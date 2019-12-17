Юбилей абхазского Союза художников отметили выставкой

Союзу художников Абхазии исполняется 80 лет, и чтобы отметить такую важную дату, 10 декабря в Центральном выставочном зале города Сухума открылась выставка, показывающая работы художников, которые входили в союз на разных этапах его деятельности.

На выставке в ЦВЗ Сухума представлено 80 работ, созданных художниками ХХ и ХХI веков в самых разных форматах и техниках. Здесь есть и печатная графика на бумаге «Два века» Варвары Бубновой (известной русской художницы, которая работала в Абхазии с 1959 по 1979 год), и почти абстрактный, написанный маслом «Чертог» нашего современника Игоря Панченко; и кожаный коллаж «Искусства» Анны Любосей, и керамика «Птица счастья» Валентины Хурхумал.

Такое разнообразие свойственно не только выставке, но и истории самого Союза художников Абхазии.

В 1939 году, когда Союз художников Грузии был включен в состав Союза художников СССР, было также принято решение о создании Союза художников Абхазии. И уже в 1940 году состоялась первая выставка творческого союза в Сухуме.

В 1961 году в Сухум приехала дочь видного государственного деятеля Абхазии и дипломата Ефрема Эшба, впоследствии известный скульптор Марина Эшба. Вскоре она приступила к исполнению обязанностей председателя Союза художников.

Именно при ней начал бурно развиваться этот творческий институт: был создан Художественный фонд; Союз развернул выставочную деятельность, художники стали показывать свои работы в городах России и Грузии, на Северном Кавказе. Это дало толчок и интенсивному развитию искусства Абхазии в 1970-1980-е годы. В разных городах и даже селах открылись художественные школы: в Гудауте, в Лыхны, в Члоу… Закончив эти школы, дети поступали в недавно открытое Художественное училище в Сухуме.

Это прозвучит удивительно, но такой поток творческой энергии не могла остановить даже война.

Об истории одной выставки в разгар Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов рассказывает председатель Союза художников Абхазии Виталий Джениа: «Через несколько месяцев после того, как началась война, где-то в ноябре, Владислав Григорьевич Ардзинба (первый президент Абхазии) узнал, что в Пицунде была выставка абхазских художников, которая открылась еще до начала войны, и работы были там. Президент вызвал министра культуры, тогда им был Нодар Чанба, и сказал: «Поговори с художниками, пусть эту выставку повезут в Санкт-Петербург». И потом меня пригласили к нему, я пришел, и он мне говорит, что надо организовать выставку. Я был ошеломлен и говорю: «Владислав Григорьевич, никуда не поеду, меня неправильно поймут. Идет война, а я с выставкой». И он на меня наехал: «Ты сейчас нам нужен, ты ничего не понимаешь. Я сказал, что вы должны повезти!» И он заставил нас – мы повезли. Он понимал, что это такое, сила искусства».

Открытие прошло в Смольном соборе, а по всему городу висели афиши, призывающие жителей Санкт-Петербурга посетить выставку абхазского искусства. Такая «пропаганда» принесла свои плоды: на защиту Абхазии приехало много добровольцев из Санкт-Петербурга.

Окончание войны принесло победу, но еще и сложные условия жизни. Это не могло не отразиться на деятельности Союза художников. Несмотря на то, что она фактически не прекращалась, понадобилось несколько лет, чтобы вернуть работу творческого объединения в прежнее русло.

Виталий Джениа рассказал о судьбе Союза художников Абхазии с наступлением ХХI века: «С 2002-2003 года мы учредили ежегодную премию на лучшее произведение года. Мы выбирали троих художников, и они получали премии. С тех пор это все имеет продолжение. Мы также каждый год двум художникам выплачивали по пять тысяч рублей в месяц стипендию, и в конце года они делали выставку».

Помимо этого, несколько раз в год Союз художников организовывает выездные выставки и приглашает коллег в Абхазию. На сегодняшний день у абхазского творческого объединения есть контакты со многими городами России и, в частности, Северного Кавказа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия