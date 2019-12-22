WADA: Родченков непричастен к изменениям данных допинг-проб

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не рассматривает версию причастности бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к манипуляциям с пробами. Об этом «РИА Новости» сообщили в WADA. Организация подчеркнула, что придерживается решений, которые принял ее исполком 9 декабря.
Ранее Следственный комитет России обвинил Родченкова в дистанционном изменении данных лаборатории. Это, по утверждению следователей, было сделано в 2015-2016 годах с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и Германии.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Причиной стали манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Изменения в базу, за которые была наказана Россия, произошли после бегства Родченкова в США в 2015 году.
По данным WADA, крупное изменение в базе данных было сделано в июле 2016 года. Изменения в базу были внесены после того, как Московская лаборатория была опечатана Следственным комитетом. На следующий день после этого большое число файлов были удалены с 12 рабочих компьютеров лаборатории и жесткого диска сервера с базой данных. Множественные изменения зафиксированы также после восстановления Российского антидопингового агентства РУСАДА в конце 2018 года.
Парламент Кубы назначил Мануэля Марреро Круса премьер-министром страны. Об этом сообщается в твиттере Национальной ассамблея народной власти. Кандидатуру Круса поддержали все 605 депутатов единогласно.
Мануэль Марреро Крус стал первым премьер-министром Кубы за 43 года после его предшественника Фиделя Кастро. Ранее 56-летний Крус на протяжении 16-ти лет был министром туризма Кубы. Его кандидатуру на пост премьера выдвинул президент Мигель Диас-Канель.
В 1976 году на Кубе Кастро изменил Конституцию, он упразднили пост президента и премьера. Главой государства был председатель Государственного совета.
В 2019 году на Кубе была принята новая Конституция, которая восстановила должности президента и премьер-министра. В октябре президентом страны стал Мигель Диас-Канель.
Спасатели тушат огонь, охвативший полосу леса длиной около километра в высокогорной части Сухумского района самопровозглашенной республики Абхазия. По данным МЧС, пожар произошел в горах накануне, 21 декабря.
Тушение пожара осложнено в труднодоступной местности, куда из-за скал не может добраться техника, сообщил начальник пожарно-спасательного отряда по охране города Сухуми и Сухумского района Тимур Квициния.
Из-за чего произошел пожар, пока не уточняется, однако основной причиной называется неосторожное обращение с огнем, сообщает «Апсадгьыл-инфо».
По заявлению лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, партия «Грузинская мечта» и ее менеджмент не имеют никакого отношения - ни на официальном (формальном) уровне, ни на неофициальном, к группе, о которой говорится в официальном заявлении Facebook.
Мамука Мдинарадзе прокомментировал удаление неаутентичных учетных записей из Facebook, созданных в Грузии, постом в социальной сети. При этом Мдинарадзе пишет, что, по всей видимости, большинство аннулированных аккаунтов выражали поддержку власти.
«Видно, что большинство удаленных учетных записей поддерживали власти или распространяли негативную информацию о «Национальном движении» и его звеньях (что в принципе не представляет большого труда и не нуждается во лжи). В заявлении Facebook не говорится ни слова об антизападной или антиамериканской кампании, как это тиражируют «националы».
«Национальное движение» и его звенья на фоне последних событий внутри страны потерпели полное фиаско, потеряли сторонников, которые у них до сих пор оставались. После того, в последние несколько недель они истерически, персонально пишут негативную и ложную информацию с просьбами к конкретным представителям наших стран-партнеров, чтобы те сделали негативные комментарии о грузинских властях. В последние дни мы можем вспомнить одно или два таких заявления, отличающихся от заявлений западного официоза.
Кроме того, в последние недели весь их партийный актив (с их ботами-троллями и фейк-страницами) истерически делают репорты обо всех пользователях и страницах в Facebook, которые выражают поддержку правящим кругам и негативно пишут о «Национальном движении». Доказательством этому является то, что Facebook не удалил ни одного бота, фейк-страницу или фальшивый аккаунт «Национального движения», которые открыто занимаются дезинформацией и тиражируют язык ненависти», - пишет Мамука Мдинарадзе в социальной сети.
Как сообщает Общественный вещатель Грузии, социальная сеть Facebook удалила со своей платформы и Instagram в общей сложности 418 неаутентичных учетных записей, созданных в Грузии. Согласно заявлению Facebook, речь идет о фальшивых учетных записях, группах и страницах, которые в тесной координации друг с другом, пытались ввести в заблуждение местную аудиторию.
Высокопоставленный представитель Государственного департамента США заявил агентству Reuters, что в Вашингтоне обеспокоены усилением конфликта в Ливии и растущим числом российских наемников в этой стране.
США по-прежнему признают ливийское Правительство национального согласия во главе с Файезом аль-Серраджем. Вместе с тем Вашингтон не поддерживает в этом конфликте ни одну из сторон, общаясь со всеми участниками, которые могут повлиять на заключение соглашения. Однако беспокойство США вызывает «обострение военного противостояния».
«В связи с ростом количества сообщений о силах «ЧВК Вагнера» и наемниках на местах мы думаем, что это меняет общий вид конфликта и усиливает его», – сказал собеседник, говоривший на условиях анонимности.
Рост сообщений о силах «ЧВК Вагнера» и наёмниках меняет общий вид конфликта и усиливает его
Возглавляемую маршалом Халифой Хафтаром так называемую Ливийскую национальную армию поддерживают Египет, ОАЭ и, с недавних пор, российские наёмники. Об этом говорят дипломаты и представители Триполи. Этот вопрос обсуждался во время недавних переговоров госсекретаря Майка Помпео и его российского коллеги Сергея Лаврова.
Помпео заявил, что военного решения этого конфликта не существует и что Вашингтон призвал другие страны не посылать оружие в Ливию. Госсекретарь напомнил Сергею Лаврову об эмбарго СБ ООН на поставку оружия в Ливию.
Представитель Госдепартамента добавил, что участие вагнеровцев не изменило расстановку сил в пользу Хафтара. «Это способствует конфликту, который ведет к гибели большего числа людей, к увеличению ущерба для гражданского населения, для инфраструктуры, аэропортов, больниц… Но в то же время мы не видим, что Хафтар побеждает», – добавил источник.
Российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам. Глава российского газового монополиста Алексей Миллер заявил об этом журналистам накануне, 21 декабря.
«Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража», - цитирует агентство «Интерфакс» слова Алексея Миллера.
РБК сообщает, что официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил: 2,9 миллиарда долларов будут выплачены Украине до конца 2019 года. Газпром также отзовет апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, которую суд должен был рассматривать в начале 2020 года.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил агентству «Українськi Новини», что после получения денег от «Газпрома» Киев откажется от остальных претензий к «Газпрому» по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту, отметила «Немецкая волна»
Лицам, задержанным по делу о попытке умышленного убийства Цотне Гамсахурдия, предъявлено обвинение. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в МВД Грузии. По их же информации, обвинение в попытке умышленного убийства Цотне Гамсахурдия, кроме Т.Г. предъявлено еще одному лицу.
«По факту попытки умышленного убийства Цотне Гамсахурдия квалификация уточнена двоим из задержанных: Т.Г. 1991 года рождения и Г.С. 1991 года рождения. Их вина отягчена. Обвинения им предъявлены по подпункту «д» статьи 19-109 УК Грузии (попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенная группой лиц). Еще трем лицам: Т.К. 1990 года рождения, П.К. 1982 года рождения и К.Ч. 1973 года рождения предъявлено обвинение по 3-й части статьи 376 УК Грузии, что подразумевает несообщение об особо тяжком преступлении», - говорится в информации, распространенной Министерством внутренних дел.
По их же сообщению, МВД продолжает расследование.
Сторона защиты обжаловала решение Тбилисского городского суда, вынесенное в отношении следователя Марианны Чолоян, задержанной по факту принуждения 15-летнего Луки Сирадзе к даче показаний. Как заявила «ИнтерпрессНьюс» адвокат Марианны Чолоян Теона Гвазава, сторона защиты требует избрать для Чолоян меру пресечения в виде залога в размере 10 000 лари.
По заявлению адвоката, они указывают в жалобе и то, чтобы вместе с залогом для Марианны Чолоян были установлены и те дополнительные мероприятия, которые предполагаются Уголовно-процессуальным кодексом. Тбилисский апелляционный суд должен рассмотреть жалобу адвокатов в течение 72-х часов.
Марианну Чолоян накануне, 20 декабря, перевели из клиники в Руставское пенитенциарное учреждение №5. 19 декабря Тбилисский городской суд избрал для следователя меру пресечения в виде заключения под стражу.
Европейский Союз отреагировал на санкции США против газопровода «Северный поток-2». Как сообщает агентство DPA, сегодня, 21 декабря, в Брюсселе заявлено, что «ЕС в принципе не поддерживает санкции против европейских компаний, которые занимаются легитимным бизнесом». Агентство на называет источник, сделавший это заявление.
Цель ЕС всегда заключалась в том, чтобы «Северный поток-2» работал прозрачно, «недискриминационным образом» и находился под надлежащим надзором, заявил источник.
С 2019 года в ЕС действуют четкие правила, регулирующие работу всех трубопроводов на европейском газовом рынке.
Накануне президент США Дональд Трамп подписал пакет санкций, принятый Конгрессом и Сенатом США против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Как отмечается в документе, санкций приняты для обеспечения энергетической безопасности Европы.
Сразу после вступления закона в силу швейцарская фирма Allseas заявила о приостановке работ по укладке трубопровода «Северный поток-2». Власти Германии назвали санкции «вмешательством». Вместе с тем, в Берлине заявили, что не планируют отвечать на санкции США, поскольку они приняты не против государства, а по отношению к частным компаниям, отмечает «Немецкая волна».
В Москве санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода, были подвергнуты критике.
У здания парламента Грузии прошла протестная акция, организованная Хартией журналистской этики. Участники акции выразили протест против воспрепятствования журналистской деятельности. По словам одного из участников акции Георгия Таргамадзе, в последний период зафиксирован не один факт воспрепятствования деятельности журналистов. Протестующие скандировали: «Расследуй!».
«Это не только учинение помех журналистской деятельности, но и физические нападения на журналистов и операторов, и посягательство на их собственность и телекамеры. Мы все ждем, что со стороны властей последует быстрое реагирование на это, будут задержаны и наказаны те люди, которые так грубо обращаются с представителями очень уважаемой и важной профессии. Однако в то же время мы видим и то, что этот процесс затягивается. Власти думают, что все это пройдет, а это говорит нам о том, что такого рода нападения, если и не покрываются властями, все-таки поощряются ими. Сегодняшняя акция, на которую пришли журналисты разных поколений, является выражением нашего общего желания, чтобы эта профессия и люди этой профессии были защищены в стране», - заявил Таргамадзе.
Участники акции шествием переместились от здания парламента к гостинице «Тбилиси Марриотт», где проходит собрание Хартии журналистской этики, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Двое граждан Таджикистана, подозреваемых в причастности к теракту в столице Швеции Стокгольме в 2017 году, содержатся в сирийской тюрьме. Об этом говорится в совместном расследовании Таджикской службы Радио Свобода и шведского канала TV4.
Двое бывших бойцов террористической группировки «Исламское государство», известные под псевдонимами Кори Усмон и Абу Аюб Кулоби, содержатся в сирийском Африне. Город расположен на территории, занятой турецкими войсками. По данным Службы государственной безопасности Швеции, оба гражданина Таджикистана находились на постоянной связи с исполнителем теракта в Стокгольме Рахматом Акиловым.
Гражданин Узбекистана Акилов в апреле 2017 года на угнанном грузовике въехал в толпу людей, гуляющих по пешеходной улице в центре Стокгольма. Погибли пять человек, 41-летний Акилов был приговорен к пожизненному заключению и депортации из Швеции в случае досрочного освобождения.
Акилов – этнический таджик и поддерживал перед атакой связь с бойцами «Исламского государства» из Таджикистана. Расследование шведских спецслужб установило, что Кори Усмон обучил Акилова способу изготовления взрывного устройства, а Абу Аюб Кулоби за несколько часов до атаки подбадривал террориста и давал ему наставления, чтобы тот справился с терактом.
Таджикской службе Радио Свобода удалось выяснить настоящее имя Абу Аюба Кулоби – он оказался Шахбозом Музаффаром, уроженцем Хатлонской области Таджикистана 1993 года рождения. Его жена также находится в заключении в Сирии, сообщил источник журналистов.
20 декабря министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что намерен привлечь к уголовной ответственности всех, кто имеет отношение к атаке в Стокгольме. Каналу TV4 не удалось получить комментарий следователя по делу о теракте, будут ли допрошены найденные в Сирии подозреваемые.
Вооруженные силы Республики Армения пополнились сверхсовременными системами противовоздушной обороны TOР-M2KM российского производства. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Радио Азатутюн.
«Системы 2019 года производства. Это одно из самых важных наших достижений в этом году. О количестве ничего сказать не могу. Это военная тайна», - написал Пашинян.
Сегодня, 21 декабря, в сопровождении сотрудников полиции в Армению из Чехии доставлен племянник бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян. Об этом сообщает пресс-служба полиции Армении.
Ранее Чехия удовлетворила ходатайство Армении об экстрадиции объявленного в розыск Нарека Саргсяна. Сын Сашика Саргсяна Нарек обвиняется в Армении в незаконном обороте наркотиков и незаконном хранении оружия.
Нарек Саргсян был задержан в декабре 2018 года в одном из жилых домов Праги сотрудниками Интерпола и чешской полиции. Он находился в розыске с июля прошлого года. Согласно официальному сообщению полиции, 37-летний племянник бывшего главы государства был задержан с поддельным паспортом гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.
В июне этого года чешский суд удовлетворил ходатайство о выдаче Нарека Саргсяна правоохранительным органам Армении, сообщает Радио Азатутюн.
«Дополнительная операция для Цотне Гамсахурдия не планируется», - заявил врач клиники Хечинашвили Николоз Квачадзе. По его словам, состояние пациента вновь стабильно тяжелое.
«Пациент проходит лечение в отделении интенсивной терапии. К этому времени его состояние не ухудшилось, но оно стабильно тяжелое. Никаких дополнительных вмешательств на данном этапе, как и вчера, не планируется. На основании проведенных обследований информирую вас, что хирургическое вмешательство не планируется. Он снова подключен к аппарату искусственного дыхания», - заявил врач, отметив, что ситуация не изменилась по сравнению со вчерашним днем.
По факту нанесения ранений Цотне Гамсахурдия задержаны пять человек. По данным МВД, одному лицу предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства, а остальным четырем лицам - о недонесении об особо тяжком преступлении.
Члены Коммунистической партии Грузии и сталинисты отметили сегодня, 21 декабря, в Гори 140-летие со дня рождения советского диктатора Иосифа Сталина. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.
В полдень около сотни человек собрались во дворе дома-музея «вождя народов». Чтобы отметить юбилей, в Гори приехали последователи коммунистов из разных регионов страны. Они провели шествие к центральной площади с красными флагами и фотографиями Сталина. Некоторые участники держали в руках портреты Ленина и Карла Маркса, на других были надеты шарфы и шапки с надписью «СССР».
Позже собравшиеся провели митинг, на котором в очередной раз потребовали от властей страны восстановить памятник Сталину, существовавший в центе Гори до 2010 года. Было объявлено, что Коммунистическая партия планирует начать сбор подписей в пользу инициативы.
Сегодня возвращение памятника было не единственным требованием коммунистов. Они также потребовали от властей Грузии восстановить дипломатические отношения с Россией, прерванные после августовской войны 2008 года. Отдельно собравшиеся обратились к властям самопровозглашенной республики Южная Осетия, призвав незамедлительно освободить грузинского врача Важу Гаприндашвили.
В Грузии на сегодняшний день Сталин популярен, в основном, среди пожилых людей. Они подчеркивают его роль в индустриализации Советского Союза и в разгроме нацистской Германии во Второй мировой войне. На малой родине советского диктатора к акциям его восхваления относятся неоднозначно. Небольшие памятники и бюсты Сталина, которые по личной инициативе устанавливали коммунисты в Гори после 2010 года, гражданские активисты портили, раскрашивая их в необычные цвета.
По информации Национального центра изучения земли и сейсмического мониторинга, сегодня, 21 декабря, в Грузии произошло землетрясение.
Подземные толчки были зафиксированы в 12:35 по тбилисскому времени. Эпицентр землетрясения магнитудой 3 балла находился в шести километрах к юго-востоку от Они, сообщает Общественный вещатель.
По словам адвоката Важи Аробелидзе, один из задержанных в связи с попыткой убийства Цотне Гамсахурдия Петре Купарадзе является его другом детства. Ему инкриминируется недонесение о преступлении полиции.
По информации адвоката, трое из пяти человек, задержанных по данному делу, были арестованы около пограничного перехода в Сарпи, на грузино-турецкой границе. По словам Аробелидзе, один из них - водитель, который вез обвиняемого в попытке убийства и еще одного человека к границе, передает Общественный вещатель Грузии.
По словам адвоката, его подзащитный Петре Купарадзе находился на месте происшествия во время приезда скорой помощи и полиции, и поехал в больницу вместе с раненным в машине скорой помощи. «Я не знаю, в чем заключается сокрытие преступления», - сказал Важа Аробелидзе.
По факту нанесения ранений Цотне Гамсахурдия задержано пять человек. По данным МВД, одному лицу предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства, а остальным четырем - о недонесении об особо тяжком преступлении.
В расположенном в Дидубе храме св. Георгия проходит гражданская панихида по 15-летнему подростку Луке Сирадзе. Семье погибшего подростка выразила соболезнования президент Грузии Саломе Зурабишвили. На панихиду пришли и другие политики, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Напомним, что 15-летний подросток, пытавшийся покончить жизнь самоубийством, скончался в больнице несколько дней назад. По факту принуждения 15-летнего Луки Сирадзе к даче показаний задержана следователь Мариана Чолоян.
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. Оборонный бюджет США на 2020 год составит 738 миллиардов долларов США. Из этой суммы 658 миллиардов долларов будут потрачены на программы национальной безопасности министерств обороны и энергетики. 71,5 миллиарда долларов выделено на зарубежные операции.
«Акт об авторизации национальной обороны США» устанавливает приоритеты бюджета Минобороны США. В документе также говорится о поддержке Грузии. В частности, в документе говорится, что «Грузия является ценным партнером США и неоднократно проявила приверженность к продвижению общих интересов двух стран, в том числе путем участия грузинских солдат в миссиях НАТО».
В документе говорится, что «Европейская инициатива сдерживания» позволяет Грузии более тесно сотрудничать с США и НАТО, одновременно укрепляя ее обороноспособность. Вместе с тем, участие Грузии в инициативе НАТО «Партнерство ради мира» имеет важнейшее значение как для отношений с США и НАТО, так и для формирования более спокойной обстановки в регионе, отмечено в «Акте об авторизации национальной обороны США».
«Конгресс подтверждает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Конгресс не признает независимость оккупированных Россией регионов Абхазии и «Южной Осетии», поддерживает продолжение сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией, а также усилия правительства Грузии по обеспечению защиты своего народа и суверенной территории», - говорится в законе об оборонном бюджете США на будущий год.
Президент США Дональд Трамп подписал закон, один из пунктов которого предусматривает создание Космических войск страны. Это первый новый род войск в армии Соединенных Штатов с 1947 года, когда были созданы Военно-воздушные силы, напоминает CNN.
Командующим новыми войсками назначен генерал Джон Реймонд. В Космические войска будут переведены до 15 тысяч человек из ВВС. В августе, выступая на официальной церемонии в Белом доме, Трамп объяснял создание нового рода войск тем, что недруги США милитаризируют орбиту Земли.
«Возможность свободно действовать в космосе позволит нам обнаруживать и уничтожать любые ракеты, выпущенные против Соединенных Штатов», - цитировал президента «Голос Америки». Предполагается, что космические войска разместятся на шести базах. Четыре из них будут размещены в Колорадо и по одной в Алабаме и Калифорнии.
Накануне, 20 декабря, суд в самопровозглашенной республике Южная Осетия приговорил грузинского врача Важу Гаприндашвили к одному году и 9 месяцам заключения. Посольство США в Грузии отозвалось на решение суда, призывав «де-факто власти и лиц в Российской Федерации, которые имеют влияние на них, немедленно освободить врача». «Соединенные Штаты видят этот печальный случай, как очередной симптом более серьезной проблемы, которая заключается в оккупации и агрессии», - говорится в заявлении посольства от 20 декабря.
Посольство США указывает, что «этот случай произошел на фоне других задержаний» и ухудшающейся гуманитарной ситуации в регионе, которая «подвергает опасности и оказывает крайне негативное влияние на жизнь и быт людей с обеих сторон». «Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении механизмы, включая Женевские международные дискуссии, где мы ставим эти конкретные и широкие вопросы перед всеми соответствующими сторонами», - говорится в заявлении посольства.
В заявлении, распространенном накануне внешнеполитической службой ЕС, отмечается, что с момента задержания Гаприндашвили 9 ноября Евросоюз уже несколько раз призывал к его немедленному освобождению. «В свете сегодняшних событий мы снова подтверждаем наше ожидание того, что контролирующие Цхинвали власти немедленно освободят Гаприндашвили, и он воссоединится со своей семьей. Мы также подчеркиваем важность незамедлительных шагов по восстановлению неограниченной свободы передвижения для местного населения», - сказано в заявлении.
Вынесенный врачу приговор также осудили министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы. Соответствующие заявления они распространили в Twitter.
Накануне вечером президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с представителями иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в стране. Она «призвала международное сообщество активизировать усилия, чтобы врач Важа Гаприндашвили встретил Новый год вместе со своей семьей». Зурабишвили также отметила, что «такие шаги не способствуют деэскалации ситуации в регионе, а нашему региону нужна стабильность».
После встречи посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи назвал избрание тюремного заключения Важе Гаприндашвили «тревожным». «В то время, когда гуманитарные потребности в Цхинвальском регионе настолько серьезны, очень трудно понять, кто получит пользу от заключения врача под стражу», - отметил он. Посол выразил надежду на скорейшее освобождение грузинского врача.
По состоянию на 19 декабря из Грузии экспортировано более 21,3 тысячи тонн мандаринов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. За аналогичный период прошлого эта цифра составляла более 20 тысяч тонн.
Как отмечается, в этом сезоне список экспортных рынков расширился. Впервые мандарины из Грузии отправили в Литву – 120,9 тонны, Сингапур – 100 килограмм, Катар – 400 килограмм и в Словению – 158, 2 тонны. Что касается традиционных рынков, то в Россию экспортировано более 13 тысяч тонн мандаринов, в Украину – более 4 тысяч тонн, а в Армению – более 3,3 тысячи тонн.
По информации правительства Грузии, за сезон, который традиционно длится до конца января, в Аджарии и Гурии планируют собрать до 55 тысяч тонн мандаринов. В этом году цена за килограмм цитрусовых составляет от 70 тетри до 1,50 лари. На переработку принято 5,5 тонны нестандартных мандаринов.
Facebook удалил 418 аккаунтов из Грузии в связи со «скоординированным недостоверным поведением» – все они занимались тем, что критиковали оппозицию и гражданских активистов. Об этом говорится в заявлении главы политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер. В перечне значатся 39 учетных записей, 344 страницы и 13 групп, существовавших в Facebook, а также 22 профиля в Instagram (был приобретен Facebook в 2012 году).
«Эти страницы подражали новостным организациям, политическим партиям, общественным деятелям, группам активистов и СМИ. Администраторы страниц и владельцы аккаунтов, как правило, размещали сообщения о внутренних новостях и политических проблемах. Они освещали деятельность правительства и государственных чиновников, занимались критикой оппозиции и активистов местных организаций», - говорится в заявлении.
Глейхер отмечает, что «несмотря на то, что люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность», анализ связал их с грузинским рекламным агентством Panda и правительством, возглавляемым партией «Грузинская мечта». Согласно раскрытым данным, почти 442,3 тысячи учетных записей были подписаны на одну или более из этих страниц, около 51 тысячи учетных записей присоединились к одной из этих групп, а за новостями указанных профилей в Instagram следили 2,1 тысячи человек. На рекламу указанных ресурсов в Facebook и Instagram было потрачено около 316 тысяч долларов.
Вторая группа удаленных аккаунтов находилась в США и Вьетнаме. Она была нацелена на пользователей по всему миру, говорящих на испанском и китайском языках. Администрация социальных сетей отмечает, что, как и в случае с грузинскими страницами, эти аккаунты пытались «ввести в заблуждение» пользователей.
Руководство Facebook в последние годы не раз подвергалось критике со стороны властей США и американской общественности. Компанию обвиняли в том, что она не предпринимает адекватных мер для защиты личных данных пользователей и не противодействует достаточно энергично распространению в принадлежащих ей соцсетях вредоносной информации.
Регулярными блокировки фейковых аккаунтов стали в сентябре 2017 года. Согласно официальным данным, с апреля по сентябрь текущего года сотрудники американской корпорации удалили около 3,2 миллиарда фальшивых учетных записей в Facebook.
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, которым предусматриваются санкции против компаний, участвующих в сооружении газопровода «Северный поток-2». Ключевой подрядчик заявил, что он приостанавливает укладку труб.
Санкциями предусматривается отказ в американских визах и замораживание американских активов иностранных граждан и фирм, имеющих отношение к проектам «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они являются частью законопроекта об оборонных расходах. Американские представители неоднократно называли газопровод, по которому российский природный газ будет экспортироваться в Германию угрозой энергетической безопасности Европы. В законопроекте он назван «инструментом принуждения».
Американские санкции резко критикуются Германией. Министр иностранных дел Германии Хайко Масс заявил о том, что «санкции представляют собой вмешательство в автономные решения, принятые в Европе».
Санкции могут ощутимо задеть ключевого подрядчика «Северного потока-2» швейцарско-нидерландскую фирму Allseas, которой принадлежит уникальное крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit, осуществляющее укладку труб по дну Балтийского моря. 18 декабря сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили Allseas письмо, в котором предупредили о последствиях продолжения работ по проекту «Северный поток-2». Среди возможных последствий - блокирование ее собственности в США, запрет на проведение любых транзакций, связанных с американскими финансовыми институтами и запрет на посещение США руководством компании. Она уже заявила о приостановке работ до выяснения последствий нового американского законодательства.
Официально санкции должны вступить в силу в ближайшие недели. Около недели назад «Газпром» заявлял, что для завершения работ на последнем подводном участке газопровода требуется около пяти недель.
По факту ранения Цотне Гамсахурдия полиция задержала пятерых человек. Об этом заявил на брифинге в МВД заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе, передает Общественный вещатель Грузии.
«На данном этапе следствием установлено, что задержанный за покушение на убийство Т.Г. 19 декабря этого года на основании словесной перепалки нанес несколько ранений острым предметом Цотне Гамсахурдиа на территории дома, где он проживает, на улице Гали в Тбилиси, и скрылся с места преступления», - заявил Борцвадзе. По его словам, еще четверо задержаны за недонесение о совершенном преступлении.
В случае доказательства вины, лицо, задержанное за покушение на убийство, может быть приговорено к тюремному заключению на срок от семи до 15 лет, а лицам, обвиняемым в сокрытии преступления, может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.
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