«У нас большая безработица и, естественно, очень много бедных людей»

– В Абхазии сильное расслоение по материальному достатку? Много ли у нас бедных людей?

Беслан Кварчия: Сильное расслоение, это же очевидно. Тут никакие расчеты не нужны. Скажем, кто имеет возможность, вплоть того, что они своих детей подвозят на машине в школу и забирают также. Одна, вторая, третья, четвертая секция, репетитор. Не все это могут себе позволить. И в дальнейшем это расслоение будет усугубляться. В том плане, что их дети, которые сегодня имеют какие-то материальные возможности, всегда будут более конкурентными по отношению к другим. И в доступе к информации, в доступе к другим ресурсам. Это естественный процесс. Если этим не заниматься, если нет какой-то программы, само собой, всегда получается расслоение в обществе. Это должно идти к регулированию государства. Кому-то больше досталось после войны, кому-то меньше досталось. Кто был директором завода, стал хозяином завода, кто был водителем автомобиля, стал хозяином, а кто не был ни тем ни другим, он остался. Поэтому надо выравнивать. Это должен быть продуманный специальный подход.

Девушка: Фонд «Ашана» помогает бедным, фонд «Киараз», молодцы девочки, которые этим занимаются, благотворительными акциями. Перед Новым годом все хотим по чуть-чуть чем-то помочь многодетным семьям, бедным. Расслоение общества у нас, конечно, есть, хотелось бы, чтобы уровень был одинаковый. Но такое невозможно в наше время. Дай бог, чтобы все меньше и меньше было бедных людей. И чтобы мы могли помогать им, народ Абхазии, государство, правительство.

Астанда: Заходишь в магазины, где продается дорогая посуда, практически нет людей. Люди ищут что-то подешевле.

Беслан: В основном большая часть – это средний класс.

– А бедных людей у нас много?

Беслан: Я думаю, что в Абхазии сейчас с голода никто не умирает. Малоимущих, я думаю, немало, конечно.

– Как вы понимаете, что человек малоимущий, среднего достатка, по какому критерию вы определяете?

Беслан: В среднем, если житель Абхазии может позволить себе купить машину в пределах 200 тысяч рублей. Я думаю, что средний достаток, когда он может потом себе позволить еще потратить деньги. Желаю, чтобы каждый житель Абхазии с каждым днем верил, что жизнь становится лучше и она его стороной не обходит.

Асида Табагуа: Так как у нас очень большая безработица, естественно, очень много бедных людей. И зарплаты у нас низкие, откуда у нас будет средний класс? По-моему, у нас его вообще нет. Есть те, кто наворовал и живет хорошо, и те, кто живет очень плохо.

– Можете привести конкретные примеры?

Асида Табагуа: Зачем приводить примеры? Просто логично, если человек работает в государственном учреждении, зарплаты приблизительно мы все знаем. Элементарно он даже «Жигули» не купит, не говоря уже про машины, на которых они ездят. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, о чем речь.

Марина: Очень бедных, я думаю, что нет. Средних больше. За богатых не могу говорить. А бедных – я не думаю. Наш край расположен (так) – надо работать, ни на кого не надеяться, надеяться только на себя, и все будет хорошо!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия