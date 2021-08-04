Новости
Синоптики предупреждают о 40-градусной жаре в Грузии
По данным Национального агентства окружающей среды, в ближайшие дни в Грузии ожидается значительное повышение температуры.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Западной Грузии 6-7 августа может превысить 40 градусов, а 7-9 августа в Восточной Грузии превысит 39 градусов.
Как пишет Общественный вещатель, 6-7 августа сильные восточные ветры будут дуть в прибрежных районах Черного моря, в Верхней Имеретии, в Колхетской низменности и на участке Гори-Сурами.
Национальное агентство окружающей среды отмечает, что высокая температура воздуха и сильный ветер будут способствовать лесным пожарам.
Также сегодня Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями выпустило предупреждение о том, что в течение недели ожидается резкое повышение температуры, что увеличивает риск лесных и полевых пожаров.
Другие новости дня
Лаша Талахадзе выиграл золото Олимпиады, установив три мировых рекорда
27-летний грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе, выступающий в весовой категории свыше 109 кг, выиграл золотую медаль на второй Олимпиаде подряд.
По итогам двух упражнений на олимпийском турнире в Токио спортсмен поднял общий вес 488 кг (рывок – 223 кг, толчок – 265 кг), обновив три собственных мировых рекорда и не оставив соперникам ни единого шанса.
Серебряную медаль Олимпиады выиграл спортсмен из Ирана Али Давуди, обладателем бронзовой медали стал Маан Асаад из Сирии.
Таким образом, Талахадзе стал двукратным олимпийским чемпионом и принес Грузии второе золото на Играх в Токио. Ранее победителем Олимпиады стал 21-летний дзюдоист Лаша Бекаури.
- Первое олимпийское золото Лаша Талахадзе выиграл в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Талахадзе – пятикратный чемпион Европы и четырехкратный чемпион мира.
- В копилке сборной Грузии на Олимпиаде в Токио уже семь медалей – два золота, четыре серебра и одна бронза.
Участки на выборах в Госдуму РФ не откроют в Грузии, Йемене, Ливии, «ДНР» и «ЛНР»
Почти 350 зарубежных избирательных участков в разных странах планируется открыть для голосования на выборах в Госдуму, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
«У нас предполагается 348 зарубежных участков открыть в подавляющем большинстве стран, как обычно, за исключением буквально нескольких стран: Йемена – там сейчас война идет, Ливии и Грузии», – сказала Памфилова.
Она добавила, что россияне, проживающие в Грузии, смогут проголосовать в соседних странах.
Как пишет «Дождь», ЦИК также не откроет участки в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. На территории Украины россияне смогут проголосовать в посольстве в Киеве и в консульствах в Одессе, Львове и Харькове.
В июле стало известно, что ЦИК разрешила жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами проголосовать на выборах в Госдуму дистанционно через «Госуслуги».
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. В этом году ЦИК отказался давать доступ обычным гражданам и СМИ к трансляциям с избирательных участков. Они будут доступны только избиркомам, кандидатам и партиям.
В Южной Осетии выявили 46 новых случаев коронавируса
В Южной Осетии за сутки проведено 249 исследований на коронавирусную инфекцию, подтверждено 46 новых случаев заболевания коронавирусом (днем ранее – 20). Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
Количество выявленных инфицированных с начала пандемии достигло 4347 человек, 3716 выздоровели. Югоосетинские власти не публикуют точную информацию относительно числа жителей, погибших за время пандемии от COVID-19.
«Эпидемиологическая ситуация в республике пока остается сложной, необходимо соблюдать меры безопасности – избегать посещения мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, социальную дистанцию», – сказала главный санитарный врач.
По её словам, под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 631 человек, 20 человек сняты с учета медиков накануне.
В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии по данным на 4 августа проходит лечение 81 пациент с COVID-19. В палате интенсивной терапии находятся три пациента.
В Киеве задержали мужчину с гранатой, который угрожал подорвать здание правительства
В Киеве задержали мужчину, который пришел с гранатой в здание правительства Украины.
По данным Страны.ua, задержанного зовут Владимир Прохнич, он 1978 года рождения, родом из украинского города Ирпень. Мужчина – ветеран антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, проходил службу в Луганской области. В 2015 году Петр Порошенко наградил его орденом "За мужество" третьей степени.
Как сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, он был недоволен работой госучреждения и ненадлежащим финансовым обеспечением бывших военнослужащих.
Мужчина выдернул чеку и угрожал подорвать здание. На видео, которое опубликуют украинские медиа, мужчина стоит в дверном проеме и угрожает подошедшему человеку бросить гранату на землю, а затем заходит в здание вместе с ним. "Я живым отсюда не уйду – сяду на 10 лет", – заявил мужчина с гранатой. В то же время на записи видно, как в здание свободно заходят и выходят люди.
Неизвестный объявил, что граната боевая, а он в прошлом сапер, и потребовал эвакуировать из здания людей.
Место инцидента оцепила полиция, которая перекрыла движение автотранспорта на ближайших улицах, передает РИА Новости. В 13:00 в здании было запланировано заседание кабинета министров Украины.
В Минске начался суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком
В Минске начинается суд над членами президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марией Колесниковой и Максимом Знаком.
Колесникову и Знака обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования.
Заседание проходит в закрытом режиме, однако перед его началом агентству Sputnik удалось снять видео, на котором Колесникова танцует в клетке в зале суда и показывает сердечки.
Колесникова и Знак играли активную роль в уличных протестах против объявленной властями победы Александра Лукашенко на выборах прошлого года. Колесникова стала одним из самых узнаваемых лиц протеста, она входила в так называемое "женское трио" вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало.
Мария Колесникова была задержана в начале сентября прошлого года. 8 сентября её вместе с представителями Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым попытались вывезти из Беларуси на Украину, однако она порвала свой паспорт и покинула автомобиль, чтобы избежать принудительной депортации. После этого её вновь задержали и отправили в СИЗО в Беларуси, предъявив обвинения по уголовным делам.
Максим Знак был задержан 9 сентября. Вскоре ему предъявили обвинение в действиях наносящих ущерб безопасности Беларуси.
В Тбилиси украли очки с открытого месяц назад памятника Махатме Ганди
В Тбилиси повредили памятник Махатме Ганди, подаренный городу правительством Индии, сообщил сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Памятник выдающемуся индийскому государственному деятелю и философу был открыт 10 июля в сквере в одном из окраинных районов Тбилиси – Варкетили.
«Должен вам сказать, что, к сожалению, памятник уже поврежден, а именно, с него сняты очки. С памятника украли очки. Я не знаю, что сказать по этому поводу», – сокрушался Каладзе на заседании городского правительства.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», мэр сказал, что в городе происходят и другие факты вандализма, которые он назвал «прискорбными» и возмутился тем, что взрослые зачастую спокойно наблюдают за подростками, которые портят городскую инфраструктуру.
Установление памятника в Тбилиси было приурочено к 150-летию со дня рождения Ганди. Автор памятника – индийский скульптор Гаутама Пали.
В церемонии открытия принимали участие министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и его грузинский коллега Давид Залкалиани.
Легкоатлетка Кристина Тимановская вылетела из Токио в Вену
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады и, как она утверждает, пытались против её воли вывезти из Токио после критики спортивных чиновников с её стороны, вылетела из Токио в Вену.
Ранее ожидалось, что она полетит прямым рейсом из столицы Японии в Варшаву - власти Польши ранее выдали ей гуманитарную визу, и в последние дни она находилась в посольстве этой страны в Токио. Однако, как сообщает Reuters, в последний момент из соображений безопасности она вылетела другим рейсом - в Вену, столицу Австрии. Представитель белорусской диаспоры, который поддерживает связь с Тимановской, сообщил агентству, что на изменении маршрута настояли польские дипломаты.
Журналистам удалось сфотографировать и снять на видео спортсменку у входа в аэропорот Токио, однако общаться с прессой она не стала.
1 августа стало известно о том, что спортивные чиновники Беларуси сняли Тимановскую с Олимпиады и потребовали от неё вернуться в страну. Однако, приехав в аэропорт Токио, она попросила о помощи полицию, заявив, что её хотят вывезти из страны насильно. Она заявила о намерении просить политическое убежище за рубежом. На родине она опасается преследования.
После того, как дело получило огласку, Тимановской удалось остаться в Токио. Польша выдала ей гуманитарную визу. По заявлению польского МИДа, спортсменка сможет получить поддержку и продолжить карьеру в Варшаве. Международный олимпийский комитет начал расследование ситуации вокруг Тимановской. Страны Запада, включая США, обвинили власти Беларуси в давлении на спортсменов и нарушении олимпийских принципов.
2 августа Тимановская должна была участвовать на Олимпиаде в забеге на 200 метров. До этого она раскритиковала тренеров за то, что её без каких бы то ни было обсуждений решили включить в эстафету 4 по 400 метров, на которой она не специализируется. Двух подруг Тимановской по команде отстранили от участия из-за недостаточного количества допинг-проб. Спортсменки обвинили руководство белорусской национальной сборной в ошибках, которые в итоге не позволили им выступить на их первой Олимпиаде.
Белорусская легкоатлетка Яна Максимова вместе со своей семьей решила не возвращаться в Беларусь после того, что случилось с бегуньей Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграм.
От коронавируса в Грузии за сутки скончались 38 пациентов
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 38 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 5948 человек.
За сутки в стране выявили 4233 новых случая коронавируса. Накануне провели 45 229 тестов: PCR-тестов – 18 760, экспресс–тестов на антиген – 26 469.
Выздоровели еще 1934 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 432 903, выздоровевших – 390 827.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,36%, за последние 14 дней составляет 7,65%, за неделю – 8,35%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 16 852 человека, всего в Грузии применили 542 639 вакцин.
Президент Байден призвал губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо к отставке
Президент США Джо Байден призвал губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо уйти в отставку. Байден повторил свою позицию, высказанную в марте этого года: губернатор-демократ должен будет уйти в оставку, если расследование генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк подтвердит факты сексуальных домогательств.
Байден не ответил на вопрос журналистов, следует ли нью-йорским законодателям подвергнуть Куомо импичменту в случае, если тот откажется уйти в отставку. Президент, однако, выразил уверенность, что некоторые объятия Куомо были "абсолютно невинными", как и утверждал сам губернатор. Но очевидно, что - как считает прокурор - не все объятия были таковыми, добавил Байден.
Незадолго до выступления президента США мировые СМИ сообщили, что следствие по делу губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо выявило факты сексуальных домогательств к нескольким женщинам, включая сотрудниц его офиса (официально речь идёт об одиннадцати пострадавших). Прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, объявляя результаты расследования, сказала, что Куомо нарушил федеральные законы и законы штата Нью-Йорк.
В прошлом году несколько женщин обвинили Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах. Он отверг обвинения и не стал подавать в отставку, которой добивались несколько его однопартийцев-демократов.
Представленным во вторник, 3 августа, выводам следствия предшествовали допросы около 200 человек. Среди них были и сотрудник офиса губернатора, и те, кто подавал жалобы на губернатора. Были изучены десятки тысяч документов, тектов и снимков.
США одобрили поставку Грузии противотанковых комплексов «Джавелин»
Партия американских переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» на общую сумму в $30 млн будет поставлена в Грузию. Об этом сообщили в управлении Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.
Отмечается, что Тбилиси запрашивал у Вашингтона 82 ракеты для «Джавелин» и 46 командно-пусковых установок.
Американская администрация официально уведомила Конгресс о принятом ею решении.
Согласно офциальному заявлению, предлагаемая продажа этих систем «не приведет к изменению военного баланса в регионе», – пишет Голос Америки.
При этом, с точки зрения Пентагона, она будет способствовать «поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет усиления безопасности Грузии, которая является стратегическим партнером и ключевым игроком, способствующим безопасности и стабильности в регионе».
- Впервые о решении продать Грузии вооружение, предназначенное для уничтожения бронетехники, было объявлено в ноябре 2017 года. Тогда речь шла о передаче Тбилиси ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов. Согласно тому решению, Грузия должна была приобрести 410 самонаводящихся ракет и 72 командно-пусковые установки, а также элементы материально-технического и программного обеспечения. Первый этап закупок завершился в январе 2018 года.
В Абхазии от коронавируса скончались три человека
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 547 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 141 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 184 пациента. Состояние 46 человек оценивается как тяжелое, 55 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - 81 и 84 лет, а также мужчина 95 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 24 пациента, в Гагрской ЦРБ - 47, 8 человек в тяжелом состоянии, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 368 человек. Зарегистрировано 316 летальных случаев. Выздоровели 18 189 человек.
Бидзина Кулумбегов: Ежедневный показатель смертности скоро превысит 50
Ситуация с распространением коронавируса в Грузии плачевная, а ежедневный показатель смертности скоро превысит 50. Об этом в беседе с журналистами заявил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов. По его словам, к концу августа в Грузии будет доминировать «дельта-штамм» коронавируса.
Также Кулумбегов считает, что в стране придется вводить новые ограничения. «Думаю, что необходимо управление при имеющихся цифрах в такой стране как наша, где большая часть уязвимого населения не вакцинирована», - отметил он.
Кулумбегов предлагает установить правило ношения масок не только внутри зданий, но и снаружи, а также использовать респираторы среди пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Также специалист призывает запретить собрания с участием более 5-10 человек. А объектам питания, по его мнению, следует принимать посетителей только на открытом пространстве.
«Необходимо большое количество тестов для выявления большего числа заболевших, их изоляции и помещения в карантин», - заявил Кулумбегов. Кроме того, он подчеркивает, что все должны получить возможность «вакцинироваться в кратчайшие сроки».
- Грузия переживает четвертую волну коронавируса. За последние сутки в стране выявлено 4 827 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 428 тысяч случаев инфицирования, более 388 тысяч пациентов выздоровели, 5 910 скончались.
- Вакцинация в Грузии проходит все еще медленными темпами. По последним данным, в стране одной дозой вакцинированы 523 466 человек. Двумя дозами привиты 165 084 - а это только около 6% населения.
Илия II просит правительство Грузии вернуть церкви икону Анчисхати
В администрации правительства Грузии подтвердили, что получили письмо от Католикос-Патриарха Илии Второго с просьбой о передаче церкви иконы Анчисхати. На сегодняшний день святыня хранится в Государственном музее искусств.
В ГПЦ отмечают, что в храме Анчисхати, куда Патриархия в случае удовлетворения просьбы планирует перевезти икону, уже все готово, в том числе витрина, установленная еще в марте 2021-го.
Как пишет СОВА, Нерукотворный образ Спасителя – одна из наиболее чтимых в Грузии святынь. Сейчас она хранится в Государственном музее искусств Грузии. Министр культуры Тея Цулукиани сообщила, что 5 августа начнется вывоз всех экспонатов, хранящихся в музее, для последующего ремонта здания.
«Эти экспонаты нельзя перевозить далеко, особенно в золотом фонде есть такие экспонаты, которые попросту не перенесут дальней транспортировки», – отметила она.
Пограничники Литвы не пропускают мигрантов вне пунктов пропуска
Литовские пограничники в течение ночи с понедельника на вторник развернули десятки людей, которые пытались попасть в Литву с территории Беларуси, не позволив им пересечь границу. Об этом сообщил в комментарии LRT заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс. В понедельник МВД Литвы издало приказ, в соответствии с которым пограничникам разрешено применять силу, чтобы не пропускать людей через границу в местах, не предназначенных для её пересечения – то есть вне официальных пунктов пропуска. Пограничники должны направлять их на такие пункты.
Решение принято на фоне резкого наплыва мигрантов, прежде всего из Ирака и других стран Ближнего Востока и Азии, из Беларуси в Литву.
Как говорится в документе, подписанном министром внутренних дел Агне Билотайте, лица, которые умышленно пытаются пересечь линию границы в запрещённых местах, должны рассматриваться как совершающие преступное действие. По словам замминистра, сначала людей предупреждают о том, что они, похоже, заблудились и заходят на территорию другой страны, но в случае дальнейших попыток пересечь границу пограничники могут применить силу.
При этом власти Литвы подчёркивают, что не ставят под сомнение право нелегальных мигрантов обратиться за убежищем.
С начала года в Литву через Беларусь – как правило, в обход пограничных постов – попали около 4 тысяч человек. Это рекордное число. Число мигрантов резко увеличилось в последние недели, иногда за ночь литовские пограничники задерживают более 100 человек. Литва является страной ЕС, мигранты надеются получить в ней убежище, которое позволило бы им свободно жить в Евросоюзе. Литовские власти обвиняют официальный Минск в том, что он поощряет нелегальную миграцию – чтобы отомстить стране за её жёсткую позицию по отношению к режиму Александра Лукашенко.
В Литве созданы временные пункты размещения беженцев. Позиция литовских властей такова, что люди прибыли в Литву из Беларуси, где им не грозила опасность, и, следовательно, права на убежище в Литве у них нет. Пока, однако, дела об убежище прибывших в последние месяцы людей на рассмотрении – ещё не было ни отказов, ни удовлетворённых ходатайств.
Гарибашвили заявил о безальтернативности мирного сосуществования грузин, абхазов и осетин
«Мы должны сделать безальтернативным проживание с нами абхазов и осетин. Это должно быть нашей задачей. Это нужно делать каждый день в течение следующих 10 лет и это должно быть заботой нашего правительства и нашего народа, всех нас вместе», – об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в своем выступлении на презентации десятилетнего плана развития аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия.
По словам главы правительства, для этого Грузии необходимо развитие и процветание. Однако, по его словам, в условиях искусственно созданного политического кризиса в Грузии трудно кого-либо убедить в перспективности жизни с единой Грузией. Об этом пишет Общественный вещатель Грузии.
«Главное – добиться политической стабильности в Грузии. Долгосрочная политическая и экономическая стабильность, которая станет твердой гарантией выхода из сложной социально-экономической ситуации, решения реальных проблем нашего населения и обеспечения благополучия для каждой семьи. Только после этого Грузия станет привлекательной и безальтернативной для наших абхазских и осетинских братьев. Мы хорошо помним: было время, когда еще в советское время Абхазию и Сухуми называли Черноморской Ривьерой. Почему мы не можем рассматривать перспективу того, что может возникнуть такая же реальность?! С реальной разработкой, с реальными проектами. Все в наших руках. Мы должны убедить наших абхазских и осетинских братьев и сестер, наших сограждан, что единственная альтернатива для них, для их развития, для их детей — это сосуществование с грузинами в нашей единой, сильной Грузии. Наша внешняя политика незаменима, этот процесс необратим, мы должны стать членами Европейского Союза, и мы делаем все для этого», – заявил премьер.
По его словам, результатом неправильной политики было то, что в начале 90-х впервые произошло гражданское противостояние – братоубийство.
«Мы временно потеряли территории, затем мы повторили ошибку в 2008 году, когда не удалось избежать тяжелейшей провокации, которая привела к оккупации наших собственных, исконно исторических территорий и т.н политике признания», – сказал глава Кабмина.
Ираклий Гарибашвили добавил, что оккупация – важнейший вызов для страны.
«Наше правительство успешно справляется с данным вызовом. Я имею в виду усилия наших дипломатов в направлении политики непризнания, но этот вызов остается большой проблемой для нашего населения, для наших будущих поколений», – сказал Ираклий Гарибашвили.
- Сегодня же в Тбилиси рассказали об успехе неформальной коммуникации с абхазским обществом.
Ингушский борец Муса Евлоев выиграл золото на Олимпиаде в Токио
На Олимпийских играх в Токио борец греко-римского стиля Муса Евлоев из Ингушетии одержал победу в финале и стал чемпионом Олимпийских игр .
В финальной схватке россиянин, выступающий в весовой категории до 97 кг, выиграл у представителя Армении Артура Алексаняна.
Муса Евлоев – двукратный чемпион мира, чемпион и призёр чемпионатов России, двукратный чемпион Европы, обладатель Кубков Европейских наций, обладатель Кубков мира, Заслуженный мастер спорта России.
- Ранее сообщалось, что российский боксер чеченского происхождения Имам Хатаев завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.
- Чеченский дзюдоист Тамерлан Башаев, выступающий за сборную Олимпийского комитета России, завоевал бронзу Олимпиады в весовой категории свыше 100 кг. В полуфинале он проиграл спортсмену из Грузии Гураму Тушишвили.
- В Олимпиаде-2020 участвуют и чеченцы из других стран. Так, 26-летний уроженец Панкисского ущелья Грузии, дзюдоист Шамиль Борчашвили, выступавший за Австрию, стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 81 кг на Олимпийских играх в Токио.
В Тбилиси рассказали об успехе неформальной коммуникации с абхазским обществом
По итогам неформальной коммуникации с абхазским обществом «накопились примеры успешного сотрудничества», – заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани. Сегодня она подвела итоги одного года деятельности на посту госминистра и рассказала о планах ведомства на ближайшие 10 лет.
«С целью развития торговых и экономических связей начал работу «Фонд мира для лучшего будущего», началось финансирование грузино-абхазских и грузино-осетинских бизнес-проектов, уже осуществляется 11 проектов. В Абхазии начато до 100 проектов, направленных на восстановление доверия», – заявила Ахвледиани.
Она отметила, что поэтапно было восстановлено передвижение граждан через Ингурский мост, которым ежедневно пользуются до тысячи человек. Ахвледиани добавила, что правительство Грузии и международные организации оказали жителям Абхазии в рамках борьбы с коронавирусом помощь объемом в 4 млн лари.
«К сожалению, несмотря на многократные попытки, оказать подобную помощь оказалось невозможным в Цхинвальском регионе – из-за позиции оккупационного режима», – сказала Ахвледиани.
Она также выразила надежду на то, что в ближайшее время решится вопрос об освобождении осужденных в Сухуми и Цхинвали граждан Грузии – Ираклия Бебуа и Геннадия Бестаева.
Владимир Зеленский: Крым «никогда не будет русской территорией»
Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что возвращение аннексированного Россией Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей под контроль Украины - "вопрос времени". В интервью украинскому русскоязычному телеканалу "Дом" Зеленский подчеркнул: Крым "никогда не будет русской территорией".
Видеофрагмент, в котором речь идёт о Крыме, опубликован в телеграм-канале Зеленского. "Люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым, как мы" - сказал украинский президент. Он назвал Крым "своей землёй", вспомнив истории о поездках на полуостров во времена своей молодости. "Это не их земля, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда" - заявил Зеленский. По его словам, переписать историю у российских властей не получится и, в частности, крымские татары с аннексией никогда не согласятся. По мнению украинского президента, жители Крыма рано или поздно "вернутся к себе домой".
- Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года - после свержения на Украине власти президента Виктора Януковича Россия ввела на полуостров войска и в условиях военного контроля провела там референдум о присоединении полуострова к России. Украина и большинство стран мира не признали аннексию. Лозунг о "возвращении домой" активно использовался российскими властями и пропагандой до и после аннексии - утверждалось, что Крым исконно русская земля, а его передача Украинской ССР в 1954 году называлась незаконной.
- Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что вопрос о Крыме нельзя считать закрытым. В августе в Киеве пройдёт первое заседание так называемой "Крымской платформы", в котором примут участие представители стран, не признающих аннексию. Страны Запада ранее ввели санкции против работающих в Крыму компаний и лиц, причастных к аннексии.
- Российские власти заявляют, что вопрос принадлежности Крыма не обсуждается, и называют его неотъемлемой частью России.
В Грузии за похищение невесты задержаны четверо мужчин
Министерство внутренних дел Грузии сообщает о факте похищения девушки с целью последующей насильственной женитьбы.
В ведомстве уточняют, что инцидент произошел в окрестностях Мцхеты. 40-летний мужчина вместе с соучастниками похитил 23-летнюю девушку.
Как пишет СОВА, все четверо задержаны по горячим следам. Следствие ведется по первой части статьи 143 Уголовного кодекса («незаконное лишение свободы»), которая предусматривает от 2 до 4 лет лишения свободы.
«Переговоры продолжаются» – Абхазия в ожидании второй партии российской вакцины
На фоне роста смертности от COVID-19 вакцинация в Абхазии все еще приостановлена. Власти самопровозглашенной республики заявляют, что переговоры с Москвой о поставке второй партии вакцины продолжаются.
«В связи с публикациями в СМИ, касательно поставки в Абхазию партии вакцины от COVID-19 в количестве 5 тысяч доз, сообщаем, что переговоры с Российской Федерацией о новых поставках вакцины все еще продолжаются. На данном этапе считаем преждевременным делать прогнозы и строить предположения на эту тему», – сказано в заявлении абхазского Минздрава.
В ведомстве говорят, что проинформируют население после того, как появится официальное подтверждение со стороны Российской Федерации.
Переговоры в Москве о поставке вакцины провел абхазский лидер Аслан Бжания. Ранее он говорил, что Абхазия надеется получить очередную партию российской вакцины в конце июля–начале августа. А депутат абхазского парламента Алхас Джинджолия заявлял, что абхазским властям, по неофициальным данным, Москва отказала в обеспечении вакциной «Спутник V».
- За сутки в Абхазии от коронавируса скончались шесть пациентов. Всего зарегистрировано 313 летальных случаев.
- 8 июля начальник сухумского управления здравоохранения Ирма Воуба сообщила, что кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции завершилась.
- Абхазские власти предложили жителям Гальского района вакцинироваться в грузинских клиниках. С 5 июля для этого был упрощен порядок пересечения Ингурского моста.
Грузинскую резолюцию по деоккупации в Абхазии назвали «оторванной от реальности»
Парламент Грузии накануне утвердил проект резолюцию «по деоккупации и мирному урегулированию российско-грузинского конфликта». В документе осуждается «оккупация регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона, осуществляемая Россией», а также шаги, предпринимаемые РФ с целью аннексии этих территорий.
В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия считают, что документ «оторван от реальности и искажает причины абхазо-грузинских противоречий».
«Необходимо отметить, что усилия грузинских властей представить абхазо-грузинский конфликт как «российско-грузинский», не имеют никакого оправдания и по сути являются лишь попытками уйти от ответственности, сняв с себя бремя своих преступлений. В этой связи следует напомнить грузинской стороне, что вся ответственность за развязывание войны в Абхазии в 1992 году лежит на Грузии, точно так же, как и за трагические события в Южной Осетии в 2008 году. Можно было бы вспомнить и многочисленные вооруженные провокации грузинских властей в Абхазии в период с 1993 по 2008 годы, когда при посредничестве России и ООН проходили мирные переговоры по урегулированию конфликта. Не следует забывать и о многочисленных случаях насилия по этническому признаку в период грузинской оккупации республики», – говорится в заявлении абхазского ведомства.
В Сухуми также говорят, что требования Грузии к России об отмене признания независимости Абхазии и её деоккупации являются несостоятельными.
«Решение Российской Федерации о признании Республики Абхазия и установлении с ней дипломатических отношений соответствует международному праву и не затрагивает интересов других участников международного общения», – сказано в заявлении.
В парламентской резолюции Грузия также призывает Россию «к конструктивному участию в женевских международных дискуссиях». Абхазские власти же уверены, что неконструктивно ведут себя именно представители правительства Грузии.
«Призываем международных посредников, участвующих в Женевских дискуссиях, признать преступными действия властей Грузии в 1992–1993 гг. и в 2008 году, способствовать подписанию между Республикой Абхазия и Грузией соглашения о неприменении силы и содействовать выстраиванию равноправного межгосударственного диалога между Сухумом и Тбилиси с целью обеспечения долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе», – сказано в заявлении.
Принятую парламентом Грузии резолюцию прокомментировал вице-премьер, министр иностранных дел страны Давид Залкалиани. Он отметил, что стратегическая цель и главный приоритет правительства Грузии – мирное урегулирование и трансформация конфликта, деоккупация территорий Грузии, достойное возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц, примирение лиц, живущих по обе стороны линии оккупации и восстановление доверия.
Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы
Преображенский суд в Москве во вторник признал соратницу оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь виновной по так называемому "санитарному делу" о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм - в связи с акцией протеста в Москве 23 января. Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы. Прокуратура запрашивала 2 года.
Как сообщил адвокат Соболь Владимир Воронин, приговор предусматривает, что политику будет запрещено выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области.
По версии следствия, призывы Соболь прийти на акцию в поддержку арестованного Навального способствовали распространению коронавирусной инфекции.
Любовь Соболь отрицает вину. Она отмечает, что следствие так и не нашло ни одного человека, который пришёл на акцию по её призыву и при этом был болен COVID-19.
Соболь в твиттер опубликовала видео, на котором судебные приставы силой выводят её из зала суда, где ей оглашается приговор. Причин этого ей не сообщили - по всей видимости, судье не понравилось, что Соболь пыталась снимать происходящее на телефон.
Накануне суд оштрафовал на 100 тысяч рублей 22-летнего москвича Дани Акеля. Прокуратура обвинила его в нарушении санитарно-эпидемиологических норм из-за того, что он принял участие в акции 23 января, будучи инфицированным коронавирусом. Дело Акеля суд рассматривал в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку он признал вину.
Он единственный, кого обвинили непосредственно в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, а не в призывах к их нарушению, как остальных обвиняемых. Среди них – соратники Алексея Навального Любовь Соболь, Николай Ляскин, Олег Степанов, брат оппозиционера Олег Навальный, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" (признан в РФ "иностранным агентом") Анастасия Васильева, участница Pussy Riot Мария Алехина, а также муниципальные депутаты Люся Штейн, Дмитрий Барановский и Константин Янкаускас. С последнего обвинения сняли.
Обвиняемые считают дело политическим и направленным на то, чтобы не дать оппозиционным политикам участвовать в выборах в Госдуму.
- Для Любови Соболь нынешний приговор - второй обвинительный вердикт по уголовному делу за последние полгода. Ранее её признали виновной в незаконном проникновении в жилище - поводом для обвинения послужила её попытка найти предполагаемого сотрудника ФСБ, которого Алексей Навальный считает причастным к своему отравлению в августе прошлого года.
Грузинский толкатель ядра Беник Абрамян отстранен от Олимпиады из-за допинга
Грузинского толкателя ядра Беника Абрамяна отстранили от участия в Олимпиаде в Токио. Об этом на своем сайте сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
В анализах спортсмена, взятых 31 июля, обнаружили запрещенные препараты из группы анаболических стероидов. Из-за этого он не выступит на Играх в соревнованиях, которые состоятся во вторник, 3 августа.
Уточняется, что Абрамян может требовать вскрытия пробы В. Кроме того, у толкателя ядра есть возможность обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В Олимпийском комитете Грузии заявили, что перед отправлением на Олимпиаду все грузинские спортсмены, в том числе Беник Абрамян, прошли допинг-контроль.
«Вопросы, связанные с последующей карьерой (спортсмена), обсудят соответствующие спортивные организации», – сказано в заявлении Олимпийского комитета Грузии.
Армения и Грузия могут запустить скоростной поезд Ереван-Тбилиси
Армения и Грузия рассматривают возможность запуска скоростного поезда, курсирующего между Ереваном и Тбилиси, время в пути которого составило бы 2.5–3 часа. Об этом в министерстве экономики Армении сообщили по итогам встречи главы ведомства Ваана Керобяна с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава в Тбилиси.
Реализация данной инициативы, по мнению сторон, будет способствовать развитию туризма, пишет «Арминфо». Керобян предложил также обсудить возможности реализации ряда других совместных проектов в туристической и энергетической сфере.
«Наши страны по отдельности сравнительно представляют собой небольшие рынки, но вместе мы можем быть более привлекательными в регионе», – отметил министр.
Ваан Керобян провел встречу и с министром финансов Грузии Лашой Хуцишвили. Сообщается, что стороны обсудили ряд важных вопросов в налоговой и таможенной сферах, а также проблемы, связанные с транзитными перевозками через территорию Грузии.
По данным Статкомитета Армении, в январе-мае 2021 года товарооборот между Арменией и Грузией возрос на 28,7 до $59.5 млн. Экспорт армянских товаров в Грузию составил $24.5 млн., с годовым ростом на 17,4%, из Грузии в Армению поставлено товаров на $35 млн (рост – 38%).
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.