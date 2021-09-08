Тина Канделаки назначена замгендиректора холдинга «Газпром-медиа»

Заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа» назначена Тина Канделаки.

Как сообщается на официальном сайте холдинга, в новой должности Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга «Газпром-медиа» – «Матч», а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и др.). Кроме того, в зоне ответственности Канделаки будет запуск и развитие информационного агентства «Матч», который холдинг анонсировал ранее.

«Тинатин Канделаки является успешным медиаменеджером, обладает широкой экспертизой, необходимыми навыками и компетенциями для реализации новых амбициозных целей на позиции заместителя генерального директора «Газпром-медиа». Уверен, что совместными усилиями мы достигнем тех задач, которые перед нами ставят акционеры и время», – заявил генеральный директор холдинга Александр Жаров.

Сама Канделаки говорит, что перед холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи.

«Предложение Александра Александровича – не меньший вызов, чем запуск телеканала «Матч ТВ» шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены», – заявила она.

Тина Канделаки работала генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» с момента его запуска в 2015 году.