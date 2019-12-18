Анатолий Бибилов объявил год успешным

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подвел итоги уходящего года в ставшей уже традиционной ежегодной пресс-конференции главы государства.

17 декабря президент Бибилов провел итоговую пресс-конференцию, информационные ленты разобрали ее на сюжеты, местное телевидение показало вечером фрагмент. Политолог Вячеслав Гобозов говорит, что не стоит ждать многого от этих ежегодных пресс-конференций. Это такая церемония подведения итогов, которая должна создать у аудитории ощущение, что год был успешным. Еще на таких мероприятиях глава государства делится некоторыми планами на будущее, анонсирует какие-то приятные людям изменения – предстоящие повышения пенсий, зарплат бюджетникам и т.п.

Так было всегда, не стал исключением и этот декабрь, говорит Вячеслав Гобозов. Но даже в таком символическом мероприятии нужно аккуратно подбирать слова, чтобы не испортить общее впечатление. Одно из заявлений Анатолия Ильича, отметил Вячеслав Гобозов, все же резануло слух:

«С большим сожалением для себя я отметил слова президента о том, что он доволен работой правительства и никаких изменений не предвидится. Я бы с этим утверждением серьезно поспорил. Мне кажется, что не только самые серьезные изменения кадрового характера в структурах исполнительной власти, но и принципиальные изменения системного характера не то чтобы назрели – они уже перезрели! Их надо проводить, хочет кто-то замечать или нет, но проблем становится все больше, они увеличиваются и обостряются из-за несовершенства той системы управления, которая досталась в наследство Анатолию Ильичу и которая до него уже буксовала. В этой ситуации даже удачные кадровые решения не смогут изменить ситуацию к лучшему, если не будет системных преобразований. К сожалению, я не услышал в этой итоговой пресс-конференции о готовности властей Южной Осетии идти на системные реформы.

– А может, и не надо никаких реформ? Что без них?

– Например, конфликты, подобные тому, что недавно был между исполнительной и законодательной властью – по мере приближения президентских выборов будут только нарастать. А механизмов их урегулирования как не было, так и нет».

В отличие от Вячеслава Гобозова, депутат парламента четвертого созыва Роланд Келехсаев надеялся на серьезный разговор, который, по его мнению, увы, не состоялся:

«Мы пережили очень сложный в политическом плане год. У нас была очень тяжелая, спорная избирательная кампания. Были громкие судебные процессы, которые вызывают неоднозначное отношение в обществе. Мы пережили серьезный конфликт между законодательной и исполнительной властью. А под конец года у нас еще обнаружились разногласия в земельных вопросах. Вполне понятно, что люди надеялись на какие-то разъяснения от лидера государства по этим волнующим их вопросам. Вместо этого мы услышали очередную историю про финансовую помощь России, которая идет с 2008 года. Про то, что количество стран, признавших Южную Осетию, будет расти. Это мы и так знаем – расширение суверенитета республики включено во внешнеполитическую доктрину Российской Федерации».

Гражданская активистка из Ленингора Тамара Меаракишвили обратила внимание на ту часть выступления Бибилова, которая была посвящена цнелисскому кризису. Президент выразил уверенность, что войны не будет, кризис урегулирован политическими методами, а самому селению Цнелис, у которого грузины выставили полицейский пост, ничего не грозит. Это хорошая, обнадеживающая новость, говорит Тамара Меаракишвили, а коли так, не пришло ли время открыть «Раздахан»:

«Нам очень тяжело без этой дороги. Растут цены на еду, наши студенты не могут вернуться на каникулы домой или выехать на учебу, стариков своих не можем проведать, а ведь за ними надо ухаживать… Я хотела услышать от президента, какие у него планы на наш счет? К чему нам готовиться?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия