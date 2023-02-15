Под завалами в Турции все еще находят живых людей

На Новую Зеландию обрушился сильный шторм. У сотен тысяч людей нет электричества, тысячи были вынуждены покинуть свои дома из-за паводков и оползней. В стране объявлено чрезвычайное положение – в третий раз в её истории.

«Циклон Габриэль – самое значительное погодное явление, которое Новая Зеландия видела в этом веке», – заявил премьер-министр страны Крис Хипкинс, отметив серьёзность разрушений и масштаб ущерба. Наиболее пострадали районы на восточном побережье и севере Северного острова.

По словам министра энергетики Меган Вудс, к полудню вторника электричество было отключено у 225 тысяч человек на Северном острове. Оператор национальной электросети предупредил жителей, что в ряде случаев электроснабжения не будет «в течение нескольких дней или недель, а не часов».

По официальным данным на день вторника, как минимум 2,5 тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Отмечается, что число может вырасти, так как несколько больших районов всё ещё отрезаны от коммуникации. Ливень привёл к масштабным наводнениям, которые нарушили движение по дорогам, в том числе – по основной трассе между столицей Новой Зеландии Веллингтоном и её крупнейшим городом Оклендом.

Оползни и паводковые воды затрудняют доступ спасателей к пострадавшим территориям. Из-за погодных условий в некоторых районах невозможно использовать и вертолёты. Сообщается, что как минимум один спасатель серьёзно пострадал, другой – пропал без вести во время осмотра дома, разрушенного оползнем.

О других пострадавших и погибших пока информации нет.

Министр по вопросам изменения климата Новой Зеландии Джеймс Шоу обвинил в разрушительных последствиях циклона недостаточное внимание к изменению климата.

Выступая в парламенте страны, он осудил «потерянные десятилетия», которые были потрачены на споры о том, «реально ли изменение климата или нет, вызвано ли оно человеком или нет, плохо это или нет, должны ли мы что-то с этим делать или нет». Шоу подчеркнул, что необходимо рассмотреть вопрос о безопасности мест, в которых строят здания.