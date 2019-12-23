«Грузинской мечте» посчитали троллей

Facebook удалил 418 аккаунтов из Грузии из-за «координированных неавторизованных действий» от имени грузинского правительства. Оппозиция призвала службу аудита к полноценному расследованию миллионных трат на их содержание. Впрочем, представители власти говорят, что речь идет о верных последователях партии, и призывают удалить из сети страницы оппозиции.

По сообщению главы отдела кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера, «удаленные страницы позиционировались как новостные организации, как политические партии, аккаунты общественных деятелей, активистов и СМИ. Их владельцы, как правило, размещали сообщения на внутриполитические темы – выборы, действия правительства, критика оппозиции и местных общественных активистов. Люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование связало эту деятельность с Panda, рекламным агентством в Грузии, и правительством, руководимым «Грузинской мечтой».

На рекламу указанных ресурсов всего было потрачено около 316 тысяч долларов.

Власти раздраженно отреагировали на масштабное блокирование антизападных и проправительственных грузинских facebook-аккаунтов. В этой связи наиболее показательна позиция спикера парламента Арчила Талаквадзе, который категорически отверг обвинения:

«На заблокированные страницы не тратилось бюджетных средств или правительственных ресурсов. Это личные деньги лояльных нам субъектов. Мы что, должны сказать нашим сторонникам, чтобы они перестали нас поддерживать? И сказать оппозиции, чтобы они продолжили дезинформировать общественность? Этого не будет».

В свою очередь депутат «Грузинской мечты» Карло Копалиани призвал Facebook удалить аккаунты оппозиции:

«Я подозреваю, что удаление произошло на основании информации противников «Грузинской мечты». 90% этих страниц были подлинными людьми. Если кого и надо блокировать, то в первую очередь страницы «Нацдвижения» и их сторонников, которые ведут подрывную деятельность с 2002 года».

По словам исполнительного директора «Справедливых выборов» (ISFED) Михаила Бенидзе, к блокировке привела не открытая поддержка какой-то политической организации, а скоординированная кампания по распространению внутриполитической и антизападной дезинформации:

«Как минимум власти признали, что прекрасно осведомлены о деятельности организованных групп своих сторонников. На моей памяти это первое удаление проправительственных страниц в Грузии. До сих пор удалению подвергались ресурсы российских групп, которые вели подрывную деятельность против грузинского государства. Теперь власти указывают пальцем в другую сторону вместо реального расследования силами спецслужб, которые располагают необходимыми полномочиями».

Со схожей точкой зрения выступила исполнительный директор «Фонда развития медиа» (MDF) Тамар Кинцурашвили:

«Разумеется, у всех политических сил есть свои последователи и группы поддержки в социальных сетях, но в заявлении Facebook четко говорится о недопустимости скоординированного использования открытой платформы в выборной кампании. Думаю, в интересах правящей партии было бы не искать виновных на стороне, а создать следственную комиссию, которая исчерпывающе ответила бы на все обвинения».

Впрочем, по словам экспертов, надежды на справедливое расследование мизерны – председатель парламента Арчил Талаквадзе уже намекнул, что у парламента нет времени на расследование подобных инцидентов.