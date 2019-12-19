Обзор абхазской прессы

«Нет у нас законодательной базы, позволяющей продавать жилье иностранцам. Хоть первичное, хоть вторичное. Никакие договоры с Российской Федерацией не обязывают нас этого делать. Мало чего хотят некоторые российские политики. Всем известен уровень жизни наших людей. Открывать рынок жилья для иностранцев, где не смогут участвовать наши граждане, я считаю абсурдным», – написал на своей странице в «Фейсбуке» бывший министр внутренних дел и депутат парламента Аслан Кобахия.

Разговоры по вопросу продажи жилья иностранцам, по его словам, ведутся с 2008 года. Кобахия пояснил: «Эта тема периодически всплывает, когда очередной российский политик по приезде в Абхазию начинает ее озвучивать. Надо понимать, что только разговоры на эту тему моментально повышают цены на жилье в Абхазии. На мой взгляд, когда-то, может, наша страна подойдет к решению данного вопроса, но никак не в ближайшей перспективе».

Центр социально-экономических исследований подготовил «Анализ проекта республиканского бюджета Абхазии на 2020 г.», сообщает «Абхазия-Информ». Как отмечается в документе, «в основу проекта республиканского бюджета на 2020 г. не заложены целевые параметры по развитию национальной экономики из-за отсутствия государственной программы социально-экономического развития».

Проект бюджета фиксирует налоговые поступления, финансовую помощь РФ, но не предусматривает институциональные преобразования, направленные на развитие реального сектора экономики, улучшение инвестиционного климата, в том числе снижение дотационности бюджета РА.

В проекте госбюджета на 2020 г. собственные доходы по сравнению с 2019 г. увеличиваются только на 83 миллиона рублей, что свидетельствует об отсутствии новых источников роста доходов, о серьезном сужении реального сектора экономики, расширении теневого сегмента и коррупционной составляющей, приходят к выводу эксперты Центра социально-экономических исследований.

Госкомитет по государственной языковой политике запустил акцию по созданию базы данных для голосовых приложений на абхазском языке, в которой могут принять участие все абхазоговорящие люди старше 18 лет. Об этом «Апсныпресс» сообщил программист Госкомитета Нарт Тлыша.



Суть акции заключается в том, что любой абхазоговорящий человек может зайти на абхазскую версию сайта Сommon Voice, произнести в аудиозаписи шаблонное предложение на абхазском языке или прослушать аудиозапись, произнесенную другим человеком, и поставить «лайк» или «дизлайк», в зависимости от того, правильно или неправильно произнесено предложение.

Нарт Тлыша сообщил: «Нам необходимы тексты для создания дополнительных шаблонных предложений, и мы призываем всех писателей, редакторов, журналистов предоставить нам свои печатные труды на абхазском языке, предварительно отказавшись от авторских прав. Нужно собрать голосовую и печатную базу данных для создания онлайн-переводчиков и разговорников».



Для завершения проекта достаточно участия 8 000 человек, в том случае, если каждый запишет 225 и прослушает 450 аудиозаписей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия