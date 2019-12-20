Операция Цотне Гамсахурдия прошла успешно, но положение остается тяжелым

Несмотря на то, что операция прошла успешно, удалена гематома, и состояние головного мозга было удовлетворительным, положение остается тяжелым, - об этом после семичасовой операции, проведенной Цотне Гамсахурдиа, сообщил журналистам нейрохирург Арчил Джваршеишвили.

По его словам, не исключено, что пациенту вновь потребуется операция как головы, так и грудной клетки, передает ИнтерпрессНьюс.

«Состояние пациента достаточно тяжелое: у него множественные травмы грудной клетки, множественная травма головного мозга и черепа. Очень много гематом было как с правой, так и с левой стороны черепа, повреждены были кости черепа в лобной и теменной части. На операцию потребовалось 7 часов, гематомы удалены, выполнена декомпрессия. Состояние мозга, релаксация мозга после операции, после удаления гематом было удовлетворительным. Пациент переведен в реанимацию, на искусственное дыхание и останется там несколько дней. Несмотря на то, что операция прошла успешно, удалена гематома, и состояние головного мозга было удовлетворительным, положение все-таки остается тяжелым. В течение нескольких дней проявится, какой будет прогноз. Это не значит, что опасность уже миновала. Возможно, снова понадобится операция как на голове, так и на сердце. Это покажет постоянный мониторинг», - сообщил Арчил Джваршеишвили.

Первая операция Цотне Гамсахурдиа в клинике Хечинашвили была проведена в области грудной клетки, вслед за этим томография показала, что требуется и нейрохирургическая операция.

Цотне Гамсахурдиа был ранен вечером 19 декабря, в тбилисском районе Вера. По информации МВД, расследование начато по статье 19-108 УК Грузии "Попытка умышленного убийства".