Россотрудничество в Абхазии: переориентация в квотах и взлет театра

<p><strong>Сегодня в Сухуме руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха дал пресс-конференцию, посвященную десятилетию работы представительства. Россотрудничество начало работать в Абхазии 18 декабря 2009 года, вскоре после признания Россией независимости Абхазии и установления дипломатических отношений между двумя странами.</strong></p> <p>Вадим Чеха начал пресс-конференцию со слов о том, что возглавляемая им организация действует в республике в тесном взаимодействии с местными органами власти, с образовательными и культурными учреждениями, с органами, занимающимися молодежной политикой, и выразил благодарность за внимание к ее работе со стороны местных средств. Надо отметить, что Чеха, который руководит представительством с октября прошлого года, прежде всего, сам всегда готов к сотрудничеству с прессой. А вот первый руководитель представительства, который до Абхазии занимал аналогичную должность в Индонезии, почему-то избегал общения с ней и так не дал интервью, несмотря на неоднократные просьбы об этом.</p> <p><strong>Вадим Чеха </strong>сказал на пресс-конференции:</p> <p>«Безусловно, необходимо обратить внимание на такую животрепещущую тему, как сотрудничество в сфере образования между российскими и абхазскими образовательными организациями и органами управления образованием. В первую очередь речь идет об отборе абхазских абитуриентов на квоту (в российские вузы). В этом отношении квота и процесс отбора трансформировались постепенно и дальше будут трансформироваться, имея в виду, что результатом отбора должно быть полное удовлетворение в первую очередь потребностей, связанных с российско-абхазским экономическим взаимодействием. Исчезли уже в прошлом и в этом году, и в будущем году, думаю, скорее всего, не будет таких общепопулярных специальностей, как юристы, экономисты, как политологи, международники и другие. Направления подготовки абхазских абитуриентов должны соответствовать реальным потребностям экономики республики. В этом отношении квота будет ориентироваться на такие сферы, как сервис и туризм, на сферы, связанные с биотехнологиями, пищевым производством, транспортом, логистикой и другими специальностями, важность которых связана с экономическими потребностями».

Другая тема, на которой Вадим Чеха, по его словам, не мог не остановиться, это сотрудничество в области культуры:

«Представительство Россотрудничества на всем протяжении своего существования в республике проводит разнообразные мероприятия в сфере культуры. Здесь можно назвать и литературные гостиные, и творческие вечера, посвященные писателям, которые вызывают значительный интерес у абхазского сообщества, у соотечественников. Мы приглашаем всех на наши мероприятия, следите за нашим сайтом, за каналами в соцсетях. Недавно возник международный интеллектуальный клуб «Диалог», который объединяет представителей абхазской интеллигенции… Про сферу культуры можно говорить очень много, но я хотел бы отметить такую тенденцию, сформировавшуюся за последние годы, – я бы назвал это «творческий взлет Сухумского русского драматического театра». Абхазия вообще, в принципе, театральная страна. Я с удовольствием хожу на спектакли в два театра, пока не посетил только Молодежный театр. Но это дело будущего, очень близкого будущего».</p> <p>В работе представительства Россотрудничества большое внимание уделяется молодежной политике, сказал Вадим Чеха. «В этом отношении у нас есть несколько проектов, в частности «Школа молодого лидера», к участию в которой мы приглашаем молодых людей, желающих себя проявить», – отметил он. Для участников этого проекта проводятся специальные занятия, мастер-классы, различные тренинги, чтобы молодые люди в будущем могли применять полученные знания в различных областях жизнедеятельности. Важная часть работы Россотрудничества – поддержание исторической памяти. По словам Вадима Витальевича, «представительство Россотрудничества на всем протяжении своего существования поддерживает такие акции, как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка». Хотел бы выразить признательность абхазскому сообществу за высочайший уровень обратной связи, который мы постоянно наблюдаем, и высокий уровень интереса к этому процессу».</p> <p>Далее он отметил: «У нас есть курсы русского языка при представительстве. Причем эти курсы направлены не на изучение, собственно, русского языка, учитывая тот высокий уровень языковой подготовки, который есть у представителей Абхазии по русскому языку именно. Они скорее направлены на такое литературно-художественное обрамление изучения или на совершенствование каких-то отдельных навыков, необходимых в какой-либо отрасти, например, туристической. Недавно проведена такая акция, как третий всероссийский правовой юридический диктант, который был поддержан Ассоциацией юристов России, в нем участвовали многочисленные российские юридические вузы. Так вот, согласно результатам этого правового юридического диктанта, а там участвовали представители зарубежных государств тоже, Абхазия заняла в нем первое место, обогнав такие страны, как Киргизия, Белоруссия, Молдавия, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан… Первое место в процентном соотношении от количества участников и количества населения страны».</p> <p><em>Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия</em></p>