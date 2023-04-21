В Судане, предположительно, сгорел самолет грузинской авиакомпании. ВИДЕО

Самолет грузинской авиакомпании Myway Airlines, предположительно, сгорел в Судане. Боинг 737-800 предоставлен в лизинг компании Badr Airlines и базируется в аэропорту суданской столицы – Хартума.

Информацию пока не может подтвердить директор Myway Airlines Рати Бакурадзе. В беседе с грузинской службой Радио Свобода он говорит, что авиакомпания получила сообщение о возможном уничтожении самолета, но ждет подтверждения от местного партнера.

По его словам, самолет застрахован. Бакурадзе пока не говорит о возможном ущербе для авиакомпании. У Myway Airlines в Судане два воздушных судна. 13 сотрудников компании все еще остаются в Хартуме.

Ранее об инциденте сообщил портал Avianews.ge. Видео горящего самолета опубликовано в твиттере.

Аэропорт Хартума оказался в центре боев двух армейских группировок, которые разразились в минувшую субботу, 15 апреля. Тогда, в частности, сообщалось, что дотла сгорел самолет украинского лоукостера SkyUp.

В Судане находятся более 30 граждан Грузии – пилоты, бортпроводники и инженеры авиакомпаний MyWay Airlines и Geo Sky. Замминистра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили говорит, что пока эвакуировать своих граждан не смогла ни одна страна.

МИД Грузии заявляет, что находится на связи с гражданами, стараясь обеспечить их водой и продуктами.