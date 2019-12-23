«Не хочу вспоминать 2019-й, чтобы не портить новогоднее настроение»

– Чем вам запомнился 2019-й?

Лаша Музашвили, 23 года: Лично для меня особенным событием стали успехи моего однокурсника – Сандро Небиеридзе, который в Китае на международном конкурсе пианистов занял шестое место. Это очень высокое место в мировом масштабе. Притом, что никакой поддержки от государства у него не было. Это позитивное. А негатива в этом году было очень много. Он просто был заполнен им. Я даже не хочу сейчас все это вспоминать, чтобы не портить всем нам предновогоднее настроение.

Мужчина: Больше всего запомнилась «гавриловская ночь». Но это было очень негативное событие. Из чего-то хорошего, наверное, можно вспомнить те шаги, которые мы сделали для интеграции в Евросоюз.

Нана, 55 лет: В этом году, к сожалению, было много событий, которые заставили всех поволноваться. Самое плохое, что все они вызвали потерю доверия к власти, особенно больно, что обещания не были выполнены. Из положительного… Та почетная роль, которую на нас возложил Евросоюз (имеется в виду председательство Грузии в комитете министров Совета Европы).

Ираклий Берая, 30 лет: Ребенок у меня родился. В остальном – понятия не имею, вообще не слежу за тем, что происходит в стране.

Торнике, 21 год: В моей жизни не происходило ничего такого, что могло бы запомниться. В стране? Мне вот очень нравится, как город украсили на праздник. Он очень изменился, стал красивее, развивается.

Мариам, 17 лет: Больше всего мне запомнилась июньская акция, которая завершилась очень печально: девушка получила повреждение глаза. Вспомнить что-то хорошее, чему бы мы радовались всей страной, – не могу.

Георгий, 19 лет: Хорошими новостями за 2019 год для меня лично стало то, что я поступил в вуз и начал работать. А в целом… В Глдани перестелили асфальт. Если сейчас еще вторую дорогу сделают – классно будет.

Гванца Бурчуладзе: Больше всего мне запомнилась история, связанная с моей карьерой. Я – учительница, и как-то на моем уроке без предупреждения побывала эксперт по вопросам образования. Она отметила, что это был очень хороший урок, «урок будущего» – так она его назвала. Что касается событий в стране – к сожалению, первое, что приходит на ум, – это самоубийство подростка, которое произошло совсем недавно. Мне жаль, что этот год запомнится мне именно этим. Возможно, было и что-то хорошее, но это перекрыло все остальное.

Ника, 37 лет: В первую очередь вспоминаются все эти митинги – выбитые глаза и прочее. Положительное было у меня на личном фронте, но в подробности вдаваться не буду.