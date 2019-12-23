Грузия, Азербайджан и Турция подписали новый план сотрудничества

Суд в Саудовской Аравии 23 декабря приговорил к смертной казни пятерых человек, признав их виновными в убийстве журналиста Джамаля Хашогги (Хашкаджи). Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на саудовскую прокуратуру.

Еще троих подсудимых приговорили к тюремным срокам в общей сложности в 24 года. Имена осужденных СМИ не называют.

Телеканал также сообщил, что бывший советник наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани был допрошен в ходе расследования, но обвинения против него выдвинуты не были. Тем не менее, Аль-Кахтани лишился своего поста вскоре после убийства. Суд также не нашел достаточных оснований, чтобы признать виновным по делу Хашогги бывшего замглавы саудовской разведки Ахмада аль-Асири. Его также освободили от должности вскоре после убийства

Джамаль Хашогги, который сотрудничал с американской газетой Washington Post и имел вид на жительство в США, неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии. Он погиб в октябре 2018 года, его тело так и не было найдено. Известно, что журналист пошел на прием в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы о разводе с женой, после чего никто его не видел. Спустя несколько недель власти в Эр-Рияде признали, что Хашогги умер на территории диппредставительства, но отказались рассказывать, как это произошло.

Саудовские власти сначала утверждали, что, журналист якобы умер случайно, в результате потасовки с сотрудниками консульства. Однако турецкие спецслужбы считают, что Хашогги стал жертвой "жестокого и преднамеренного убийства, спланированного и совершенного должностными лицами Саудовской Аравии", а к убийству были причастны 11 человек. Сразу же после исчезновения Хашогги они улетели из Стамбула домой на лайнере, который принадлежал правящей семье.

Спустя несколько месяцев были обнародованы записи прослушки консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Согласно им, когда Хашогги вошел в здание консульства, его почти сразу встретила группа прибывших из Эр-Рияда чиновников. Они заявили, что его разыскивает Интерпол и теперь его депортируют в Саудовскую Аравию. Как рассказали международные расследователи, Хашогги до последнего момента спрашивал, является ли это похищением и сделают ли ему специальную инъекцию. На это ему позже ответили утвердительно.

После этого, как говорят ознакомившиеся с записями члены следственной группы, Хашогги заткнули рот и надели ему на голову пластиковый пакет.

"Затем раздается чей-то крик: "Все, готово", и кто-то еще кричит: "Снимите это, снимите это. Положите вот это ему на голову. Замотайте". Я могу только предположить, что в этот момент они отделили голову от туловища", – рассказала спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар, которая возглавляла экспертную группу по убийству Хашогги. Она также рассказала о тихом звуке, который был похож на звук костной пилы. Следователи полагают, что именно ей распилили тело журналиста на части.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд после убийства признал, что несет ответственность за убийство Хашогги. По словам принца, убийство журналиста произошло "under his watch" (то есть он должен был за этим наблюдать, должен был быть в курсе событий – НВ).

"Я беру на себя ответственность за произошедшее", – сказал принц, который занимает в Саудовской Аравии второе место в иерархии после короля. Но он продолжает настаивать, что не был осведомлен об операции с Хашогги: по словам принца, в Саудовском королевстве "20 млн подданных и 3 млн госслужащих", и невозможно знать, что делает каждый из них.