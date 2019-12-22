WADA: Родченков непричастен к изменениям данных допинг-проб

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не рассматривает версию причастности бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к манипуляциям с пробами. Об этом «РИА Новости» сообщили в WADA. Организация подчеркнула, что придерживается решений, которые принял ее исполком 9 декабря.

Ранее Следственный комитет России обвинил Родченкова в дистанционном изменении данных лаборатории. Это, по утверждению следователей, было сделано в 2015-2016 годах с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и Германии.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Причиной стали манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Изменения в базу, за которые была наказана Россия, произошли после бегства Родченкова в США в 2015 году.

По данным WADA, крупное изменение в базе данных было сделано в июле 2016 года. Изменения в базу были внесены после того, как Московская лаборатория была опечатана Следственным комитетом. На следующий день после этого большое число файлов были удалены с 12 рабочих компьютеров лаборатории и жесткого диска сервера с базой данных. Множественные изменения зафиксированы также после восстановления Российского антидопингового агентства РУСАДА в конце 2018 года.