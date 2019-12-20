Давид Залкалиани: «Будет задействован план, предусмотренный для худшего сценария»

Произошедшее еще раз подтверждает, что его (Важи Гаприндашвили) задержание было осознанной провокацией, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Закалиани, комментируя решение Ленингорского районного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия, который осудил грузинского врача Важу Гаприндашвили на 1 год 9 месяцев лишения свободы за незаконное пересечение де-факто границы.

По словам Залкалиани, будет активирован план, предусмотренный для худшего сценария.

«У нас обязательно будет соответствующая реакция с сопредседателями Женевских дискуссий. Тот план действий, который у нас был на случай худшего сценария, мы обязательно задействуем. Я хочу вам сказать, что мы сделаем все, чтобы господин Важа как можно скорее вернулся в семью», - заявил Залкалиани.

По словам министра иностранных дел Грузии, это категорически неприемлемое и недопустимое нарушение норм международного права, и для разрешения ситуации будет задействованы все существующие и несуществующие механизмы.

«В первую очередь, это будут сопредседатели Женевских дискуссии. Я буду незамедлительно им звонить, также у меня будет коммуникация с председателями всех международных организаций, в том числе с действующим председателем ОБСЕ, с Евросоюзом, ООН для того, чтобы максимально задействовать все механизмы», - заявил Залкалиани.

На вопрос, почему они не были задействованы до сих пор , министр иностранных дел Грузии ответил:

«С кем вы имеете дело? С оккупационным режимом, для которого не существует никаких норм права. Не думайте, что мы об этом не думали и были довольны только тем, что было задействовано. Мы думали обо всех мерах, в том числе в правовой плоскости. У нас была постоянная коммуникация с семьей и все это происходило в тесной связке с ними и по их желанию», - заявил Залкалиани.