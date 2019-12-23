«Изоляция отняла у нас новогоднюю радость»

Пункт пропуска «Раздахан» закрыт с 3 сентября. Впервые после августовской войны в Ленингорском районе будут встречать Новый год в условиях ограничения свободы передвижения.

Гражданская активистка Тамара Меаракишвили говорит, что очереди у пропускного пункта «Раздахан», как правило, выстраивались два раза в году: на Пасху и Новый год. Причем на Пасху со стороны Грузии – уроженцы района навещали могилы родных, а на Новый год сразу с двух сторон: родные ехали друг другу в гости, чтобы встретить праздник вместе. Так было всегда, но не в этот раз, говорит Тамара Меаракишвили:

«Для меня Новый год с чем ассоциируется – собирается семья. У нас всегда так было. Даже когда дочь вышла замуж, то все равно приехала поздравить, и сестра, даже если целый год не приезжала, то на Новый год обязательно проведает родителей. В первую очередь закрытая дорога, изоляция отняла у нас эту возможность и эту радость. Такое чувства, что больше не будет такого в наших домах. То же самое я слышу от местных: «Ну что за праздник, если внуки не приедут, если мы к ним не поедем». Поэтому в этом году я впервые в своей жизни не поставила елку. Нет настроения из-за того, что родные не приедут. Кроме того, за все время, пока граница закрыта, мы столько негатива пережили, что как будто и радоваться неуместно».

Закрытие границы сказывается и на торговле. По отзывам местных торговцев, выручка далека от предновогодних оборотов: нет гостей, значит, и стол накрывать некому.

Цены тоже кусаются. С начала сентября, как закрыли границу, поставки овощей и фруктов из Грузии прекратилось. Через пару недель закончились запасы грузинских продуктов, и их место начали занимать российские. В результате цены взлетели по некоторым позициям втрое. Например, сегодня килограмм мандарин в Цхинвале стоит 120 рублей, в Тбилиси по курсу выходит около сорока рублей. Единственное из продуктов, что упало в цене из-за закрытия границы, – это мясо. Местные крестьяне не могут вывезти забитый скот в Грузию и отдают его ленингорцам за бесценок. Стоимость свинины упала с 250-300 до 170 рублей за килограмм.

Но цены не главное, подчеркивает Тамара, раскупили бы все, если бы было для кого. Районная администрация, говорит активистка, будто чувствует эти невеселые настроения и пытается расшевелить общество:

«Я вижу, что уже два дня отдел культуры как может украшает центр поселка. Я думаю, они тоже осознают, что людям грустно, и пытаются поднять людям настроение. Красивая у нас елка, и в парке, где елка стоит, поставили освещение. Конечно, все это в первую очередь для детей, но и общее настроение, наверное, хотят изменить».

По наблюдениям Меаракишвили, эти депрессивные настроения вдруг взрываются приступами оптимизма. Недавно по поселку разнесли весть, будто на Новый год дорогу обязательно откроют:

«Такой оптимизм, наверное, появился после того, как власти разрешили похоронить в районе двух местных – один из них умер в Тбилиси, другой в Церовани. Их пропустили через «Раздахан», похоронили в родных селах, а сопровождавшим их родственникам разрешили находиться в районе пять суток, пока не закончатся все похоронные мероприятия. Такое впервые с тех пор, как Анатолий Бибилов стал президентом, да и в бытность Леонида Тибилова на пять суток не пускали – только на один день. Наверное, поэтому люди и размечтались».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия