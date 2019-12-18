Страны ЕС примут более 30 тысяч беженцев в следующем году

Страны Евросоюза в 2020 году примут более 30 тысяч беженцев. Такое количество мест будет предоставлено в рамках программы переселения прежде всего из кризисных регионов мира, говорится в сообщении Еврокомиссии.
Приоритет в рамках программы получат мигранты из Турции, Ливана, Иордании, стран Средиземноморского региона, Нигера и Руанды, уточняет Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
По данным Еврокомиссии, более 65 тысяч беженцев прибыли в страны Евросоюза по программе переселения с 2015 года. Из бюджета ЕС принимающая страна получает за каждого мигранта 10 тысяч евро в качестве финансовой поддержки.
За последние годы в Европу из стран Африки и Ближнего Востока бежали десятки тысяч людей. Многие из них погибли, пытаясь переплыть Средиземное море. В 2019 году при переправе через него погибли более 400 человек, в том числе дети.
Некоторые страны ЕС отказываются принимать беженцев. Больше всего от наплыва нелегальных мигрантов пострадала Германия. Однако в рамках новой программы переселения Германия намерена разместить ещё около пяти тысяч мигрантов, сообщили в МВД ФРГ.
Комитет по международным отношениям Сената США одобрил пакет санкций под названием "Защита американской безопасности от агрессии Кремля". Инициативу поддержали 17 человек, пятеро выступили против.
Законопроект должен рассмотреть полный состав Сената. В случае одобрения, он будет направлен на подпись президенту Трампу, который может подписать или заблокировать документ. Однако, когда документ будет вынесен на голосование всего Сената, неизвестно.
Законопроект предполагает введение ограничений в отношении российских банков, энергетического сектора, запрет на участие в новых выпусках российского госдолга, финансирование проектов по экспорту сжиженного природного газа и секторальные санкции против любых российских лиц и компаний, способных осуществлять или поддерживать вредоносную киберактивность.
Документ также предполагает введение новых санкции против российских политиков, олигархов и членов их семей, способствующих незаконной деятельности по указам Владимира Путина. В документе отдельно указано требование к разведке США создать отчёт состоянии и активах, принадлежащих лично Владимиру Путину и членам его семьи.
Законопроект был внесён сенатором-республиканцем Линдси Грэмом в августе 2018 года, и повторно – в феврале, совместно с демократом Робертом Менендесом. Сенатор Грэм назвал предлагаемый пакет "адскими санкциями".
Около 50 граждан Израиля задержаны в московских аэропортах: примерно 40 человек – в Домодедово, еще около восьми – в Шереметьево. О причинах задержаний пока не сообщается.
По данным The Jerusalem Post, десятки человек провели на пограничном контроле около шести часов. Большинство из них позднее пропустили, некоторые все еще остаются в аэропорту.
В посольстве России в Израиле «Интерфаксу» рассказали, что с начала 2019 года по 1 декабря более чем пяти с половиной тысячам российских туристов было отказано во въезде в эту страну. На вопрос агентства, является ли задержание израильских граждан ответной мерой на недопуск российских туристов в Израиль, в посольстве не ответили.
Из пяти тысяч россиян, которым было отказано во въезде с начала года, три тысячи были теми, кто хотел получить убежище в Израиле, еще две тысячи человек искали работу. Такие данные привел корреспондент 13-го израильского телеканала Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
О проблемах израильтян со въездом в Россию СМИ сообщали еще 17 декабря. Причиной было отсутствие «необходимых въездных документов». По словам источника «Коммерсанта», пограничники требовали у израильтян въездные визы несмотря на то, что между странами действует безвизовый режим. В посольстве Израиля изданию подтвердили эту информацию.
У здания Министерства внутренних дел Грузии, где проходит акция в связи с гибелью 15-летнего подростка, произошла словесная перепалка между гражданскими активистами и правоохранителями. Члены движения «Позор» наклеили у входа в здание стикеры с надписью «Позор», что и послужило причиной конфликта.
Перепалка прекратилась после того, как стороны договорились о том, что участники акции после ее завершения снимут стикеры с фасада здания, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Члены движения «Посмей» окружили новогоднюю елку на площади Свободы в Тбилиси черной лентой. Участники акции оставили на ленте красной краской отпечатки своих ладоней. Акция связана с гибелью 15-летнего подростка Луки Сирадзе, сообщает Общественный вещатель Грузии.
«Этим жестом мы выразили наш протест. Система убивает людей, нам нечего торжествовать. Каха Каладзе хотел написать «Город полный жизни», но не посмел этого сделать и написал «Город полный истории». Да, Тбилиси был городом, полным истории, но сегодня он превратился в город - полный кровавых историй. Молодые люди сводят счеты с жизнью из-за насилия над ними правоохранителями, это должно закончиться.
Общество будет виновато, если мы не будем противостоять этой системе. Мы должны сделать все возможное, чтобы 15-летний Лука был последней жертвой этой системы», - сказал член движения «Посмей» Миша Кумсишвили.
Сегодня, 18 декабря, президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко, прибывшим в республику с рабочим визитом для участия в заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству, сообщает «Нужная газета».
Мутко сообщил президенту, что уже осмотрел социальные, инфраструктурные и инженерные объекты в Гагре, Новом Афоне и Сухуми. «В целом все на хорошем уровне. Мы обсудили много вопросов и по завершении нашей программы в декабре. Подготовлены контуры программы на 2020-2022 годы, также есть ряд вопросов. Очень хорошие впечатления от университета, пообщались с молодежью. Ребята обращались с хорошими вопросами и просьбами. Мы посмотрели и спортивный комплекс, и договорились оказать содействие в его скорейшем восстановлении», – сказал он.
Президент отметил важность обсуждения на заседании Межправительственной комиссии мероприятий будущей Инвестиционной программы на 2020-2022 года и подведения итогов реализации мероприятий предыдущего периода.
«Несомненно, для нас важна основная задача - реализация тех мероприятий, которые обозначены в Инвестпрограмме. При этом необходимо обсудить и то, что сделано за период 2017-2019 годов и, конечно, те мероприятия, которые предстоит выполнить в 2020-2022 годы. Это дает положительную динамику развития Абхазии, создает условия роста финансовых возможностей», – сказал Хаджимба.
Некоторое время назад группа скорой помощи из Ахалгори перевезла на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, 80-летнего Карло Тазиашвили.
Тазиашвили поступил в ахалгорскую больницу с сердечной недостаточностью, но после того, как состояние его здоровья ухудшилось, представители властей самопровозглашенной республики дали медперсоналу возможность перевезти пациента на территорию, контролируемую центральными властями. Данный факт в беседе с «ИнтерпрессНьюс» подтвердил глава управы Ахалгорского муниципалитета.
«По нашей информации, на территории оккупированного Ахалгори создана группа медработников из пяти человек, которая оценивает состояние пациентов и в случае, если ситуация сложная, принимает решение о перевозке пациента на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. Так произошло и сейчас, Карло Тазиашвили уже находится в мцхетской больнице, за последние несколько недель это уже третий случай, когда пациент был перевезен из оккупированного поселка», - сказал Нугзар Тиникашвили.
Член Тбилисского сакребуло Эрекле Кухианидзе обратился к президенту самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолию Бибилову с требованием освободить грузинского врача Важу Гаприндашвили.
Кухианидзе, который сегодня, 18 декабря, покинул большинство коалиции «Грузинская мечта», заявил, что тщетно пытался пересечь линию де-факто границы. В обмен на освобождение Важи Гаприндашвили Кухианидзе обещает Бибилову приложить все усилия, в том числе, по нормализации отношений между Россией и Грузией. По его словам, барьеры создал нарратив «Национального движения».
Член Тбилисского городского совета оказался в центре внимания после того, как 13 декабря опубликовал оскорбительный пост в Facebook о докторе Важе Гаприндашвили и его семье, сообщает грузинская служба Радио Свобода. Представители югоосетинских властей задержали известного травматолога Важу Гаприндашвили 9 ноября в Ахалгорском районе.
В связи с гибелью 15-летнего подростка Луки Сирадзе президент Грузии сегодня, 18 декабря, отменила все праздничные мероприятия, а что касается приемов для общественных групп во дворце Орбелиани, они пройдут в формате встреч, - говорится в информации администрации президента.
«Встреча президента Грузии и успешных спортсменов прошла сегодня во дворце Орбелиани именно в таком формате. В начале встречи президент выразила соболезнования в связи с кончиной 15-летнего подростка Луки Сирадзе и почтила память погибшего молодого человека минутой молчания», - отмечается в информации администрации президента.
Напомним, накануне вечером, 17 декабря, скончался 15-летний подросток, совершивший попытку самоубийства несколько дней назад. Его семья говорит о давлении со стороны полиции. По данному делу был задержан следователь, проводивший опрос подростка.
Следователь Мариана Чолоян не признает вину, - об этом адвокат задержанного следователя Теона Гвазава сообщила журналистам у «Кавказского центра медицины», куда переведена ее подзащитная.
По словам адвоката, постановление об обвинение еще не сдано, однако она не согласна с содержанием статьи, по которой начато уголовное преследование Чолоян. По словам Гвазава, статья предусматривает принуждение несовершеннолетнего к даче показаний. По ее словам, обвинение Мариане Чолоян будет предъявлено в установленный законом 48-часовой срок, который истекает завтра.
Как заявляет адвокат, состояние здоровья Марианы Чолоян было тяжелым, соответственно, ее доставили в клинику для дальнейшего лечения.
«Я могу с полной ответственностью заявить, что не только со стороны Марианы Чолоян, но и ни от одного полицейского в отделении полиции в отношении несовершеннолетнего не было угрозы принуждения или другие не предусмотренные законом действия. Более того, в ходе других следственных действий ни со стороны несовершеннолетнего, ни его законного представителя не зафиксированы какие-либо замечания. Именно законный представитель выражал желание, чтобы несовершеннолетний вновь имел контакт со следственным органом», - заявила Теона Гвазава, передает «Грузия Online».
Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с депутатами Мосгордумы заявил, что организаторы летних акций протеста в столице призывали митингующих идти "штурмовать мэрию". Кто именно и когда выступал с такими призывами – мэр не уточнил.
Отвечая на вопрос депутата Дарьи Бесединой, Собянин назвал лидеров оппозиции "провокаторами", которые виновны в том, что на улицах Москвы произошёл "конфликт" и теперь рядовые участники протеста отбывают сроки в тюрьмах. По мнению главы города, организаторы акции 27 июля "с какой-то радости погнали" людёй, пришедших на разрешённый митинг, "под дубинки полицейских".
Ранее Дарья Беседина, которая представляет в Мосгордуме партию "Яблоко", сообщила, что комиссия московского парламента, большинство членов которой входят во фракцию "Единой России", заставляет оппозиционных депутатов согласовывать вопросы, которые они собираются задать Собянину.
Беседина, в частности, собиралась спросить у мэра, не хочет ли он извиниться за своё заявление, сделанное в августе, о том, что оппозиция устроила в Москве "массовые беспорядки", когда даже Следственному комитету пришлось признать, что их не было. Комиссия не разрешила Бесединой задать этот вопрос, равно как и другие вопросы, касающиеся "московского дела". Однако на сегодняшней встрече депутат от "Яблока" всё же задала один из них.
Собянин также ответил на вопросы, касающиеся реформы столичного образования, переселения москвичей из старого жилого фонда и протестов против так называемой "мусорной реформы".
Мэр заявил, что "в результате реорганизации системы школьного образования в Москве значительно выросла средняя зарплата учителей, и сейчас она превышает 115 тысяч рублей в месяц", что случаи отказа граждан от переезда из своих старых квартир в новые по программе реновации – единичны, а противники строительства мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов "только требуют ликвидировать эти объекты, но не в состоянии предложить альтернативу". Собянин добавил, что критика мусорной реформы его "забавляет".
В 2019 году Минздрав самопровозглашенной республики Южная Осетия направил в медицинские учреждения Российской Федерации на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи порядка 870 человек, сообщил на пресс-конференции в Комитете информации и печати глава Минздрава Георгий Тотчиев.
«Пациентам, которых мы направили в российские клиники, была необходима медицинская помощь по таким направлениям, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология, ортопедия, офтальмология», - сказал министр, передает «Рес».
Он добавил, что в прошлом году в российские клиники на оказание высокотехнологичной медицинской помощи было направлено порядка 830 пациентов.
Глава Минздрава также рассказал о работе по выдаче полисов обязательного медицинского страхования гражданам России, постоянно проживающим в Южной Осетии. «Услуга доступна уже больше года на базе городской поликлиники. За этот период полисы были выданы свыше 1000 граждан», - подчеркнул министр.
Власти Армении ведут переговоры о приобретении двух паромов для перевозок грузов по Черному морю. Об этом в в среду, 18 декабря, заявил на пресс-конференции председатель постоянной парламентской Комиссии по региональной и евразийской интеграции, депутат от партии «Процветающая Армения» Микаел Мелкумян.
По его словам, когда был построен Керченский мост, у российской стороны освободились несколько паромов по приемлемой цене, которые заинтересовали армянскую сторону.
«Переговоры идут, посмотрим, как будут развиваться события», - сказал Мелкумян, выразив уверенность, что через некоторое время Армения, по примеру Казахстана, сможет открыть терминал в Поти или Батуми.
Портал VERELQ напоминает: 13 ноября министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян на заседании НС также заявил, что правительство Армении ведет переговоры с Российской Федерацией о приобретении двух паромов.
Ранее сегодня сообщалось, что Армения может проявить интерес к покупке порта в Батуми, который, по информации армянских СМИ, может быть выставлен на продажу.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила, что при допросе погибшего 15-летнего подростка и его сверстников, предположительно, имели место давление и принуждение к даче показаний. Об этом Ломджария заявила после встречи с государственным инспектором.
Как отметила Народный защитник, опрос, предположительно, был проведен в ночные часы, что также нарушает закон.
«Налицо признаки того, что было нарушено законодательство правосудия несовершеннолетних. Предположительно, имели место давление и принуждение к даче показаний, сомнительно тут и время, и продолжительность опроса. Опрос, предположительно, проведен в ночные часы, что также нарушает закон. Я не хочу вдаваться в детали, но есть целый ряд обстоятельств, которые указывают на то, что там не была создана среда, свободная от насилия или психологического принуждения», - заявила Ломджария, передает «ИнтерпрессНьюс».
По словам защитника, во время опроса в полиции требования закона были нарушены не только в отношении Луки Сирадзе, но и других несовершеннолетних.
«Когда я говорю о несовершеннолетних, я имею в виду и Луку, и других детей, которые были опрошены в полиции, и в отношении которых также были нарушены требования законодательства. Думаю, что это действительно было психологическое давление и принуждение детей, абсолютно противоположное требованию законодательства. Думаю, это нанесло этим детям большую травму. Меня также очень беспокоит их психологическое состояние, поэтому я остерегаюсь использовать термины и вдаваться в детали. Впереди еще целый ряд следственных действий, и, конечно же, я учитываю интересы этих детей, чтобы не делать лишних оценок», - сказал Ломджария.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов провел встречу с делегацией Министерства обороны России во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ Сергеем Истраковым, прибывшей в республику с двухдневным рабочим визитом.
Как сообщает пресс-служба президента, во встрече также приняли участие министр обороны Ибрагим Гассеев, его заместители и начальники отделов и служб Министерства обороны, посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов.
Поприветствовав гостей, Анатолий Бибилов отметил высокий уровень взаимодействия оборонных ведомств, подчеркнув при этом, что есть вопросы, требующие более углубленного изучения и принятия определенных решений по дальнейшему укреплению воинских подразделений Южной Осетии.
«Вопросы по обеспечению безопасности абсолютно понятны. Весь комплекс мероприятий, который был связан с обеспечением единого контура безопасности, фактически, уже работает. Вопросы, стоящие перед нашими ведомствами, решаются в оперативном порядке. И те, которые еще предстоит обсудить, связаны с обороноспособностью республики, взаимодействием подразделений Министерства обороны Южной Осетии и 4-й российской военной базы. Отрадно также отметить, что многие граждане Южной Осетии уже служат на 4-й военной базе», – сказал президент.
Со своей стороны, Сергей Истраков выразил благодарность Анатолию Бибилову за возможность встретиться и обговорить ряд вопросов.
«Мы стремимся развивать его и двигаться только вперед. Гарантом мира и стабильности в республике является 4-я российская военная база, расположенная на территории Южной Осетии. Хочу отметить, что военнослужащие всегда с теплотой отзываются о народе и республике в целом. Полным ходом реализуются подписанные ранее соглашения, завершено реформирование Вооруженных сил Республики Южная Осетия. Можно сказать, что сейчас мы вышли на новый этап – высокий уровень подготовки и способность решать сложные и ответственные задачи», – сказал он.
Сергей Истраков также отметил, что в настоящее время на территории 4-й военной базы служат 508 граждан Южной Осетии и «каждый из них с честью выполняет свои обязанности».
Оппозиционные партии распространили совместное заявление, в котором выражают соболезнования в связи с гибелью 15-летнего Луки Сирадзе.
«Мы испытываем огромную скорбь и печаль в связи с гибелью Луки Сирадзе. В эти труднейшие минуты невозможно найти слова утешения. Прежде всего, мы хотели бы выразить наши соболезнования семье, друзьям и близким в связи с этой ужасной трагедией. Эта история потрясла всю Грузию. Это не первый случай и он не будет последним, пока мы не осуществим в стране системные изменения.
Трагедия Луки заставила нас принять решение об отмене запланированного на завтра пикетирования парламента, однако это не значит, что мы отказываемся от других форм нашего справедливого ненасильственного протеста.
Система полностью предстала в своей порочной и насильственной форме, необходимо ее своевременно остановить и изменить», - отмечается в заявлении, передает «ИнтерпрессНьюс».
Во время совещания в туристическом комплексе "Ведучи" полпред президента в СКФО Александр Матовников передал главе Чечни Рамзану Кадырову благодарность от президента РФ Владимира Путина за "активное участие в общественно-политической жизни российского общества", пишет ИА "Грозный-информ".
Напомним, 10 декабря на заседании Совета по правам человека режиссер Александр Сокуров предложил президенту РФ Владимиру Путину переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как Рамзан Кадыров и его отец Ахмат. Путин с режиссером не согласился.
После этого региональный руководитель обвинил режиссера в национализме и заявил, что его "следовало бы призвать к ответственности в соответствие с законом". Спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что Сокуров в новейшей истории "теряется во временах и пространствах".
Глава Службы государственного инспектора Лонда Толорая подтверждает, в связи с инцидентом в «Зеленой школе», что еще одна 15-летняя ученица нанесла себе увечья.
«Подтверждаю факт, что 15-летний ребенок нанес себе увечья. Следствие продолжается», — заявила Лонда Толорая, передает «Грузия Online».
Согласно распространенной информации, речь идет о несовершеннолетней девочке, которая с целью идентификации лица, нанесшего графити, по требованию педагогов, предоставила свою переписку с Лукой Сирадзе.
По словам Толорая, следствие ведется в интенсивном режиме и любое лицо, в отношении которого будут выявлены признаки преступления, будет привлечено к ответственности.
12 декабря подросток совершил попытку самоубийства. Инцидент произошел в тбилисском районе Дигоми. Этому предшествовал допрос подростка в полицейском участке в связи с инцидентом в «Зеленой школе». По словам адвоката, во время допроса подросток подвергся психологическому давлению. По его словам, правоохранители потребовали от подростка признать факт хулиганства.
15-летний подросток, пострадавший в результате попытки самоубийства, накануне скончался в больнице имени Иашвили. Служба государственного инспектора ведет расследование по факту возможного принуждения сотрудниками полиции несовершеннолетнего к даче показаний.
В связи с делом о смерти 15-летнего подростка задержана следователь управления полиции Дидубе-Чугурети Марьяна Чолоян.
Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия отложила рассмотрение кассационной жалобы кандидата в президенты Алхаса Квициниа до 9 января 2020 года.
После оглашения судьей Романом Тарба прав и обязанностей представителей сторон и журналистов, адвокат истца Инга Габилая выступила с ходатайством об отводе судьи Романа Кварчия, чьи полномочия истекли в конце октябре 2019 г. Суд, посовещавшись отклонил ходатайство Габилая, сославшись на то,что полномочия судей истекают лишь после принятия соответствующего решения Квалификационной коллегией судей.
Затем с ходатайством о переносе заседания выступил представитель ЦИК Дмитрий Шамба. Он сослался на то, что 6 декабря в суд касационной инстанции от истца поступило дополнение к кассационной жалобе, которое «по содержанию и объему больше самой жалобы», что требует времени для ее основательного изучения.
Адвокат истца Инга Габилая заметила, что дополнение было представлено в сроки, установленные законом, а именно не позднее 10 дней до дня заседания суда. «У представителей ЦИК и ответчика было достаточно времени, чтобы ознакомиться с представленными материалами», - заявила она, добавив при этом, что оставляет принятие решения на усмторение суда.
Следующее заседание суда кассационной инстанции было назначено на 9 января 2020 года.
9 сентября Центризбирком объявил итоги президентских выборов. Избранным президентом был объявлен Рауль Хаджимба, получивший 39 793 голосов избирателей, участвовавших в повторном голосовании (47,39%). За Алхаса Квициниа проголосовало 38 766 человек (46,17%).
Власти Грузии должны позаботиться о том, чтобы права детей были защищены со стороны всех ведомств. Об этом сегодня заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Грузии Гасан Халиль, комментируя гибель 15-летнего тбилисского школьника Луки Сирадзе.
Подросток пытался покончить жизнь самоубийством после допроса в полицейском участке. 12 декабря Лука Сирадзе выпал с девятого этажа дома и спустя шесть дней скончался в больнице, не приходя в сознание.
Сирадзе допрашивали из-за инцидента, произошедшего в частной «Зеленой школе», учеником которой он был в прошлом. Мальчика подозревали в том, что ночью он проник на территорию школы и оставил несколько надписей на стенах. Родители и «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) утверждают, что во время допроса следователи требовали от Сирадзе признать это преступление и на несовершеннолетнего оказывалось давление.
Сегодня Гасан Халиль провел встречу с главой парламентского комитета по правам человека Софио Киладзе. Руководитель Детского фонда ООН в Грузии указал на комплексные проблемы, существующие в системе ювенальной юстиции, отметив при этом, что подросткам не предоставляют помощь для преодоления кризиса переходного возраста.
«Следствие продолжается и на данном этапе я не могу сказать, чья вина выявляется, однако со стороны всех ведомств права детей должны быть защищены. Я верю, что все поймут, где конкретно была допущена ошибка и провал. В общем, необходимо наличие механизма защиты. Главное усилить роль социальных работников, чтобы все семьи могли иметь необходимую поддержку и получить помощь, когда ребенок достигает трудного возраста. Для него должна быть доступна качественная психологическая помощь. Правоохранители правильно должны использовать ювенальную юстицию, необходимо правильно руководствоваться кодексом», — сказал Халиль журналистам, передает «Грузия Online».
Он добавил, что главная рекомендация ЮНИСЕФ заключается в создании «механизма поддержки на уровня семьи, общества и школы, который обеспечит то, что ребенок безболезненно преодолеет сложный возраст».
«В принятом 20 сентября «Детском кодексе» четко определены обязательства всех ведомств, чтобы создать такой механизм, чтобы права детей были защищены не всех уровнях», — заявил Халиль.
Армянская газета «Жаманак» (Время) пишет о заинтересованности Армении купить морской порт в Батуми, который может быть выставлен на продажу за $600 млн. (владельцем порта является казахская государственная компания «Казмунайгаз» - прим. «Эха Кавказа»).
«Различные круги в Армении пытаются организовать сбор средств для покупки порта, тем самым обеспечив беспрепятственную транспортировку грузов в Армении», - пишет издание.
По данным источников газеты, обсуждается идея создания аукционного общества, в котором могут участвовать также предприниматели из диаспоры.
«Для успеха дела необходимо, чтобы кто-нибудь инвестировал стартовую сумму, чего на данный момент нет», - пишет издание.
Агентство «Грузия Online» отмечает, что на Армению, не имеющей выход к морю, распространяется Конвенция ООН об открытом море 1958 года. Принятый странами – членами ООН в Женеве документ впервые закрепил положение о том, что внутриконтинентальные государства «должны иметь свободный доступ к морю» и «пользоваться свободой морей на равных правах с прибрежными государствами».
Согласно преамбуле данной Конвенции прибрежное государство обязано предоставлять свободу транзита через свою территорию соседней стране, не имеющей выхода к морю.
Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия в составе председательствующего судьи Тимура Тарба, судей Романа Кварчия и Лии Адлейба приступила к рассмотрению кассационной жалобы представителя истца – кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение ВС от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения Центризбиркома об итогах выборов президента.
Как передает «Нужная газета», адвокат истца Инга Габилая подала ходатайство об исключении судьи Романа Кварчия из состава судей, так как срок его полномочий истек. В связи с этим, по утверждению адвоката, текущий состав судей не может считаться законным.
Адвокат административного истца Ирина Тания отметила, что, в соответствии с законом, судья продолжает исполнять свои полномочия до окончания дел, начатых при его участии. Прекратить полномочия судьи может Квалификационная коллегия, но такого решения ею принято не было, подчеркнула Тания.
Представитель президента в суде Валерий Агрба добавил, что Роман Кварчия был назначен судьей по этому делу еще до истечения своих полномочий.
Прокуратура также посчитала ходатайство немотивированным.
Судьи удалились в совещательную комнату, по возвращении из которой ими было оглашено решение об отказе в удовлетворении ходатайства истца об отводе судьи Кварчия.
В случае нехватки электроэнергии в Абхазии, если самопровозглашенной республике потребуется импорт энергоносителей из России, «они сами решат этот вопрос с Россией» - заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Давид Твалабеишвили, передает агентство BMG.
«То, что было закуплено в прошлом году, они осуществили за счет собственных средств. Мы не участвовали ни в каких поставках. Если им нужно импортировать электроэнергию из Россию в Абхазии в этом году, они самостоятельно обсудят эту тему с Россией», - сказал Твалабеишвили.
Согласно последним фактическим данным оператора рынка электроэнергии Грузии, потребление в Абхазии в ноябре достигло 197,4 млн. Квтч, что на 5 млн. Квтч превышает расход за аналогичный период прошлого года.
Напомним, что местная энергокомпания «Черноморэнерго» уже предупредила население о подаче электроэнергии по графику из-за нехватки мощностей.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария выступил с заявлением в связи с гибелью 15-летнего подростка. По словам главы правительства, должно быть сделано все, чтобы в связи с трагедией не осталось вопросов.
«Выражаю глубокую скорбь в связи с трагической смертью 15-летнего Луки Сирадзе. Прежде всего, я со всей ответственностью заявляю, что сурово будут наказаны все те лица, независимо от их ранга или статуса, кто причастен к совершению любого рода преступления, факт которого подтвердит Служба государственного инспектора - независимое следственное ведомство, создание которого мы поддержали. В первую очередь, все вместе мы должны сделать все, чтобы ни у кого не осталось вопросов касательно этой трагедии. Расследование, проведенное независимым ведомством, не должно оставить без ответа ни один вопрос в связи с произошедшим фактом. Поэтому я поручаю как Министерству внутренних дел, так и Министерству образования в полной мере сотрудничать со следствием, которое обязательно будет открытым и прозрачным», - заявляет премьер, передает «ИнтерпрессНьюс».
Палата представителей Конгресса США сегодня, как ожидается, проведёт голосование об импичменте президента Дональда Трампа.
Импичмент - это предусмотренная конституцией США процедура отстранения президента от должности за совершение "государственной измены, взяточничества или иных тяжких преступлений и проступков". Против Трампа выдвинуты два обвинения - в злоупотреблении властью и воспрепятствовании расследованию Конгресса. Если Палата представителей проголосует за обвинения, Трамп станет третьим президентом в истории США, подвергнутым процедуре импичмента.
Объявление президенту импичмента, однако, ещё не означает его отстранения от должности. Обвинения должен будет утвердить Сенат большинством в две трети голосов. Такого в американской истории ещё не случалось (один президент - Ричард Никсон - ушёл в отставку под угрозой отстранения от должности ещё до формального голосования об импичменте).
Когда пройдёт голосование
Палата представителей будет на пленарном заседании, которое начнётся в 17.00 по московскому времени, обсуждать импичмент в течение шести часов, после чего состоится голосование - ориентировочно уже после полуночи по Москве.
У демократов, оппонентов Трампа и инициаторов процедуры импичмента, в Палате представителей большинство, и ожидается, что оба обвинения против Трампа будут приняты. Интригой остаётся, проголосует ли за них хотя бы один республиканец. То, что импичмент до настоящего времени поддерживали только законодатели-демократы - один из аргументов сторонников Трампа, утверждающих, что речь идёт о мести демократов президенту, а не о соблюдении закона.
Позиция президента
Трамп накануне отправил спикеру Палаты Нэнси Пелоси официальное письмо, в котором обвинил демократов в попытке путём "переворота" "отменить" результаты выборов 2016 года. Он также пообещал демократам беспощадный суд истории. Многие комментаторы отмечают необычно бескомромиссный тон послания - Билл Клинтон, которому республиканцы объявляли импичмент в 1998 году, был гораздо более сдержан.
Представители Трампа заявили, что он не будет смотреть трансляцию. Как раз в момент голосования ожидается его выступление на предвыборном митинге в штате Мичиган.
В чём обвиняют Трампа
Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года, демократу Джо Байдену. Обвинения в адрес Трампа строятся на факте заморозки военной помощи Украине летом нынешнего года и на показаниях ряда свидетелей о том, что президент - прямо и через доверенных лиц - добивался от Киева расследования деятельности сына Байдена на Украине, а также предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году. Обвинение в воспрепятствовании деятельности Конгресса связано с тем, что Белый Дом запретил давать показания высокопоставленным госслужащим и предоставлять документы, связанные с расследованием.
Республиканцы и сам Трамп всё это время утверждают, что президент не нарушил никаких законов. Они отрицают связь заморозки помощи с просьбами расследовать дело Байдена, а сами эти просьбы называют побуждением Украины к борьбе с коррупцией (сын Байдена входил в совет директоров украинской корпорации Burisma). Трамп ссылается на слова президента Украины Владимира Зеленского, который говорил, что не чувствовал никакого давления. Попытку импичмента он называет политически мотивированной.
Сенат начнёт процесс об отстранении Трампа от должности сразу после Нового года. Пока неясно, по каким правилам он пройдёт. У республиканцев в Сенате большинство, и большинство комментаторов считает весьма неправдоподобным, что Сенат отстранит президента от должности.
Опросы показывают, что половина американцев выступает за импичмент и отстранение Трампа от власти, примерно 40% - против импичмента.
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