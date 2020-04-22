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Телевышка солидарности (фотогалерея)

Грузия выражает солидарность странам, пострадавшим от коронавируса: «Мы – рядом. Вместе мы победим пандемию». В цвета различных флагов окрашивается один из главных символов Тбилиси – телевышка.
Италия (23 марта)
1 Италия (23 марта)
Испания (28 марта)
2 Испания (28 марта)
США (3 апреля)
3 США (3 апреля)
Великобритания (12 апреля)
4 Великобритания (12 апреля)

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