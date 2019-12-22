Бадри Джапаридзе: «Лело для Грузии» сможет направить страну к европейскому вектору

«Думаем, «Лело для Грузии» это та сила, которая сможет раз и навсегда направить страну к европейскому вектору, раз и навсегда создать в стране сильные государственные институты и вернуть населению надежду», - заявил журналистам член партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе.

Он отметил, что к созданию партии подтолкнула создавшаяся в стране ситуация. «Это единство создано с одной целью - изменить политическую реальность в Грузии. У нас двухполюсная система, основанная на взаимной ненависти и взаимной вражде. Мы хотим внести и установить новый стандарт, основанный, в первую очередь, на интересах страны, верховенстве закона, профессионализме. Исходя из этого, у нас будет огромная перспектива.

Толчком к созданию партии является ситуация в стране. Когда в стране бесперспективность и безнадежность, необходимо появление новой силы, которая вернет нашему населению веру в будущее страны. Думаем, «Лело для Грузии» это та сила и она объединяет те человеческие ресурсы, которые смогут раз и навсегда направить страну к европейскому вектору, раз и навсегда создать в стране сильные государственные институты и вернуть населению надежду», - заявил Джапаридзе.