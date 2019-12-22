В Санкт-Петербург доставили 600 тонн ядерных отходов из Германии

В порт Санкт-Петербурга доставили крупную партию ядерных отходов из Германии.

В российском отделении Greenpeace заявляют, что на судне «Михаил Дудин» находится около 600 тонн урановых «хвостов». За их разгрузкой пригласили наблюдать депутатов Законодательного собрания Петербурга – таким образом, власти захотели продемонстрировать ее безопасность. В Greenpeace выразили сомнения относительно безопасности процедуры.

Конечный пункт партии ядерных отходов – город Новоуральск Свердловской области. Туда ее отправят поездом.

В 2019 году западноевропейская компания Urenco возобновила транспортировку в Россию урановых «хвостов» с немецкой уранообогатительной фабрики, которая базируется в городе Гронау. Первую партию судно «Михаил Дудин» доставило в Санкт-Петербург в ноябре. Ее разгрузка велась в 500 метрах от жилого района Канонерский остров, где проживает более четырех тысяч человек.

В ближайшие три года в Россию планируют отправить 12 тысяч тонн урановых «хвостов». По данным Greenpeace, в России уже накоплено около 1 миллиона 200 тысяч тонн ядерных отходов, все они хранятся под открытым небом.

В декабре в Санкт-Петербурге прошли несколько акций против ввоза радиоактивных грузов. Полиция задержала одного из их организаторов – эксперта российского отделения Greenpeace Рашида Алимова. Его обвинили в «самовольном занятии земельного участка». Согласно протоколу, во время акции протеста на Невском проспекте Алимов разместил на площади в 15 квадратных метров инсталляцию из металлических бочек, имитирующих емкости с ядерными отходами.

Также неизвестные разбили окна офиса еще одного организатора пикетов против ввоза урановых «хвостов» – Михаила Павлова.