Рождественская ярмарка на сухумский лад

В преддверии праздника Нового года в Сухуме открылась уже ставшая традиционной для города ярмарка. На протяжении двух дней, 21 и 22 декабря, несколько десятков местных мастеров рукоделия и кулинарии представили свои работы. Здесь можно было увидеть и вышитые нитками картины, расписанные вручную имбирные пряники, кукол, и предметы мебели, искусно вырезанные из дерева. Рождественские ярмарки появились в далеком Средневековье, в немецко-говорящей части Европы. Все началось с так называемых «Декабрьских базаров», которые работали исключительно в последний месяц года. Самым первым из них считается тот, что прошел в Вене в 1298 году. Постепенно такие базары начали появляться не только в разных городах Австрии, но также в Германии и Швейцарии. И к середине XV века (первое письменное упоминание относится к 1434 году) в Дрездене открылся Штрицельмаркт, получивший свое название от традиционной немецкой рождественской выпечки с цукатами – штруцель, или штоллен. Именно Штрицельмаркт заложил все основы богатой традиции рождественских ярмарок в Европе. Мало меняясь, на протяжении несколько веков ярмарки работают с конца ноября по 24 декабря, на них непременно вкусно кормят, готовя разнообразную еду и продавая продукты, произведенные на близлежащих фермах, и, конечно же, на них всегда полно лавок с работами разных мастеров: гончаров, швей, художников или кузнецов.

Постепенно традиция рождественских ярмарок сначала распространилась по всей Европе, а затем перебралась в другие страны и континенты, добравшись до Абхазии. И вот уже несколько лет подряд в Сухуме местные мастера рукоделия и кулинарии собираются вместе на несколько дней в конце декабря, чтобы порадовать жителей города своими талантами.

Подробнее о том, кто является организаторами и участниками новогодней ярмарки в Сухуме в этом году, рассказала Лана Сангулия, консультант по коммуникациям Программы развития ООН: «Эту ярмарку организовал центр развития сельского хозяйства и села, который открыт при ПPOОН совместно с магазином-студией Hobb&Ты. По нашим подсчетам, около 70 участников данной ярмарки – это очень хороший показатель дня нас. Даже есть участники, которые из Адлера приехали. В основном, это творческие люди или фермеры, это те люди, которые делают все своими руками, и те, которые выращивают все в домашнем хозяйстве. У нас есть сестры Арджения, которые домашнее варенье, джемы и компоты производят. И люди творческие, которые сами шьют, вяжут, кукол делают, елочные игрушки и венки новогодние».

О своих работах, представленных на ярмарке, и о том, какое значение это мероприятие имеет для города, рассказала преподаватель Центра детского творчества и студии Hobb&Ты Илона Жиба: «Сегодня я представила изделия из дерева, из фетра, из шерсти. То есть изделия разнообразные, чего душа просит, то и делаю. Сейчас у меня очень актуальная тема – Щелкунчик. Очень люблю этот мультик, эту сказку, и в этом году сделала набор – девять игрушек на тему Щелкунчика. Из дерева я заказываю основы, когда мне все это приходит, моя задача раскрасить, залакировать, красоту создать. Из шерсти я очень люблю делать различные игрушки… Вообще, ярмарка, мне кажется, это необходимое явление для культурной среды города, потому что это такой большой пласт. Ведь здесь собираются не просто люди, у которых есть избыток времени. Это люди, которые что-то умеют и хотят делать и всегда находят какую-то новую идею, которую можно воплотить. И всегда находятся люди, которые способны это оценить. И при этом, когда такие мероприятия, ярмарки проходят – это очень сильно поднимает культурный уровень города. Потому что, когда первые ярмарки проходили, люди воспринимали это как рынок. Но ярмарка – это совершенно другое, здесь именно площадка для таланта, для творчества».

Ярмарка стала ярким событием в жизни Сухума, пусть и всего на два дня. Здесь были угощения и развлечения на любой вкус.

Если вам нужен подарок на Новый год для друзей, то тут был огромный выбор: и косметика ручной работы, и разного стиля картины, и связанные из теплой шерсти предметы одежды. Если же любите отведать чего-нибудь вкусного и полезного, то здесь угощали тыквой с аджикой, свежевыпеченными булочками, сушеными фруктами из абхазских садов и разливали традиционный рождественский напиток – глинтвейн (горячее вино со специями). А если вам просто хотелось послушать хорошей живой музыки, то специально для этого из Лондона приехала Тамара Воронова, известная абхазская джазовая певица. Гостей ярмарки также радовали выступление детского музыкального ансамбля «Каданс» и появление Деда Мороза и Снегурочки, а в празднично-декорированной фотозоне можно было сделать снимок на память.