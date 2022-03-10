В Южной Осетии ответили на слова Майкла Макфола об отпуске россиян в Цхинвали

Экс-посол США в России Майкл Макфол предупредил россиян, что они смогут проводить отпуск лишь в Тегеране и Цхинвали.

«Россияне, вы будете жить в полной изоляции от остального мира всю оставшуюся жизнь, если вы не остановите эту войну. Ваш отпуск будет в Тегеране и Цхинвали. У вам не будет больше иномарок, телефонов или импортной техники. Никто больше не пригласит вас на конференции. Россияне станут изгоями в мире. Но еще не поздно. Остановите эту войну сейчас», – написал Макфол в Twitter.

Американскому дипломату ответил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

«Сколько цинизма и лицемерия в этих словах», – написал югоосетинский лидер в своем Telegram–канале, добавив, что именно Америка «спонсировала геноцид осетин».

«Мы помним, как вы вооружали грузинскую армию и сделали все возможное, чтобы моей мирной стране был нанесен максимальный урон», – отметил Бибилов.

«Если вы так озабочены вопросами туризма, порекомендуйте своим гражданам съездить на отдых в Дамаск или Багдад. А в путеводителях обязательно отметьте каждое здание, которое было разрушено американскими снарядами», – добавил он.