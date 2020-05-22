Сухумский роддом во время пандемии

Первая партия средств индивидуальной защиты от ЮНИСЕФ распределена среди родильных отделений и детских поликлиник Абхазии. Часть гуманитарной помощи передана отделению родовспоможения республиканской больницы. Рожениц здесь немало, ведь из-за карантина выехать на роды за пределы Абхазии невозможно.