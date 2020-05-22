Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Сухумский роддом во время пандемии
Первая партия средств индивидуальной защиты от ЮНИСЕФ распределена среди родильных отделений и детских поликлиник Абхазии. Часть гуманитарной помощи передана отделению родовспоможения республиканской больницы. Рожениц здесь немало, ведь из-за карантина выехать на роды за пределы Абхазии невозможно.
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