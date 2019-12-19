Странно, что не на последнем месте

Оказывается, в мире есть ребята, тусующиеся при серьезной организации ООН, которые проводят ежегодные исследования, результатом чего является определение индекса счастливой страны. Каждый год публикуется рейтинг, где почти все страны нашей голубой планеты получают свой порядковый номер в этом рейтинге. И для определения абсолютного счастья совсем не обязательно, чтобы у страны были большой ВВП, много нефти и сала или еще чего-то сугубо материального. Нет. Не в нефти счастье, как бы этого ни хотели лидеры некоторых «нефтесосущихся» стран. Вернее, не только в нефти.

С давних пор главным индикатором оценки уровня развития страны считался ВВП. Бытовало мнение, что, чем выше валовой внутренний продукт, тем улыбчивее населения, веселее дети и бодрее пенсионеры. Однако это не так, и сегодня многие ученые (среди которых, например, лауреат Нобелевской премии мира по экономике Джозеф Стиглиц) выступают с острой критикой ВВП как ведущего экономического показателя, призывая лидеров государств обратить внимание на альтернативные метрики уровня благосостояния – например, на индекс счастья. Конечно, никто не будет спорить, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, но и это не факт. Не факт, что богатство и здоровье – гарантия полного счастья.

Про счастье я уже говорил в прошлый раз, про счастье по Аристотелю. Но, как выясняется, не хлебом единым счастлив сегодняшний человек. Кроме покоя, внимания со стороны государства, набитого желудка и справедливости, есть еще другие показатели, по которым современный человек может назвать себя счастливым. И группа ученых, работающих при ООН, уже в течение семи лет проводят ежегодные исследования и определяют, какая страна по индексу счастья стоит на первом месте, какая – не на первом, а какая – плетется сзади. Эти ребята работают при Колумбийском университете, там у них основная штаб-квартира, там они заседают, возятся в своих лабораториях с пробирками, колбами и ретортами, проводят опыты на крысах и приходят к определенному мнению. А их полевые агенты разъезжают по странам и пристают к людям с наводящими вопросами, которые помогают респондентам в каждой стране оценить свое ощущение счастья по специальной шкале. Потом все эти данные вводится в суперкомпьютер, тот пыхтит, напрягает свои «нольединичные» извилины и выдает ежегодный рейтинг-результат. С 2012 года этот результат опубликовывается в ежегодном докладе. Авторы сего проекта считают, что данные исследования могут помочь государственным руководителям, политическим и общественным деятелям лучше реагировать на нужды и чаяния своих граждан с целью повышения благосостояния и устойчивого развития.

Я поинтересовался, как они работают, что исследуют, изучают и учитывают. Оказалось, что при составлении рейтинга они, кроме уровня ВВП на душу населения, также учитывают ожидаемую продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции. И еще – косвенные показатели состояния общества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость. Помимо указанных статистических данных и косвенных показателей, значительную часть исследования составляют результаты опросов общественного мнения жителей разных стран о том, насколько счастливыми они себя чувствуют.

Вот такие дела творятся в мире, а мы все плюшками балуемся. Отставив на время в сторону блюдо с плюшками, я со страхом начал пересматривать рейтинг счастливых стран. На первом месте уже третий год подряд стоит страна Финляндия, на втором – Дания, а на третьем – Норвегия (говорят, в этих странах коррупция совсем сошла на нет, что для меня является совершенно сказочным фактом). Самая богатая страна в мире, США, стоит на скромном 19-м месте. Наш северный непримиримый сосед Россия – на 68-м месте, Китай – на 93-м, соседка Армения – на 116-м месте, а мы – на 119-й позиции среди 156 стран, где проводился опрос. В списке я не нашел Северную Корею, наверное, у опрошавших руки не дошли расспросить граждан той неординарной страны. Если бы они туда сунулись, думаю, Финляндии пришлось бы потесниться со своего первого места. Ну, это я сейчас шучу, конечно.

До сих пор для меня остается загадкой пещеры Лейхтвейса, как и где проводятся подобные опросы. Лично я никогда ни в каких опросах не участвовал. То есть я бы поучаствовал, у меня нет к ним никаких моральных, ментальных или религиозных предубеждений, но ко мне ни разу не обращались с подобными вопросами. Вопрошающие всегда обходили меня стороной. Никто из моих друзей и родственников тоже никогда не был опрошен. И когда в очередной раз всякие международные национальные и демократические институты (типа NDI и IRI) печатают результаты опросов, я, мягко говоря, отношусь к ним с недоверием. Результаты явно не сходятся с теми, которые имеются в реальности. К примеру, который год подряд самым популярным политиком нашей страны объявляется Давид Бакрадзе, бывший председатель парламента Грузии, а ныне председатель партии «Европейская Грузия» (или «Европная Грузия»?) И если это правда, что абсолютно безликий, нехаризматичный, неинтересный Бакрадзе является самым популярным политиком Грузии, то тогда наше дело швах! Потому и возникают разные сомнения при ознакомлении результатов всех опросов. Сейчас меня повело в сторону, и я с трудом, но все-таки возвращаюсь обратно в тему.

Наша страна на 119-м месте. Я удивлен, что место у нас 119-е, а не 156-е. Очень трудно представлялось мне, что есть страны, несчастнее нас. Оказывается, есть: Гамбия, Бангладеш, Чад и иже с ними в рейтинге ниже нас. Из стран бывшего СССР ниже нас только Украина. Она на 133-м месте.

Сегодня я только констатирую факты и не собираюсь анализировать ту ситуацию, из-за которой мы находимся в таком плачевном положении, и думаю, что 119-е место еще очень завышено. Для того чтобы убедиться в правдивости данного рейтинга, надо пройтись по нашим улицам, особенно центральным, и если мы увидим кого-либо улыбающегося и светящегося счастьем, то это будет не гражданин нашей страны, а гость столицы. А мы ходим хмурые, настороженные, нервные и готовые по малейшему зову идти штурмовать парламент, городскую управу или Министерство внутренних дел. Нас точно счастливыми не назовешь.

Хотя... может быть, как раз это и есть наше понимание счастья – проводить жизнь в митингах, акциях и протестных движениях. Лишь бы протестовать, а повод уже не имеет значение. Грустно, девицы!

P.S. Кстати, сегодня день святого Николая, одного из редких почитаемых и уважаемых мною святых. На Востоке он является покровителем путешествующих, заключенных и сирот. На Западе святой Николай покровитель почти всех слоев общества, в основном детей, за что ему мой особенный почет и уважение. Николай Чудотворец также является предтечей веселого Санта Клауса, так что по всем направлениям он приличный и уравновешенный человек. И потому всех верующих и неверующих хочу поздравить с его днем, и дай бог, чтобы в будущем году он помог нам в вышеупомянутом рейтинге передвинуться на более высокие позиции. Единственная надежда осталась на него, на этого святого человека, на его чудо, так как сами мы катимся все назад, и назад, и назад к Южному Судану, который находится на последнем, 156-м месте. Надо мне съездить в тот самый Южный Судан и посмотреть, чем же они несчастнее нас.

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