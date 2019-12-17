Палата представителей Конгресса США сегодня, как ожидается, проведёт голосование об импичменте президента Дональда Трампа.

Импичмент - это предусмотренная конституцией США процедура отстранения президента от должности за совершение "государственной измены, взяточничества или иных тяжких преступлений и проступков". Против Трампа выдвинуты два обвинения - в злоупотреблении властью и воспрепятствовании расследованию Конгресса. Если Палата представителей проголосует за обвинения, Трамп станет третьим президентом в истории США, подвергнутым процедуре импичмента.

Объявление президенту импичмента, однако, ещё не означает его отстранения от должности. Обвинения должен будет утвердить Сенат большинством в две трети голосов. Такого в американской истории ещё не случалось (один президент - Ричард Никсон - ушёл в отставку под угрозой отстранения от должности ещё до формального голосования об импичменте).

Когда пройдёт голосование

Палата представителей будет на пленарном заседании, которое начнётся в 17.00 по московскому времени, обсуждать импичмент в течение шести часов, после чего состоится голосование - ориентировочно уже после полуночи по Москве.

У демократов, оппонентов Трампа и инициаторов процедуры импичмента, в Палате представителей большинство, и ожидается, что оба обвинения против Трампа будут приняты. Интригой остаётся, проголосует ли за них хотя бы один республиканец. То, что импичмент до настоящего времени поддерживали только законодатели-демократы - один из аргументов сторонников Трампа, утверждающих, что речь идёт о мести демократов президенту, а не о соблюдении закона.

Позиция президента

Трамп накануне отправил спикеру Палаты Нэнси Пелоси официальное письмо, в котором обвинил демократов в попытке путём "переворота" "отменить" результаты выборов 2016 года. Он также пообещал демократам беспощадный суд истории. Многие комментаторы отмечают необычно бескомромиссный тон послания - Билл Клинтон, которому республиканцы объявляли импичмент в 1998 году, был гораздо более сдержан.

Представители Трампа заявили, что он не будет смотреть трансляцию. Как раз в момент голосования ожидается его выступление на предвыборном митинге в штате Мичиган.

В чём обвиняют Трампа

Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года, демократу Джо Байдену. Обвинения в адрес Трампа строятся на факте заморозки военной помощи Украине летом нынешнего года и на показаниях ряда свидетелей о том, что президент - прямо и через доверенных лиц - добивался от Киева расследования деятельности сына Байдена на Украине, а также предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году. Обвинение в воспрепятствовании деятельности Конгресса связано с тем, что Белый Дом запретил давать показания высокопоставленным госслужащим и предоставлять документы, связанные с расследованием.

Республиканцы и сам Трамп всё это время утверждают, что президент не нарушил никаких законов. Они отрицают связь заморозки помощи с просьбами расследовать дело Байдена, а сами эти просьбы называют побуждением Украины к борьбе с коррупцией (сын Байдена входил в совет директоров украинской корпорации Burisma). Трамп ссылается на слова президента Украины Владимира Зеленского, который говорил, что не чувствовал никакого давления. Попытку импичмента он называет политически мотивированной.

Сенат начнёт процесс об отстранении Трампа от должности сразу после Нового года. Пока неясно, по каким правилам он пройдёт. У республиканцев в Сенате большинство, и большинство комментаторов считает весьма неправдоподобным, что Сенат отстранит президента от должности.

Опросы показывают, что половина американцев выступает за импичмент и отстранение Трампа от власти, примерно 40% - против импичмента.