– Чем вам запомнился уходящий год?

Эмма: Мне он запомнился тем, что я окончила вуз и вернулась в свое родное место, в свой родной Цхинвал. Чувство окрыленности, эйфории, что не приходится ждать, когда же я пойду на вокзал и поеду домой. Я даже не знаю, как передать это одним словом – возвращение на Родину! Это прекрасно! Сейчас я работаю над своим дальнейшим трудоустройством, и, скорее всего, в этом году у меня это получится.

Дина: 2019 год мне с удовольствием запомнился политическим процессом, который происходил. Я с удовольствием наблюдала за тем, что происходит в парламенте. Все тут кричали про кризис, про раскол общества. Это все ерунда! Общество давно расколото. Это все не имеет значения. Имеет значение то, что идет процесс. Вот это самое главное. Идет очень интересный политический процесс. Чувствуется, что наконец-то мы начали двигаться. То, что мы шли семимильными шагами не по той дороге, начало ломаться. Вот это приятно. Вот это есть демократические процедуры.

Юрий: Честно говоря, для меня этот год был насыщенным и интересным. Было много важных и актуальных событий, в которых я либо принимал участие, либо наблюдал, в гуще событий. Поэтому, думаю, что 2019 год выдался достаточно динамичным. Если говорить о событиях общереспубликанского масштаба, то одним из самых резонансных я могу назвать ситуацию с цнелисским постом. После этого началось обострение грузино-осетинских отношений после длительного перерыва, более чем 10-летнего перерыва. Это, я думаю, одно из наиболее значимых событий республиканского масштаба.

Инна: Для меня этот год был очень скучным. Не знаю, для кого как, но для меня он был очень скучным. Конечно, это плохо. Скука – это всегда плохо. Чуть-чуть разнообразия и веселья должно быть всегда.

Наталья: Внучка родилась, что может быть лучше этого? Второй внучке год исполнился, бегают, растут. Все было нормально. Горя не случилось никакого, все хорошо! И в городе тоже, вроде, все нормально. Были какие-то неприятные моменты, но глобальных катастроф не было. Все мои знакомые тоже в порядке.

Сюзанна: Вот у меня болел кот очень сильно. Был при смерти, но мы его спасли. Ну, не мы, а ветеринар. Он жив, здоров, и еще начал лазить на стол. Раньше не лазил, до болезни. У нас появились еще две кошечки. Работу себе нормальную не нашла, но я в поиске. Десяти тысяч, которые получаю на нынешней работе, мне ни на что не хватает. Но я с оптимизмом смотрю в будущее.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия