Сталин всегда живой?

На днях, судя по всему, Рунет захлестнет шквал публикаций о 140-летии со дня рождения Иосифа Виссарионовича Джугашвили (Сталина). Роль Сталина в истории, показал в 2019 году опрос Левада-центра, положительно оценивают 70% россиян, это рекорд за все годы соответствующих исследований. Почти половина респондентов готовы оправдать репрессии сталинской эпохи. А еще у меня не идет из памяти такая увиденная несколько месяцев назад язвительная интернет-фраза, которую не замедлил скачать на рабочий стол своего компьютера, – «Нельзя в РФ трогать святое: Сталина, репрессии, ГУЛАГ и нищету СССР!» И впрямь, опытным путем знаю: стоит встретить в российском интернет-сообществе публикацию, касающуюся этих тем, как тут же набежит уйма комментаторов, которые будут стараться «черного кобеля отмыть добела». И, честно горя, берет оторопь, когда читаешь такие «с пеной у рта» посты, что, мол, за годы сталинских репрессий были уничтожены не миллионы невинных жертв, а всего лишь… сотни тысяч.

Все это и привело меня к решению снова, не в первый уже раз, обратиться на «Эхе Кавказа» к теме Сталина и сталинщины. Впрочем, относительно даты рождения «вождя народов» есть нестыковка. 21 декабря 1929 года Сталин широко отпраздновал 50-летие, тем самым официально утвердив год своего рождения – 1879-й. При этом книга регистраций Успенского собора города Гори свидетельствует, что Иосиф Джугашвили родился 6 декабря (18 декабря по новому стилю) 1878 года. Этот же год сам Сталин называл в 1920-м в анкете шведской газеты. Существует несколько версий, почему он решил «омолодить» себя на один год и изменил день рождения. Но, несмотря на Монбланы исследовательской литературы о нем, убедительного и доказанного ответа нет до сих пор. Торжественные мероприятия российских коммунистов, как явствует из СМИ, приурочены к официальной дате – 21 декабря, но она нынче приходится на субботу, вот я и решил высказаться чуть раньше, 18-го…

Немало пересудов ходило и ходит вокруг «тайны» происхождения Сталина. Вплоть до такой несообразной и нелепой версии, что настоящим его отцом был русский путешественник Пржевальский (ну, как же, мол, разве мог такой гениальный руководитель родиться от пьяницы-сапожника?) Гораздо более правдоподобной представляется версия об осетинском происхождении его отца-сапожника («широкая грудь осетина», как писал Мандельштам), хотя, на мой взгляд, ничего это по сути не меняет: в любом случае, национальное самосознание Сосо Джугашвили сызмальства было грузинским. По достоверным данным, он даже в Горийское духовное училище поначалу поступить не мог, ибо в 7-8 лет говорил только по-грузински, а там требовалось знание русского языка. Да, потом, в зрелые годы он, так и не избавившись от характерного грузинского акцента, стал по национальному самосознанию больше русским, о чем и сам заявлял и за что в современной Грузии его многие ненавидят. Но примечательно, что как Грузию, так и Осетию (не включая сюда, конечно, борьбу со своими политическими врагами) Сталин, находясь на вершине власти, никогда не обижал, а прирезал к ним дополнительные территории после выселения «неблагонадежных» народов. И если в современной Грузии отношение к нему противоречивое, то среди осетин, похоже, явно преобладают его поклонники (мне доводилось даже бывать в домашнем музее Сталина у одного пожилого цхинвальца).

Но поистине поразительным можно назвать сопоставление кривых пиетета по отношению к фигуре Сталина за последние полвека с лишним, начиная с событий 1956 года, грузин и русских. Одно из незабываемых впечатлений моих – о происходившем в помещении тбилисского Дворца спорта в 1979 году, в канун столетия Сталина. Не помню уже, по какому случаю была тогдашняя моя командировка как молодого журналиста в Тбилиси, но в рамках проходившего мероприятия пригласили на это театрализованное представление. Оно посвящалось, конечно, не Сталину (в брежневские времена того, как правило, не «трогали» в СМИ, но и не одобряли, преобладала фигура умолчания), а историческим событиям века, включая революцию, Великую Отечественную войну…. Но вот когда время от времени на большом экране появлялась фотография Сталина (без слов о нем), в переполненном помещения дворца происходило нечто невообразимое: зрители вставали с места и бурно аплодировали по несколько минут.

Всплеск поклонения Сталину случился в Грузинской ССР во второй половине восьмидесятых годов в противовес набиравшим силу в Союзе перестроечным процессам, в которые как составная часть входила жесткая критика сталинщины. Грузины же, в том числе и в Абхазии, воспринимали, как правило, звучавшие порой в Москве призывы к «суду» над Сталиным, то есть проведению некоего съезда историков с разбирательством преступлений сталинского режима, как национальное оскорбление. И вот помню, как молодой тбилисец, с которым мы беседовали в сухумском баре «Апра» на каком-то совместном комсомольском мероприятии (одном из последних комсомольских мероприятий в нашей жизни), убеждал меня: «Вот увидите, что эту фигуру еще поднимут на небывалый пьедестал, что его имя будет прославляться». Парадокс: его слова спустя три десятка лет сбылись, но мог ли он, как и я, представить себе, что произойдет это для семидесяти процентов жителей России, а вот в Грузии как раз все будет по-другому, так как для большинства грузин – ориентированных на западные ценности – это имя теперь прочно ассоциируется с «российским империализмом». Вот уж, поистине, все течет, все изменяется.

Метаморфозы, произошедшие по отношению к этой исторической фигуре в грузинском обществе, кажутся мне более понятными и объяснимыми. Но что произошло в России? Что это за коллективное помрачение разума на просторах огромной страны, случившееся к исходу второго десятилетия XXI века?

Рассуждать на эту тему можно очень и очень долго. Вспомнить, в частности, о тяжелом психологическом наследии многовекового крепостного права и самодержавия на Руси. Но мне не так давно пришло в голову более простое и всеобъемлющее объяснение.

Подобно тому, как в живом мире количество простейших организмов значительно преобладает над количеством организмов сложноустроенных, так и в человеческих сообществах, во всех странах, доминируют по числу «простейшие» индивидуумы. Что для них свойственно? Разумеется, склонность к баррикадному мышлению («мы» и «они», «свои» и «чужие), неспособность понимать, что все люди в той или мере являются пленниками двойной морали (про себя они никогда такого не скажут, им даже в голову это не придет). И в тот или иной исторический отрезок в той или иной стране и в том или ином этносе это доминирование может становиться наиболее явственным и выпуклым. В современной России к этому привело затянувшееся «вставание с колен» после катастрофических (при всей неизбежности этой катастрофы) 90-х. Приплюсуем сюда воспоминания о не таком уж давнем имперском величии, когда Москва «рулила» не только союзными республиками, но и странами соцлагеря. И иллюзорные представления, что карающий меч сталинского «правосудия» обязательно настиг бы соседа и коллегу на работе, которых ты недолюбливаешь, но ни в коем случае не тебя самого…

Примечательно, что элементарный арифметический подсчет показывает: среди тех самых семидесяти процентов россиян, которые мечтают о сталинских порядках, в сознательном возрасте при Сталине почти никто и не жил. То есть представления их никак не могут быть основаны на личном опыте.

Абхазы в массе своей свободны от того поклонения Сталину, которое можно встретить среди как грузин, так и осетин в силу некой этнической гордости им – человеком, определявшим в середине прошлого века судьбы мира. Но это не значит, что и среди абхазов не встречается сталинистов. Помню одного бывшего сотрудника КГБ СССР, который лет пятнадцать назад, незадолго до смерти, издавал на свои деньги в местной типографии сталинистские брошюрки и реализовывал их в книжных магазинах…

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