопрос допуска в родовые села не освещается в грузинских СМИ.

«Тема очень закрытая, власти молчат по этому поводу. Предполагаю, что они могут опасаться возникновения нового очага конфликта и напряжения в Трусовском ущелье. Знаем, что есть списки, по которым этих жителей не пропускают. Конечно, людей неправильно ограничивать. Можно ведь установить такой режим пропуска, чтобы и опасения властей исключить, и людям дать возможность побывать на могилах предков», – отметил конфликтолог.