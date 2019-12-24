– Какие главные события в Абхазии и в мире? Вы довольны тем, как прошел год?

Тимур Цвижба, художник: Самое главное, что мир над головой. В этом году были неприятные события в связи с тем, что выборы прошли тяжелые. И плюс, последнее громкое преступление в центре города, расстрел был. А в личной жизни события – да, были выставки, были приятные моменты. В семье были хорошие события.

Молодая женщина: Мой сын пошел в первый класс, очень запомнился этот день. Я вспомнила себя в первом классе. Встретилась со своими одноклассниками, которые тоже привели своих детей.

Рада Аргун: Безусловно, главное событие этого года – состоявшиеся президентские выборы. Главное, чем они отличались, тем, что было много кандидатов, что впервые в Абхазии состоялся второй тур. Что все закончилось более или менее благополучно для нас всех, для народа Абхазии. Я надеюсь, что так будет и дальше.

– Вы довольны тем, как прошел год?

Рада Агрун: Быть довольным, конечно, не приходится. Я не имею в виду этот год. Каждый год несет в себе какие-то негативные моменты. Человек так устроен, что цепляется за что-то позитивное, за что-то хорошее. Хочется с этим хорошим идти в будущий год и вообще в будущее.

Батал: Год был насыщенный, начинался он довольно неплохо. Потом подготовка к президентским выборам. В принципе, в целом год был неплохой. Он был нормальный, но, конечно, было и много событий омрачающих. Это последнее событие. Президентские выборы проходили напряженно, были митинги на площади. Год был непростым. Надеемся, что следующий год будет все-таки лучше. Больше будет хороших событий.

– Вы довольны тем, как прошел год?

Батал: В целом для меня год прошел неплохо. У меня родилась дочь. Это главное, знаменательное событие и большая радость. Хотелось бы, чтобы было больше радостных, приятных событий.

– Вы довольны тем, как прошел 2019 год?

Рабия: Да, я довольна, потому что побывала там, где раньше не была, путешествовала. В Абхазии деревья посадили, становится красиво, погода нас балует.

– Какие события запомнились?

Рабия: Если иметь в виду президентские выборы, но я не интересуюсь политикой. Для Абхазии очень важно, что у нас выборы прошли хорошо, тихо, мирно. Люди выбрали того, кого хотят. Я очень рада, что в городе позитивные изменения, чисто, озеленяют, это очень приятно!

Сандро Шанаа: Я сейчас занят своим любимым делом, это живопись. Я увидел много красивых мест. У нас на берегу моря украшают берег, вот что приятно, что берег становится краше, посадили много пальм, красиво!

Алена: В целом хороший год.

– Конкретно можете сказать?

Алена: Скоро выхожу замуж.

– Поздравляю вас!

Алена: Желаю вам всего хорошего в следующем году, чтобы следующий год был еще лучше!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии