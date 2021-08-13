Вступило в силу соглашение о сотрудничестве КГБ Беларуси и СГБ Грузии

Межгосударственное соглашение о сотрудничестве Комитета госбезопасности Беларуси со Службой безопасности Грузии вступило в силу – 13 августа документ был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Как пишет reform.by, соглашение было разработано более пяти лет назад и подписано сторонами еще в 2016 году, но за этим последовали процедуры внутригосударственного согласования, которые и затянулись на пять лет.

Теперь же соглашение вступило в силу. Его действие уже началось с 1 августа 2021 года.

В 2016 году, когда был подписан документ, СГБ Грузии руководил Вахтанг Гомелаури. Сейчас он возглавляет МВД Грузии.

Соглашение регламентирует сотрудничество и взаимодействие КГБ и СБГ. Это обмен информацией, оказание содействия в борьбе с преступлениями против госбезопасности, терроризмом и кибертерроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, коррупцией, разглашением секретной информации и т.д. Формы сотрудничества предусматривают выполнение запросов и передачу персональных данных, проведение совместных мероприятий, обмен опытом и т.д.

Также соглашением предусмотрено взаимное направление представителей или атташе по вопросам безопасности на территорию другого государства на конкретный или неопределенный срок.

У КГБ Беларуси есть подобные соглашения о сотрудничестве и со службами безопасности других стран, например Украины.