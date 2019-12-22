Росгвардия провела учения по разгону митингов с участием школьников

В Татарстане в селе Новотроицкое Росгвардия провела учения по разгону митингов с участием девятиклассников местной средней школы.

На видео, снятом очевидцами из здания школы, ученики изображают «участников несанкционированной акции», нападая на полицейских в полной экипировке. Отразив атаку, сотрудники Росгвардии выстраиваются в ряд и, прикрываясь щитами, сами идут в атаку на «протестующих», а затем задерживают их.

Один из школьников рассказал изданию «МБХ медиа», что ни учеников, ни их родителей, заранее не предупредили об учениях. По его словам, директор школы просто попросил учащихся выйти на улицу после окончания одного из уроков, а за день до этого школьников уведомили о том, чтобы они пришли на учебу в спортивной форме.

В самой школе журналистам подтвердили, что учения действительно проводились, не уточнив подробностей.