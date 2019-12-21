Facebook удалил сотни фальшивых аккаунтов, связанных с правительством Грузии

Facebook удалил 418 аккаунтов из Грузии в связи со «скоординированным недостоверным поведением» – все они занимались тем, что критиковали оппозицию и гражданских активистов. Об этом говорится в заявлении главы политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер. В перечне значатся 39 учетных записей, 344 страницы и 13 групп, существовавших в Facebook, а также 22 профиля в Instagram (был приобретен Facebook в 2012 году).
«Эти страницы подражали новостным организациям, политическим партиям, общественным деятелям, группам активистов и СМИ. Администраторы страниц и владельцы аккаунтов, как правило, размещали сообщения о внутренних новостях и политических проблемах. Они освещали деятельность правительства и государственных чиновников, занимались критикой оппозиции и активистов местных организаций», - говорится в заявлении.
Глейхер отмечает, что «несмотря на то, что люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность», анализ связал их с грузинским рекламным агентством Panda и правительством, возглавляемым партией «Грузинская мечта». Согласно раскрытым данным, почти 442,3 тысячи учетных записей были подписаны на одну или более из этих страниц, около 51 тысячи учетных записей присоединились к одной из этих групп, а за новостями указанных профилей в Instagram следили 2,1 тысячи человек. На рекламу указанных ресурсов в Facebook и Instagram было потрачено около 316 тысяч долларов.
Вторая группа удаленных аккаунтов находилась в США и Вьетнаме. Она была нацелена на пользователей по всему миру, говорящих на испанском и китайском языках. Администрация социальных сетей отмечает, что, как и в случае с грузинскими страницами, эти аккаунты пытались «ввести в заблуждение» пользователей.
Руководство Facebook в последние годы не раз подвергалось критике со стороны властей США и американской общественности. Компанию обвиняли в том, что она не предпринимает адекватных мер для защиты личных данных пользователей и не противодействует достаточно энергично распространению в принадлежащих ей соцсетях вредоносной информации.
Регулярными блокировки фейковых аккаунтов стали в сентябре 2017 года. Согласно официальным данным, с апреля по сентябрь текущего года сотрудники американской корпорации удалили около 3,2 миллиарда фальшивых учетных записей в Facebook.
Президент США Дональд Трамп подписал закон, один из пунктов которого предусматривает создание Космических войск страны. Это первый новый род войск в армии Соединенных Штатов с 1947 года, когда были созданы Военно-воздушные силы, напоминает CNN.
Командующим новыми войсками назначен генерал Джон Реймонд. В Космические войска будут переведены до 15 тысяч человек из ВВС. В августе, выступая на официальной церемонии в Белом доме, Трамп объяснял создание нового рода войск тем, что недруги США милитаризируют орбиту Земли.
«Возможность свободно действовать в космосе позволит нам обнаруживать и уничтожать любые ракеты, выпущенные против Соединенных Штатов», - цитировал президента «Голос Америки». Предполагается, что космические войска разместятся на шести базах. Четыре из них будут размещены в Колорадо и по одной в Алабаме и Калифорнии.
Накануне, 20 декабря, суд в самопровозглашенной республике Южная Осетия приговорил грузинского врача Важу Гаприндашвили к одному году и 9 месяцам заключения. Посольство США в Грузии отозвалось на решение суда, призывав «де-факто власти и лиц в Российской Федерации, которые имеют влияние на них, немедленно освободить врача». «Соединенные Штаты видят этот печальный случай, как очередной симптом более серьезной проблемы, которая заключается в оккупации и агрессии», - говорится в заявлении посольства от 20 декабря.
Посольство США указывает, что «этот случай произошел на фоне других задержаний» и ухудшающейся гуманитарной ситуации в регионе, которая «подвергает опасности и оказывает крайне негативное влияние на жизнь и быт людей с обеих сторон». «Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении механизмы, включая Женевские международные дискуссии, где мы ставим эти конкретные и широкие вопросы перед всеми соответствующими сторонами», - говорится в заявлении посольства.
В заявлении, распространенном накануне внешнеполитической службой ЕС, отмечается, что с момента задержания Гаприндашвили 9 ноября Евросоюз уже несколько раз призывал к его немедленному освобождению. «В свете сегодняшних событий мы снова подтверждаем наше ожидание того, что контролирующие Цхинвали власти немедленно освободят Гаприндашвили, и он воссоединится со своей семьей. Мы также подчеркиваем важность незамедлительных шагов по восстановлению неограниченной свободы передвижения для местного населения», - сказано в заявлении.
Вынесенный врачу приговор также осудили министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы. Соответствующие заявления они распространили в Twitter.
Накануне вечером президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с представителями иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в стране. Она «призвала международное сообщество активизировать усилия, чтобы врач Важа Гаприндашвили встретил Новый год вместе со своей семьей». Зурабишвили также отметила, что «такие шаги не способствуют деэскалации ситуации в регионе, а нашему региону нужна стабильность».
После встречи посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи назвал избрание тюремного заключения Важе Гаприндашвили «тревожным». «В то время, когда гуманитарные потребности в Цхинвальском регионе настолько серьезны, очень трудно понять, кто получит пользу от заключения врача под стражу», - отметил он. Посол выразил надежду на скорейшее освобождение грузинского врача.
По состоянию на 19 декабря из Грузии экспортировано более 21,3 тысячи тонн мандаринов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. За аналогичный период прошлого эта цифра составляла более 20 тысяч тонн.
Как отмечается, в этом сезоне список экспортных рынков расширился. Впервые мандарины из Грузии отправили в Литву – 120,9 тонны, Сингапур – 100 килограмм, Катар – 400 килограмм и в Словению – 158, 2 тонны. Что касается традиционных рынков, то в Россию экспортировано более 13 тысяч тонн мандаринов, в Украину – более 4 тысяч тонн, а в Армению – более 3,3 тысячи тонн.
По информации правительства Грузии, за сезон, который традиционно длится до конца января, в Аджарии и Гурии планируют собрать до 55 тысяч тонн мандаринов. В этом году цена за килограмм цитрусовых составляет от 70 тетри до 1,50 лари. На переработку принято 5,5 тонны нестандартных мандаринов.
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, которым предусматриваются санкции против компаний, участвующих в сооружении газопровода «Северный поток-2». Ключевой подрядчик заявил, что он приостанавливает укладку труб.
Санкциями предусматривается отказ в американских визах и замораживание американских активов иностранных граждан и фирм, имеющих отношение к проектам «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они являются частью законопроекта об оборонных расходах. Американские представители неоднократно называли газопровод, по которому российский природный газ будет экспортироваться в Германию угрозой энергетической безопасности Европы. В законопроекте он назван «инструментом принуждения».
Американские санкции резко критикуются Германией. Министр иностранных дел Германии Хайко Масс заявил о том, что «санкции представляют собой вмешательство в автономные решения, принятые в Европе».
Санкции могут ощутимо задеть ключевого подрядчика «Северного потока-2» швейцарско-нидерландскую фирму Allseas, которой принадлежит уникальное крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit, осуществляющее укладку труб по дну Балтийского моря. 18 декабря сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили Allseas письмо, в котором предупредили о последствиях продолжения работ по проекту «Северный поток-2». Среди возможных последствий - блокирование ее собственности в США, запрет на проведение любых транзакций, связанных с американскими финансовыми институтами и запрет на посещение США руководством компании. Она уже заявила о приостановке работ до выяснения последствий нового американского законодательства.
Официально санкции должны вступить в силу в ближайшие недели. Около недели назад «Газпром» заявлял, что для завершения работ на последнем подводном участке газопровода требуется около пяти недель.
По факту ранения Цотне Гамсахурдия полиция задержала пятерых человек. Об этом заявил на брифинге в МВД заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе, передает Общественный вещатель Грузии.
«На данном этапе следствием установлено, что задержанный за покушение на убийство Т.Г. 19 декабря этого года на основании словесной перепалки нанес несколько ранений острым предметом Цотне Гамсахурдиа на территории дома, где он проживает, на улице Гали в Тбилиси, и скрылся с места преступления», - заявил Борцвадзе. По его словам, еще четверо задержаны за недонесение о совершенном преступлении.
В случае доказательства вины, лицо, задержанное за покушение на убийство, может быть приговорено к тюремному заключению на срок от семи до 15 лет, а лицам, обвиняемым в сокрытии преступления, может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.
По инициативе Патриархии Грузии будет разработан законопроект, регулирующий сферу азартных игр. Об этом сегодня, 20 декабря, заявил журналистам местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии владыка Шио.
Уже многие годы азартные игры являются серьезным вызовом для Грузии. Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. Неправительственная организация «Матери против азартных игр» утверждает, что их почти 700 тысяч, то есть зависимостью от азартных игр страдает каждый пятый житель страны, передает агентство «Новости-Грузия».
«Азартные игры и содействие им являются одной из самых больших проблем нашей страны. Можно сказать, что с точки зрения духовности это абсолютное зло, поскольку это разрушает личность человека, деградирует ее. Мы должны сделать все, чтобы ограничить это. Патриархия участвовала в создании законопроекта, который учитывает регуляции», - заявил владыка Шио.
Ранее в Патриархии Грузии прошел круглый стол на тему «Помощь и популяризация здорового образа жизни среди молодежи и подростков». В нем приняли участие представители ЮНИСЕФ, специалисты отрасли, психологи и члены парламента. Участники собрания обсудили негативное влияние азартных игр в Грузии.
Как заявила председатель парламентского комитета по защите прав человека Софо Киладзе, ни один законопроект, разработанный в связи с азартными играми, не может обеспечить полную защиту молодежи. Исходя из этого, необходимы системные изменения. Депутат считает, что вся страна должна встать на борьбу с азартными играми: парламент, церковь, правительство и общество. Одновременно Киладзе указывает на необходимость популяризация здорового образа жизни, особенно среди молодежи.
В Грузии доходы сферы азартных игр опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии семь онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.
Второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке в четверг, умер в больнице. Об этом агентству ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По её словам, один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался".
Мать Евгения Манюрова, который, как предполагают, накануне вечером устроил стрельбу у здания Федеральной службы безопасности в Москве, рассказала СМИ, что в последние годы он работал одновременно в нескольких частных охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад. Одна из компаний, в которой работал Манюров, – "Вымпел-резерв", основатели которой связаны с ветеранами группы спецназначения "Вымпел", отмечает издание "База". По словам матери Манюрова, в армии он не служил. В детстве занимался боксом и рукопашным боем. Увлекался стрельбой, которой занимался на протяжении 3-4 лет, рассказала она "Комсомольской правде".
По данным "Базы", Манюров принимал участие в городских турнирах по стрельбе. Месяц назад на одном из них занял третье место.
Мать Манюрова также рассказала, что близких друзей у него не было, он не женат. В последнее время он не работал. По её словам, сын общался "с какими-то арабами" по телефону, говорил по-английски, поэтому она ничего не понимала. Изданию "База" она рассказала, что её сын "ненавидел кагэбэшников".
Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Лусине Абгарян сегодня, 20 декабря, отклонил апелляционную жалобу адвоката второго президента Армении Роберта Кочаряна Айка Алумяна по вопросу изменения меры пресечения.
Напомним, адвокат экс-президента, обвиняемого в свержении конституционного строя, обжаловал решение судьи первой инстанции Анны Данибекян от 7 ноября об отказе в освобождении Кочаряна под залог.
Ранее судья Апелляционного суда Мхитар Папоян взял самоотвод по ходатайству стороны обвинения.
Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года и получении взятки в особо крупном размере (3 млн долларов) от бизнесвумен Сильвы Амбарцумян.
Экс-президент предъявленные ему обвинения не признает и заявляет, что подвергается политическому преследованию.
Кочарян находится под арестом с 25 июня.
Финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Белоруссией блокируют три группы вопросов – о налогах, нефти и газе. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин сегодня, 20 декабря, после переговоров президентов двух стран, которые прошли в Санкт-Петербурге.
В чем суть разногласий, Орешкин не сказал. Он также не сказал, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся вновь.
По словам российского министра, со времен последней встречи Лукашенко и Путина две недели назад на переговорах удалось достигнуть прогресса и согласовать вопросы в сферах сельского хозяйства, таможни, связи и других. Всего, по словам Орешкина, необходимо согласовать 31 «дорожную карту».
Лукашенко перед встречей с Путиным заявил о «колоссальном прогрессе» в сотрудничестве Минска и Москвы, но напомнил и о проблемах. Сами лидеры после переговоров об их итогах не рассказали. Сразу после встречи президентов начался саммит Евразийского экономического союза, в который кроме России и Белоруссии входят Казахстан, Киргизия и Армения.
Палата общин британского парламента сегодня, 20 декабря, приняла во втором чтении законопроект о выходе Британии из Евросоюза. Он основан на соглашении, заключенном ранее премьером Борисом Джонсоном с ЕС.
Законопроект несколько отличается от его более ранней версии, которую Джонсон пытался провести через парламент в октябре. Тогда он был заблокирован путём процедурных голосований, после чего были объявлены досрочные выборы в парламент. По итогам выборов 12 декабря консерваторы во главе с Джонсоном одержали победу.
За новую версию документа проголосовали 358 депутатов, против были только 234. Представители оппозиции признавали, что им не удастся заблокировать законопроект, и сосредоточились на критике его спорных положений - в частности, новая версия предусматривает, что переходный период в отношениях с ЕС, который завершается 31 декабря 2020 года, не будет продлён, а также что заключение торгового соглашения с ЕС после Брекзита может обойтись без согласия парламента.
Законопроект предусматривает выход из Евросоюза к 31 января 2020 года, после чего начнутся переговоры о новом торговом соглашении. Оппозиция опасается, что стороны не успеют их завершить до конца будущего года, однако Джонсон уверен в обратном.
Законопроекту о Брекзите еще предстоит третье чтение, а затем согласие Палаты Лордов. Расклад сил в парламенте таков, что документ, как ожидается, будет принят, и Британия выйдет из ЕС к 31 января.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела срочную встречу с представителями дипкорпуса, аккредитованными в Грузии, в связи с осуждением в самопровозглашенной республике Южная Осетия грузинского врача Важи Гаприндашвили. Она призвала международное сообщество приложить больше усилий, чтобы он встретил новый год с семьей.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе отметил, что незаконное решение оставить грузинского врача в заключении ухудшает и без того тяжелую гуманитарную ситуация, создавшуюся на месте и целенаправленно мешает любому мирному переговорному процессу.
По словам Абашидзе, Грузия продолжит мобилизацию международных партнеров и приложит максимум усилий, чтобы Важа Гаприндашвили поскорее вернулся в семью:
«У меня нет слов, чтобы выразить, что чувствую в эти минуты. Несмотря на беспрецедентную поддержку международного сообщества и неоднократные призывы, Важа Гаприндашвили остается в заключении… Не говорю уже о членах семьи господина Гаприндашвили. Не осталось ни одного двустороннего или многостороннего формата, международной организации, где бы мы ни ставили вопрос незамедлительного освобождения Важи Гаприндашвили. Мы услышали обнадеживающие заявления и со стороны официального представителя России. К сожалению, итог пока такой – достаточно драматичный», - заявил Абашидзе.
Со специальным заявлением в связи с осуждением грузинского врача Важи Гаприндашвили выступило и СГБ Грузии:
«Незаконный арест Важи Гаприндашвили является частью незаконной политики, за которую полную ответственность несет оккупационный режим. Указанное решение еще раз показывает тяжелую ситуацию с нарушением фундаментальных прав человека в оккупированном регионе и тяжелую ситуацию, создавшуюся на месте с точки зрения безопасности», - говорится в заявлении.
Напомним, Ленингорский районный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня приговорил грузинского врача Важу Гаприндашвили к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения, признав его виновным в незаконном пересечении де-факто границы.
Произошедшее еще раз подтверждает, что его (Важи Гаприндашвили) задержание было осознанной провокацией, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Закалиани, комментируя решение Ленингорского районного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия, который осудил грузинского врача Важу Гаприндашвили на 1 год 9 месяцев лишения свободы за незаконное пересечение де-факто границы.
По словам Залкалиани, будет активирован план, предусмотренный для худшего сценария.
«У нас обязательно будет соответствующая реакция с сопредседателями Женевских дискуссий. Тот план действий, который у нас был на случай худшего сценария, мы обязательно задействуем. Я хочу вам сказать, что мы сделаем все, чтобы господин Важа как можно скорее вернулся в семью», - заявил Залкалиани.
По словам министра иностранных дел Грузии, это категорически неприемлемое и недопустимое нарушение норм международного права, и для разрешения ситуации будет задействованы все существующие и несуществующие механизмы.
«В первую очередь, это будут сопредседатели Женевских дискуссии. Я буду незамедлительно им звонить, также у меня будет коммуникация с председателями всех международных организаций, в том числе с действующим председателем ОБСЕ, с Евросоюзом, ООН для того, чтобы максимально задействовать все механизмы», - заявил Залкалиани.
На вопрос, почему они не были задействованы до сих пор , министр иностранных дел Грузии ответил:
«С кем вы имеете дело? С оккупационным режимом, для которого не существует никаких норм права. Не думайте, что мы об этом не думали и были довольны только тем, что было задействовано. Мы думали обо всех мерах, в том числе в правовой плоскости. У нас была постоянная коммуникация с семьей и все это происходило в тесной связке с ними и по их желанию», - заявил Залкалиани.
Мать Евгения Манюрова, который, как предполагают, накануне вечером устроил стрельбу у здания Федеральной службы безопасности в Москве, рассказала СМИ, что в последние годы он работал сразу в нескольких частных охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад. Одна из компаний, в которой работал Манюров, – "Вымпел-резерв", основатели которой связаны с ветеранами группы спецназначения "Вымпел", отмечает издание "База".
По словам матери Манюрова, в армии он не служил. В детстве занимался боксом и рукопашным боем. Увлекался стрельбой, которой занимался на протяжении 3-4 лет, рассказала она "Комсомольской правде".
По данным "Базы", Манюров принимал участие в городских турнирах по стрельбе. Месяц назад на одном из них занял третье место.
Мать Манюрова также рассказала, что близких друзей у него не было, он не женат. В последнее время он не работал. По её словам, сын общался "с какими-то арабами" по телефону, говорил по-английски, поэтому она ничего не понимала. Изданию "База" она рассказала, что её сын "ненавидел кагэбэшников".
Как пишет "Комсомольская правда", по месту жительства Манюрова зарегистрировано семь единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное.
По данным "База" и РЕН-ТВ, в ночь на 20 декабря в его квартире прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, электронные носители, а также документы на оружие.
О том, что стрелявшего зовут Евгений Манюров, накануне сообщили несколько СМИ. Он родом из Подольска Московской области, ему 39 лет. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Стрельба возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник ФСБ был убит, еще четверо пострадали. Ранения также получил один гражданский. По словам источника РБК, близкого к ФСБ, нападавший открыл огонь из автомата Калашникова. Он был убит. В операции по нейтрализации стрелка, по данным СМИ, участвовали бойцы подразделения "Альфа".
Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
В Цхинвали завершилось заседание Ленингорского районного суда по делу грузинского врача Важи Гаприндашвили. Судья Фатима Парастаева признала Гаприндашвили виновным в незаконном пересечении де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Гаприндашвили присудили 1 год 9 месяцев тюремного заключения. Информацию об этом сообщили СМИ в Ассоциации адвокатов Грузии, которая держит связь с адвокатом, нанятым семьей Гаприндашвили.
Дочь врача Ирина Гаприндашвили также подтвердила информацию грузинской службе Радио Свобода.
Как передает корреспондент «Эха Кавказа», Гаприндашвили уже вывезен из здания суда.
Адвокат Владимир Фидаров также вышел из здания суда. Он отказался от развернутого комментария, сославшись на указания семьи Гаприндашвили, но подтвердил, что врач осужден на 1 год и 9 месяцев.
Клинику Хечинашвили, где находится сын первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия, посетила президент страны Саломе Зурабишвили. Она решила лично справиться о состоянии здоровья потерпевшего.
Цотне Гамсахурдия был ранен вчера вечером. По информации врачей, он остается в очень тяжелом состоянии.
«На данном этапе его состояние очень тяжелое. Сегодня какое-либо хирургическое вмешательство не планируется, однако не исключено, что через какое-то время потребуется повторное вмешательство. Пациент на искусственном дыхании. У него множественные ранения не только в области груди, но и головы. Сейчас он погружен в медикаментозный сон», - сообщил врач больницы Николоз Квачадзе.
Грузинские СМИ также сообщают, что сегодня больницу посетила и жена третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс.
«Грузинская мечта» обращается к оппозиционным партиям с новой инициативой в связи с избирательной системой. В частности, как заявил на брифинге председатель парламента Арчил Талаквадзе, инициатива предусматривает проведение следующих выборов по смешанной избирательной системе, при которой 100 депутатов будут избираться в пропорциональном, а 50 – в мажоритарном порядке.
«Мы предлагаем политическому спектру инициативу, сохранить нынешнюю смешанную избирательную систему, однако увеличить пропорциональную долю в этой системе до 2/3. В случае соглашения по этой инициативе, выберем пропорционально 100 депутатов вместо 77, а мажоритарные мандаты будут сокращены до 50. Соответственно, если соглашение состоится, в следующем парламенте будет 100 пропорциональных мандатов и 50 мажоритарных», - заявил Талаквадзе, передает «ИнтерпрессНьюс».
100 пропорциональных и 50 мажоритарных не меняют принципиально и фундаментально подходы с избирательной точки зрения,- такой комментарий на предложение правящей партии дал лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе. По его словам, предложенная модель является результатом международного давления.
«Они пытаются выдвинуть какие-то предложения, это значительное продвижение. 100/50 не меняют принципиально и фундаментально подходы с избирательной точки зрения. Требование общества в том, чтобы пропорционально были представлены все силы, а не в том, чтобы кто-то торговался, у кого будет больше или меньше мест. В стране миллион голодных и безработных и на все это «Грузинская мечта» отвечает неадекватно», - заявил Вашадзе.
По его словам, с января оппозиция начнет всеобщее национальное движение неповиновения.
Лучшим путем для продвижения является компромисс и диалог должен быть использован для достижения этой цели, - об этом после встречи властей и оппозиции заявил журналистам посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
«Диалог не единственный путь для прогресса, но на мой взгляд, будет лучше всего, если между сторонами будет достигнуто соглашение в формате диалога. Это будет хорошо для того, чтобы Грузия двигалась по правильной траектории в направлении выборов следующего года. С этой целью мы поддерживаем прогресс в этом формате», - заявил Харцель.
По его словам, все стороны соглашаются, что диалог продолжится, что весьма важно.
Келли Дегнан официально назначена на должность посла США в Грузии. Она принесет присягу, предположительно, в январе, после чего приступит к выполнению своих обязанностей.
Слушания Келли Дегнан в Сенате состоялись 29 октября. В своем выступлении она заострила внимание на евроатлантической интеграции Грузии, обеспечении свободной и справедливой избирательной среды, поддержке территориальной целостности Грузии и экономического роста Грузии со стороны США и др.
Келли Дегнан родом из Калифорнии, она — карьерный дипломат. В настоящее время она является политическим советником командующего ВМС США в Европе и Африке. До этого Дегнан занимала должность заместителя посла США в Италии. Она также была заместителем в американской дипломатической миссии в Косово. В течение 25-летней карьеры Дегнан также работала политическим советником в миссии США в НАТО, а также заместителем политического советника в посольстве США в Анкаре. В Государственном департаменте США Дегнан занимала должность спецпомощника государственного секретаря.
Кандидат на должность посла США в Грузии Келли Дегнан является доктором философии, имеет степень бакалавра журналистики, владеет несколькими языками, включая итальянский, французский, турецкий и урду.
Агентство Грузия Online напоминает, что США не имеют посла в Грузии с прошлой весны, когда свою деятельность завершил предыдущий посол Ян Келли. В данное время функции и.о. посла США в Грузии выполняет Элизабет Руд.
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать судебный процесс по импичменту в Сенате.
Дело из Палаты представителей туда пока не передали. Демократы ждут утверждения правил разбирательства. В частности, они недовольны, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл не планирует слушать новых свидетелей. Ранее сенатор осудил результаты голосования по импичменту президенту Дональду Трампу в Палате представителей.
Трамп стал третьим президентом в истории США, которого затронула процедура импичмента. Решение о том, снимать ли президента с должности, принимает Сенат. Трамп уверен, что его оправдают: в верхней палате Конгресса большинство у республиканцев. Главным адвокатом президента на процессе будет юрисконсульт Белого дома.
Согласно первым опросам общественного мнения, 42% американцев считают, что Сенат должен отстранить Трампа от власти. 29% опрошенных сказали, что все обвинения с него нужно снять.
18 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. Обвинения в адрес президента США строятся вокруг его попыток добиться от Киева расследования деятельности своего политического соперника Джо Байдена и его сына. Трамп не отрицает, что в конце июля просил об этом в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского, но отвергает давление на Киев. Мотивом своих действий Трамп назвал борьбу с коррупцией.
Ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили имя стрелявшего у здания ФСБ в Москве. По их данным, нападавшего зовут Евгений Манюров. Он родом из Подольска Московской области, ему 39 лет. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Мать Евгения Манюрова, который, как предполагают, накануне вечером устроил стрельбу у здания Федеральной службы безопасности в Москве, рассказала СМИ, что в последние годы он работал сразу в нескольких частных охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад.
По её словам, в армии он не служил. В детстве занимался боксом и рукопашным боем. Увлекался стрельбой, которой занимался на протяжении 3-4 лет, рассказала он "Комсомольской правде".
По данным Baza, Манюров принимал участие в городских турнирах по стрельбе. Месяц назад на одном из них занял третье место .
Мать Манюрова также рассказала, что близких друзей у него не было, он не женат. В последнее время он не работал. По её словам, сын общался с какими-то арабами по телефону, говорил по-английски, поэтому она ничего не понимала.
Как пишет "Комсомольская правда", по месту жительства Манюрова зарегистрировано семь единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное.
По данным Baza и РЕН-ТВ, в ночь на 20 декабря в его квартире прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, электронные носители, а также документы на оружие.
Аккаунт человека с именем Евгений Манюров есть во "Вконтакте", там указано место обучения – Российский государственный университет правосудия.
Вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу из автомата, у здания ФСБ на Лубянке. Стрельба началась в 18:10 в приемной ФСБ в Москве на улице Кузнецкий Мост, д. 23.
Погиб сотрудник ГИБДД Илья Фисенко – он скончался на месте от ран. Минздрав сообщил, что "крайне тяжело" ранены два сотрудника ФСБ, один из них в голову, всего пострадали пять человек.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что нападавших было трое, и в перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. Еще один, по версии некоторых СМИ, выбежал на улицу, где продолжил стрелять и убил сотрудника ГИБДД, который дежурил напротив здания приемной. Затем выживший стрелок якобы забежал в один из домов, где и был застрелен силовиками.
Позже в пресс-службе ФСБ сообщили, что нападавший был один, и проникнуть в здание спецслужбы ему якобы так и не удалось.
В момент стрельбы президент России Владимир Путин был в Большом Кремлевском дворце на концерте в честь работников спецслужб в День работника органов безопасности (ФСБ, СВР и ФСО России), сам профессиональный праздник отмечается 20 декабря. Там, как сообщают агентства, он призывал "усиливать работу по линии контрразведки". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президенту доложили о нападении.
В Цхинвали началось судебное заседание Ленингорского районного суда по делу грузинского врача Важи Гаприндашвили.
Корреспондент «Эха Кавказа» сообщает, что Гаприндашвили уже доставлен в суд. Заседание суда объявлено закрытым для прессы.
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия задержали Важу Гаприндашвили по обвинению в пересечении де-факто границы 9 ноября. Первое предварительное заседание прошло 13 декабря. Подробнее в нашем материале - «Меньше слушайте Бурджанадзе».
Несмотря на то, что операция прошла успешно, удалена гематома, и состояние головного мозга было удовлетворительным, положение остается тяжелым, - об этом после семичасовой операции, проведенной Цотне Гамсахурдиа, сообщил журналистам нейрохирург Арчил Джваршеишвили.
По его словам, не исключено, что пациенту вновь потребуется операция как головы, так и грудной клетки, передает ИнтерпрессНьюс.
«Состояние пациента достаточно тяжелое: у него множественные травмы грудной клетки, множественная травма головного мозга и черепа. Очень много гематом было как с правой, так и с левой стороны черепа, повреждены были кости черепа в лобной и теменной части. На операцию потребовалось 7 часов, гематомы удалены, выполнена декомпрессия. Состояние мозга, релаксация мозга после операции, после удаления гематом было удовлетворительным. Пациент переведен в реанимацию, на искусственное дыхание и останется там несколько дней. Несмотря на то, что операция прошла успешно, удалена гематома, и состояние головного мозга было удовлетворительным, положение все-таки остается тяжелым. В течение нескольких дней проявится, какой будет прогноз. Это не значит, что опасность уже миновала. Возможно, снова понадобится операция как на голове, так и на сердце. Это покажет постоянный мониторинг», - сообщил Арчил Джваршеишвили.
Первая операция Цотне Гамсахурдиа в клинике Хечинашвили была проведена в области грудной клетки, вслед за этим томография показала, что требуется и нейрохирургическая операция.
Цотне Гамсахурдиа был ранен вечером 19 декабря, в тбилисском районе Вера. По информации МВД, расследование начато по статье 19-108 УК Грузии "Попытка умышленного убийства".
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на встрече с прессой по итогам переговоров в Берлине. Встреча при посредничестве Германии и Евросоюза длилась девять часов, сообщает агентство dpa.
По словам министра энергетики России Александра Новака, представители стран подготовили детальный протокол к будущему соглашению. Министр энергетики Украины Алексей Оржель также подтвердил информацию о подготовленном протоколе, пишут "Ведомости".
По словам Шефчовича, принципиальные договорённости будут обсуждаться 20 декабря в Москве и Киеве. Вице-президент Еврокомиссии выразил надежду, что новый контракт будет подписан до конца года.
Стороны достигли соглашения о сроках будущего договора и объемах газа, который будет доставляться в Европу транзитом через Украину, пишет dpa. Детали сделки не разглашаются.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце года. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсуждали вопрос его продления на своей первой встрече в Париже, но не смогли прийти к окончательному решению.
Министерство внутренних дел России предложило внести поправкив Семейный кодекс, которые позволят полиции временно изъять ребёнка из семьи, если ему угрожает опасность. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на начальника управления МВД Станислава Колесника.
При этом он подчеркнул, что временное изъятие полицией ребенка из семьи на основании этих поправок не должно повлечь за собой лишение родительских прав.
По его словам, правоохранительные органы сталкиваются со случаями, которые требуют "незамедлительных мер", в частности изоляции ребёнка в опасной ситуации. Сейчас такими полномочиями, согласно Семейному кодексу, наделены только органы опеки. После изъятия в суд автоматически подается иск о лишении или ограничении родительских прав.
Представитель МВД подчеркнул, что органы опеки могут принимать какие-либо меры только в рабочее время, "с девяти до шести", а в остальное время на сообщения об угрозах детям реагируют сотрудники полиции.
Согласно приведенной Колесником статистике, за четыре года в России на 92 процента выросло количество преступлений, которые родители совершают в отношении детей, в том числе убийств и случаев истязания.
Эксперты Совета по правам человека считают, что изъятие ребёнка из семьи должно быть крайней мерой, только если угроза исходит от родителя и неустранима. Они также предлагают изолировать не детей, а взрослых, которые представляют для них угрозу. В тех случаях, когда ребёнка все же изъяли из семьи, СПЧ предлагает передавать его не в детский дом, а к другим родственникам, либо во временную приёмную семью.
Следователю Марианне Чолоян, задержанной по факту принуждения 15-летнего Луки Сирадзе к даче показаний, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Тбилисский городской суд рассмотрел вопрос избрания меры пресечения в больнице, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Напомним, 17 декабря в Службе государственного инспектора было сделано заявление о задержании следователя Марианны Чолоян, после чего она почувствовала себя плохо и ее поместили в больницу. 15-летний Лука Сирадзе, совершивший несколько дней назад попытку самоубийства, скончался в больнице.
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