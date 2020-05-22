Accessibility links

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
искать текст ...
Предыдущий Следующий
Breaking News
Видео

Сухумский роддом во время пандемии

Сухумский роддом во время пандемии
Embed
Сухумский роддом во время пандемии

No media source currently available

0:00 0:07:09 0:00

Первая партия средств индивидуальной защиты от ЮНИСЕФ распределена среди родильных отделений и детских поликлиник Абхазии. Часть гуманитарной помощи передана отделению родовспоможения республиканской больницы. Рожениц здесь немало, ведь из-за карантина выехать на роды за пределы Абхазии невозможно.

Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Слушать радио
Back to top
XS
SM
MD
LG