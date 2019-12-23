Астамур Кецба отказался от должности главы Гагрского района

Назначанный сегодня утром и.о. главы администрации Гагрского района Астамур Кецба решил отказаться от должности. Такой была его реакция на протест группы молодых людей, выступивших против его назначения.

Напомним: сегодня, после подписания указа о назначении, в Гагру приехал президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба - чтобы представить нового и.о главы района сотрудникам администрации. Его сопровождали глава администрации президента Беслан Барциц и премьер-министр Валерий Бганба.

У здания администрации собрались жители района, часть из которых поздравила Кецба с назначением, но группа молодых людей, стоящих у входа в администрацию, выразила свое недовольство назначением.

«Группа молодых ребят стояла у входа, пытаясь не пустить меня туда. У них свое видение – почему уходит наш глава администрации, он работал успешно, почему нам назначают из другого района главу… Я поднялся на второй этаж, там группа людей сказала: мы не хотим, чтобы ты стал главой, а другая часть района хочет – зачем тебе нужно противостояние в нашем обществе?!», – рассказал Кецба «Нужной газете».

Кецба заявил, что не ожидал такой реакции на назначение. Он попросил президента отменить Указ и не представлять его кандидатуру на должность главы администрации Гагрского района, ссылаясь на то, что в такой обстановке будет крайне сложно работать на благо района.

«Президент, принимая решение о назначении, исходил из доверия людей ко мне, из моей работы с 2011 года. И в те годы непросто было, но мы подняли район на очень хороший уровень. Все это президент учитывал при принятии решения. Наверное, кого-то устраивает то положение, в котором сегодня находится город. Я там встретил людей, которым в свое время не дал разрешение на самовольное строительство, потому что пытался сохранить скверы, парки», – сказал Астамур Кецба.

Он добавил, что у него были планы, направленные на развитие города и поддержанные президентом, но осуществить их, видимо, так и не удастся.

Вечером 23 декабря президент подписал указ о назначении замглавы администрации Владимира Джения временно исполняющем обязанности главы администрации Гагрского района.