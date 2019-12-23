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Общество

Россотрудничество в Абхазии: переориентация в квотах и взлет театра

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<p><strong>Сегодня в Сухуме руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии&nbsp;Вадим Чеха&nbsp;дал пресс-конференцию, посвященную десятилетию работы представительства. Россотрудничество начало работать в Абхазии 18 декабря 2009 года, вскоре после признания Россией независимости Абхазии и установления дипломатических отношений между двумя странами.</strong></p> <p>Вадим Чеха начал пресс-конференцию со слов о том, что возглавляемая им организация действует в республике в тесном взаимодействии с местными органами власти, с образовательными и культурными учреждениями, с органами, занимающимися молодежной политикой, и выразил благодарность за внимание к ее работе со стороны местных средств. Надо отметить, что Чеха, который руководит представительством с октября прошлого года, прежде всего, сам всегда готов к сотрудничеству с прессой. А вот первый руководитель представительства, который до Абхазии занимал аналогичную должность в Индонезии, почему-то избегал общения с ней и так не дал интервью, несмотря на неоднократные просьбы об этом.</p> <p><strong>Вадим Чеха </strong>сказал на пресс-конференции:</p> <p>&laquo;Безусловно, необходимо обратить внимание на такую животрепещущую тему, как сотрудничество в сфере образования между российскими и абхазскими образовательными организациями и органами управления образованием. В первую очередь речь идет об отборе абхазских абитуриентов на квоту (в российские вузы). В этом отношении квота и процесс отбора трансформировались постепенно и дальше будут трансформироваться, имея в виду, что результатом отбора должно быть полное удовлетворение в первую очередь потребностей, связанных с российско-абхазским экономическим взаимодействием. Исчезли уже в прошлом и в этом году, и в будущем году, думаю, скорее всего, не будет таких общепопулярных специальностей, как юристы, экономисты, как политологи, международники и другие. Направления подготовки абхазских абитуриентов должны соответствовать реальным потребностям экономики республики. В этом отношении квота будет ориентироваться на такие сферы, как сервис и туризм, на сферы, связанные с биотехнологиями, пищевым производством, транспортом, логистикой и другими специальностями, важность которых связана с экономическими потребностями&raquo;.</p> <div class="tag_image pseudo-title tag_snippet" contenteditable="false" mode="infographics|plain|29810428|||" querystring="" title="banner - Social Networks -- article"><img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /></div> <p>Другая тема, на которой Вадим Чеха, по его словам, не мог не остановиться, это сотрудничество в области культуры:</p> <p>&laquo;Представительство Россотрудничества на всем протяжении своего существования в республике проводит разнообразные мероприятия в сфере культуры. Здесь можно назвать и литературные гостиные, и творческие вечера, посвященные писателям, которые вызывают значительный интерес у абхазского сообщества, у соотечественников. Мы приглашаем всех на наши мероприятия, следите за нашим сайтом, за каналами в соцсетях. Недавно возник международный интеллектуальный клуб &laquo;Диалог&raquo;, который объединяет представителей абхазской интеллигенции&hellip; Про сферу культуры можно говорить очень много, но я хотел бы отметить такую тенденцию, сформировавшуюся за последние годы, &ndash; я бы назвал это &laquo;творческий взлет Сухумского русского драматического театра&raquo;. Абхазия вообще, в принципе, театральная страна. Я с удовольствием хожу на спектакли в два театра, пока не посетил только Молодежный театр. Но это дело будущего, очень близкого будущего&raquo;.</p> <p>В работе представительства Россотрудничества большое внимание уделяется молодежной политике, сказал Вадим Чеха. &laquo;В этом отношении у нас есть несколько проектов, в частности &laquo;Школа молодого лидера&raquo;, к участию в которой мы приглашаем молодых людей, желающих себя проявить&raquo;, &ndash; отметил он. Для участников этого проекта проводятся специальные занятия, мастер-классы, различные тренинги, чтобы молодые люди в будущем могли применять полученные знания в различных областях жизнедеятельности. Важная часть работы Россотрудничества &ndash; поддержание исторической памяти. По словам Вадима Витальевича, &laquo;представительство Россотрудничества на всем протяжении своего существования поддерживает такие акции, как &laquo;Бессмертный полк&raquo;, &laquo;Георгиевская ленточка&raquo;. Хотел бы выразить признательность абхазскому сообществу за высочайший уровень обратной связи, который мы постоянно наблюдаем, и высокий уровень интереса к этому процессу&raquo;.</p> <p>Далее он отметил: &laquo;У нас есть курсы русского языка при представительстве. Причем эти курсы направлены не на изучение, собственно, русского языка, учитывая тот высокий уровень языковой подготовки, который есть у представителей Абхазии по русскому языку именно. Они скорее направлены на такое литературно-художественное обрамление изучения или на совершенствование каких-то отдельных навыков, необходимых в какой-либо отрасти, например, туристической. Недавно проведена такая акция, как третий всероссийский правовой юридический диктант, который был поддержан Ассоциацией юристов России, в нем участвовали многочисленные российские юридические вузы. Так вот, согласно результатам этого правового юридического диктанта, а там участвовали представители зарубежных государств тоже, Абхазия заняла в нем первое место, обогнав такие страны, как Киргизия, Белоруссия, Молдавия, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан&hellip; Первое место в процентном соотношении от количества участников и количества населения страны&raquo;.</p> <p><em>Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия</em></p>

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