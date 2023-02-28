В Цхинвали убили молодого мужчину, ранен 5-летний ребенок

В Цхинвали во вторник произошло убийство. Как пишет агентство «Рес», убили молодого мужчину, который находился вместе с семьей в своей машине на улице Исака Харебова.

В результате стрельбы два огнестрельных ранения получил пятилетний ребёнок. Он доставлен в больницу.

Как заявил глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия Валерий Газзаев, подозреваемый в совершении убийства добровольно явился в милицию.

«Личность стрелявшего установлена, это житель Цхинвала Андрей Хугаев, который добровольно явился с повинной в МВД. Он дает показания. Причина – ранее возникшие неприязненные отношения между ними», – сказал Газзаев.

Он уточнил, что имеются все записи с видеокамер, после происшествия был объявлен план «перехват»

В цхинвальском республиканском медцентре сообщили, что пострадавший в результате стрельбы пятилетний ребенок находится в тяжелом состоянии.

«На данный момент ребенку проводят операцию», – сказали в больнице.

Югоосетинская генпрокуратура проводит оперативно-следственные мероприятия, ведется сбор информации для возбуждения уголовного дела.