Обзор осетинской прессы

Газета «Республика» вспоминает о дате – в этом году Транскавказской автомагистрали исполнилось 35 лет. Статья главным образом посвящена размышлениям о транзитных возможностях Южной Осетии. «В последние годы все чаще навязчиво звучат вопросы о необходимости транзита через территорию Государства Алания. Напомним, что связано это с договоренностями от 2011 года между Россией и Грузией о создании транспортных коридоров с участием швейцарской компании SGS. Понятно, что с началом практического воплощения этого соглашения будет дан неформальный старт к организации транзита через территорию Южной Осетии в Закавказье и Переднюю Азию, и ТрансКАМ станет частью мировой транспортной сети. Но во всей этой истории есть одно серьезное «но», с которым необходимо считаться. Это позиция Республики Южная Осетия», – пишет издание.

Позиция Южной Осетии заключается в том, что транзит возможен только при условии признания республики как полноценного партнера, государства-транзитера. Автор снова напоминает и о рисках открытия транзита через Южную Осетию. По его мнению, риски существуют для безопасности республики. Открытие дороги непременно будет использовано грузинскими спецслужбами. «Одним словом, на весах решения вопроса два понятия: «Спокойствие» и «Экономика». Последние годы мы живем в относительном мире и по большому счету подзабыли о своем южном соседе. Готовы ли мы обменять это спокойствие на «опасную» экономику? Тем более что о равноправных отношениях Грузия говорить не хочет», – пишет автор и предлагает неожиданный выход, а именно, поставить Южной Осетии свое условие, раз уж открытия транзита избежать не удастся. Условие это – строительство железной дороги через Южную Осетию из России в Закавказье. «Почему данное строительство нельзя поставить как наше обязательное условие? И если возобновление транзита через территорию нашей страны неизбежно, то пусть это будет железнодорожный транзит», – пишет «Республика».

Генеральный прокурор Российской Федерации Дмитрий Демешин заявил о том, что в России возбужден ряд уголовных дел и ведется следствие по хищениям при восстановлении Южной Осетии после военных действий в 2008 году. Эту новость комментирует блогер Алан Парастаев. Он считает, что надо опубликовать и эти списки, даже если заявлено, что в интересах следствия этого делать не будут. «Но тут, по-моему, в интересах следствия как раз надо огласить весь список, и обязательно с фотографиями. Уверен, цхинвальцы многих узнают, и много нового смогут рассказать о многих, кто будет в тех списках, рассказать и как свидетели, и как потерпевшие», – пишет блогер. Он сам вспоминает несколько печально известных подрядчиков, и не только. «А еще говорят, были случаи, когда на строителей наезжали наши криминалы и даже нечистые на руку сотрудники силовых и правоохранительных ведомств. Интересно, эти дела тоже будут расследовать?» – задает вопрос Парастаев.

ИА «Рес» публикует комментарий временно исполняющего обязанности начальника Управления иммиграционного контроля МВД Южной Осетии Нарика Битиева. Он рассказал о миграционной политике республики. В этом году на учет было поставлено 1750 человек, из них 800 – это трудовые мигранты, рассказал Битиев. «Количество к концу года меняется, мигрантов становится меньше, так как Новый год каждый человек хочет встретить дома. Есть среди общего количества и категория так называемых гостевых мигрантов, которых может пригласить любой гражданин Южной Осетии. В республику погостить могут приехать граждане любых государств, за исключением Грузии. Кроме того, в Южной Осетии работает три турфирмы, через которые в Южную Осетию также могут приехать иностранные граждане», – подчеркнул Битиев. Сегодня в Южную Осетию на работу приезжают в основном граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Армении, также рассказал Нарик Битиев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия