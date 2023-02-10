Обсудить «ценностную трансформацию ЕС» и целесоообразность интеграции Грузии в Евросоюз предложило движение «Сила народа». Оно было создано группой депутатов, отделившихся от правящей партии «Грузинская мечта», но остающихся вместе с ней в составе парламентского большинства.

Свои сомнения «Сила народа» связала с ситуацией вокруг спора миллиардера Бидзины Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Не перешел ли Евросоюз черту, которая в принципе разрушает его цивилизационное очарование?», — пишут авторы заявления и отмечают, что адвокаты Иванишвили столкнулись «с беспрецедентной и скоординированной цензурой СМИ по всей Европе, публикуя статьи, разоблачающие руководство «Credit Suisse».

Авторы также упоминают коррупционные скандалы в структурах ЕС, требования со стороны евродепутатов освобождения Михаила Саакашвили, отношение в странах ЕС к ЛГБТ и церкви.

«Если присоединение к Европейскому союзу означает отказ от свободы СМИ, верховенства закона, экономической стабильности и традиционных ценностей для грузинского народа и установление лишенной ценностей агентократии, то такое членство, естественно, не имеет никакой ценности для нашего населения.

Поэтому мы согласны с призывами отдельных экспертов о необходимости широкого обсуждения всех тем, связанных с происходящими в Европейском Союзе процессами, его ценностной трансформацией и, следовательно, перспективой Грузии в Европейском Союзе», — говорится в заявлении.

В правящей партии новое заявление «Силы народа» пока не комментировали. Власти Грузии официально на всех уровнях заявляют, что цель страны — вступление в ЕС и выполнение 12 условий для получения статуса кандидата.

Ранее движение «Сила народа» объявило себя «третьей силой в парламенте» по численности.

Недавно движение пообещало «навести порядок» в работе СМИ и НПО в Грузии и выступило с законодательной инициативой создания в Грузии «реестра агентов иностранного влияния».

Основатели — Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, заявляют, что остаются единомышленниками «Грузинской мечты», но озвучивают то, что правящая партия не решается прямо сказать народу.