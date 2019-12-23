Контактная группа договорилась об обмене задержанными в Донбассе до конца года

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась об обмене содержащимися в формате «всех установленных на всех установленных». Об этом сообщила администрация президента Украины.

«Была наконец достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года (...) И это огромное счастье, потому что мы сможем наконец забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями», – заявила представитель Украины в Минске Валерия Лутковская, передает администрация.

Отмечается, что обмен должен состояться до конца года.

Информацию подтвердил представитель России на переговорах Борис Грызлов, сообщает «Интерфакс-Украина». Соответствующую информацию подтвердила и пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

18 декабря в Минске прошло первое после саммита «нормандской четверки» заседание Трехсторонней контактной группы. Делегации смогли достичь договоренностей по обмену пленными, но Россия и поддерживаемые ею представители группировок «ЛНР» и «ДНР» настаивали на гарантиях и механизмах «юридического очистки» своих кандидатов в списках для обмена.

Представитель «ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что до сих пор «не очищены» освобожденные в ходе предварительного обмена 2017 года - то есть с них в Украине не сняли судимость. Поэтому нужны гарантии для нового обмена. В итоге на заседании 18 декабря конкретных договоренностей по обмену не достигли.

В тот же день, 18 декабря, Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио Свобода сообщила, что в плену у поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 250 человек.