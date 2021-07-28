Трое армянских военных погибли в локальных боях на границе с Азербайджаном

К главному редактору издания The Insider, признанного недавно властями России СМИ-"иностранным агентом", Роману Доброхотову утром в среду домой в Москве пришла полиция. Об этом написал в твиттере сам Доброхотов, предположив, что у него пройдёт обыск.

К журналисту выехал адвокат, сейчас связи с Доброхотовым нет. Его коллега Сергей Ежов написал в твиттере, что сегодня Доброхотов должен был выехать за границу.

Официальной информации об обыске и его причинах пока нет. Агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Сталину Гуревич сообщило, что журналист проходит по делу о клевете, возбуждённому после её заявления. Гуревич представляет интересы гражданина Нидерландов Макса ван дер Верффа, который утверждает, что Доброхотов его оклеветал, выступив с утверждениями, что ван дер Верфф получал от российского Минобороны деньги за публикации о сбитом над Украиной малайзийском "Боинге".

Ван дер Верфф отрицает версию международного следствия по делу о сбитом самолёте, утверждая, что он был сбит не из российской установки "Бук". В расследовании The Insider и группы Bellingcat утверждалось, что его проект Bonanza Media курировал полковник ГРУ (Главного управления Генштаба Минобороны России) Сергей Чебанов. Ван дер Верфф заявил, что это неправда. В конце 2020 года сообщалось, что адвокат Гуревич попросила СКР возбудить уголовное дело о клевете. В марте 2021 года она говорила, что по её заявлению идёт проверка.

The Insider - расследовательское СМИ, зарегистрированное в Латвии, известное, в частности, сотрудничеством с группой Bellingcat и проведением громких журналистских расследований - в частности, о деятельности сотрудников ГРУ России за рубежом и отравлении Алексея Навального.

23 июля Министерство юстиции внесло The Insider в реестр так называемых СМИ-иностранных агентов. Доброхотов заявил, что это не отразится на работе издания и отказался маркировать журналистские материалы, как этого требуют российские власти.