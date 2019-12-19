В парламенте услышали инвестора

В парламенте Южной Осетии прошла встреча депутатов с жителями села Мугут и генеральным директором компании «Аланти бундор» Аланом Татаровым. Сельчане выступают против передачи пахотных земель в аренду инвестору сроком на 25 лет.

Ранее сообщалось, что 180 семей из Знаурского района обратились с жалобой в парламент на несправедливый, по их мнению, землеотвод: 450 гектаров пашни передают в долгосрочную аренду не им, местным жителям, а стороннему инвестору под ореховый сад. Из-за этого, говорится в обращении, они остаются без земли.

Накануне в парламенте прошла встреча депутатов с генеральным директором компании «Аланти бундор» Аланом Татаровым. В ней приняли участие и жители села Мугут. Вначале встречи инвестор Алан Татаров отметил, что проект планируется реализовать на тех землях, которые жителями села Мугут годами не обрабатывались. Он пояснил, что их проект является социально направленным и он готов работать с местными. Если они согласятся, их доход увеличится в разы. Спикер парламента Алан Тадтаев призвал сельчан поддержать инвестора:

«Мы должны пойти ему навстречу, поскольку от нас ничего не требуется. Инвестор обеспечит вас рабочими местами, предоставит вам все условия. Ореховый сад – очень выгодный проект, от него хорошая прибыль. И для вас это выгоднее, ибо прибыль от реализации орехов значительно превысит прибыль от реализации зерновых культур, которую вы получаете».

Инвестиционный проект поддержал и вице-спикер парламента Владимир Келехсаев. Он подчеркнул, что, в отличие от прежних, этот инвестор предоставляет рабочие места сельчанам и отвечает за сбыт товара. Жители села Мугут, в свою очередь, пояснили, что к инвестору у них претензий нет. Они обратились к депутатам с просьбой оказать содействие в оформлении земельных участков в долгосрочную аренду тем, кто должным образом их обрабатывает. То есть крестьян просто не услышали. Они говорили о проблемах землеотвода, то есть об отношениях крестьянина и государства, им отвечали про экономическую эффективность и добросовестность инвестора. Говорит депутат парламента от партии «Ныхас» Зита Бесаева:

«Во всех вопросах, связанных с земельными отношениями, приоритетное право должно быть за местными жителями. Они там живут, поэтому они имеют больше прав, чем кто-то со стороны. Действительно, можно было бы предоставить инвестору земли в другом месте, где это не вызывало бы конфликтов с местным населением и при этом позволяло бы реализовывать его полезные экономические проекты тоже. Но почему-то им выделили земли именно там, где возникают спорные вопросы. Кстати, там и договор аренды на эти земли с местными жителями еще не истек».

Что касается замечаний инвестора, что не вся земля обрабатывалась, считает Зита Бесаева, то подобные упреки некорректны. Дело в том, что всю пашню в окрестностях селения Мугут и Аунеу, всего около полутора тысяч гектаров, правительство отвело под животноводческий комплекс, который строят с 2011 года. Пока комплекс не построили, тамошние угодья сдают в аренду на один год. Краткосрочная аренда не позволяет разбить сад или посадить виноградник. Даже если речь идет об однолетних томатах или огурцах, то и в этом случае одного года мало, чтобы привести землю в порядок. То есть краткосрочная аренда пашни – это абсурд, она не мотивирует ни к чему, разве что к использованию ее под сенокос или пастбище.

Кстати, в статье интернет-энциклопедии dic.academic.ru «Экономика Южной Осетии» в разделе «Растениеводство» по состоянию на 2011 год говорится:

«Из 24 тысяч гектаров пашни на территории Южной Осетии 22 тысячи гектаров более двадцати лет не распахивались. По этой причине Южная Осетия недополучает ежегодно более трех миллиардов рублей. 720 га засеяно озимыми культурами. В ближайшее время планируется увеличить площадь обработанной земли «в разы». В настоящее время в Южной Осетии ежегодно производится 700-800 тонн зерна. Цель для РЮО – обработать 6 тысяч гектаров земли».

Согласитесь, на фоне такой статистики несправедливо упрекать жителей Мугута, отставных военных, оставшихся без средств к существованию. Почему бы государству не помочь им встать на ноги, говорит Зита Бесаева:

«Когда нет поддержки фермерства со стороны государства, когда нет рынка, где ты мог бы сбыть продукцию, то десять раз подумаешь, нужно ли тебе брать землю в аренду. У нас с этим проблема по всем районам. Даже люди, имеющие огромные участки земли, не заинтересованы выращивать виноградники или сады, потому как понимают, что у них нет ни внутреннего, ни внешнего рынка сбыта».

А еще, отмечает Зита Бесаева, этой ситуации могло бы не возникнуть, если бы в республике был налажен кадастровый учет земель, если был бы составлен кадастровый план. Тогда было бы ясно, к какой категории эта земля относится, какой вид использования разрешен: под пашню, под сады, сенокос и так далее.

Наверное, для республики неплохо было бы разобраться со своими земельными ресурсами и определиться, можно ли менять разрешенное использование земель, то есть, например, переводить пашню в сады.

То есть на самом деле жители Знаурского района подняли целый комплекс годами не решаемых государством проблем. А те в ответ предложили им нового хозяина, который решит их проблемы без помощи государства.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия