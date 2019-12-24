Астамур Кецба «не вошел в ту же реку»

Стремительное развитие событий вокруг назначения главы администрации Гагрского района, когда президенту Абхазии пришлось вчера дважды издавать противоречащие друг другу указы, продолжает оставаться предметом бурного обсуждения в абхазском обществе.

Незадолго до 11 утра в понедельник 23 декабря были опубликованы два президентских указа. Первый – «освободить Сичинава Геннадия Калистратовича от должности главы администрации Гагрского района согласно поданному заявлению», второй – «назначить исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района Кецба Астамура Шамилевича». Кецба до этого занимал должность вице-премьера правительства, а раньше, с мая 2006 года по сентябрь 2011 года, возглавлял администрацию Гагрского района. Все пока шло по плану, в рамках кадровых изменений, намеченных руководством страны после очередных президентских выборов и произошедших уже в Сухуме, затем – в Очамчыре… Но в Гагре и в самом здании администрации и вокруг него собралось вчера внушительное число разгневанных мужчин, решивших физически не пустить на рабочее место Астамура Кецба, уже приехавшего на представление его администрации.

Чтобы лучше понять дальнейшее, надо заглянуть в предысторию и учесть два фактора – Гагра и личность Кецба. Традиции «народного веча» при решении кадровых вопросов уходят еще в советские времена, когда вместо Гагрского района существовала «зона города Гагра» и когда практически во всех регионах Союза и помыслить о таком сопротивлении не могли. Сопротивление принятому наверху решению возникло тогда в рамках «абхазских волнений» 1978 года и носило национально-политический окрас. В один из моментов Гагра стала самой горячей точкой тех волнений: под давлением абхазской общественности республиканское партруководство убрало с поста первого секретаря горкома партии Гиви Кванталиани, которого многие характеризовали как весьма одиозную личность, но на его место прислали другого партработника грузинской национальности. Информация о его избрании пленумом горкома уже была опубликована в городской газете «Авангард», но активный протест абхазского населения заставил власти срочно «переиграть». Тираж газеты с этим сообщением был сожжен, а первым избрали абхаза...

В 2005 году после тяжелейшей избирательной борьбы к власти в независимой де-факто Абхазии пришла, пусть и с определенными оговорками, команда Сергея Багапша. Второй президент республики приступил к выстраиванию своей «вертикали власти», прежде всего, меняя глав городских и районных администраций на «своих людей». Так вот, именно Гагрский район много месяцев оставался тогда неприступным для него бастионом, но в конце концов прежнего главу администрации Валерия Бганба (ныне – премьер-министр РА) сменил Астамур Кецба. За пять с лишним лет он зарекомендовал себя энергичным руководителем «курортной столицы» Абхазии, но в районе росла и оппозиция ему. Причем ее составляла не только, а потом и не столько политическая оппозиция тех лет («хаджимбисты»), но и недовольные теми или иными его решениями как руководителя района, а также считавшие его «чужаком», выходцем из Абжуйской Абхазии, а конкретнее – из Джгярды, родового села Сергея Багапша, хотя с 1985 года Кецба уже жил и работал в Гагре. Дело дошло до критических личностных выпадов против него в прессе, апофеозом чего стала публикация платежной ведомости, по которой он получал зарплату как председатель Гагрского суда в сентябре 1992 года, когда Гагра находилась под оккупацией войсками Госсовета Грузии (у Кецба было свое объяснение существования этой платежной ведомости). Так или иначе, но третьим президентом Абхазии Александром Анквабом (и соратником в общем-то покойного Сергея Багапша) он был освобожден от занимаемой должности.

Но, как говорится, все течет, все изменяется. В том числе, разумеется, и в политике. Красноречивым примером этого является упомянутый Валерий Бганба, который при избрании спикером абхазского парламента в 2012 году рассматривался уже как креатура «анквабистов», а с 2014-го вновь находится в команде Хаджимба. Собственно, нечто аналогичное можно сказать и про самого Астамура Кецба, который с мая 2017 года работал советником президента Абхазии по внешнеэкономической деятельности, а с апреля 2018 года – вице-премьером РА (в команде Рауля Хаджимба). Кому-то в абхазским обществе подобная «адаптация к новым условиям» представляется неприемлемой, но есть и другая точка зрения, становящаяся в последние годы все более популярной: сколько, мол, можно делиться на два лагеря и воевать между собой: может, правильней просто работать…

Но вот «на местах» личные симпатии и антипатии зачастую оказываются весьма долгоиграющими. Кстати, за пределами Гагрского района многие уже подзабыли, что нынешнее противостояние гагрцев из-за возращения Астамура Кецба на пост руководителя района – не первое. Такое уже было несколько лет назад, когда рассматривались две кандидатуры и ситуация обострилась, выплеснулась на улицы именно в результате лоббирования частью населения района кандидатуры Кецба, а частью – ее неприятия.

То же повторилось в определенной мере и сейчас, только было намного скоротечнее. Вот как сам Астамур Шамилевич прокомментировал журналистам происходившее. Представлять нового и.о. главы района сотрудникам администрации в Гагру поехали президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, глава администрации президента Беслан Барциц. У здания администрации собрались жители района, часть из которых, по словам Кецба, поздравила его с назначением, другие же, среди которых были и приехавшие из соседнего Гудаутского района, повели себя иначе: «Группа молодых ребят стояла у входа, пытаясь не пустить меня туда. У них свое видение - почему уходит наш глава администрации, он работал успешно, почему нам назначают из другого района главу… Я поднялся на второй этаж, там группа людей сказала: мы не хотим, чтобы ты стал главой, а другая часть района хочет – зачем тебе нужно противостояние в нашем обществе?» В результате он попросил президента отменить указ и не представлять его кандидатуру на должность главы. По словам Кецба, у него были планы, направленные на развитие города и поддержанные президентом, но… «Я там встретил людей, которым в свое время не дал разрешение на самовольное строительство, потому что пытался сохранить скверы, парки», – сказал он.

Вечером в тот же день президент подписал указ о назначении замглавы районной администрации Владимира Джения временно исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района.

Вот несколько запомнившихся интернет-комментариев на эти события:

«Как понять: президент назначил человека на эту должность, а группа молодых ребят не впустила его в здание…»; «Хотели же местное самоуправление?! Вот и управили!»; «В Украине противостояние между русофобами и русофилами, у них «идейные» разногласия, а у нас что? Просто столкновение различных комбинаций групповых интересов. Не скажешь точней и содержательней, чем сказал Виталий Габния: мол, власть и охлократия уравновесили друг друга. Только это произошло в 2014 году, а прозрение у него наступило через четыре с половиной года»; «Кто протестовал, не знаю, но думаю, что многие из бывших его недоброжелателей, которым при новом главе ничего не светило, а в городе крутятся большие деньги. Все это является следствием условности деления людей на «-истов». Политические противники быстро находят язык друг с другом, в то время как их сторонники зачастую так и остаются врагами. Эти товарищи верой и правдой служат власти, но только до ее смены. Я не осуждаю этих людей. Президенты приходят и уходят, а кушать хочется всегда. Тут надо отдать должное Кецба, он не захотел обострения ситуации, и так накаленной, и отказался от должности. Правильно решил, что насильно мил не будешь»; «Человек сам отказался, насильно никто не может назначить... С юридической точки зрения районное собрание может сказать еще свое слово. Все равно осадок у всех остался»; «Почему не озвучивают причину отставки Сичинава? Типа «по собственному желанию». Тянул в последние годы Гагру по принципу «Денег нет, но вы держитесь». А теперь, когда на кону дотационные деньги в большом количестве, сразу новые назначения? Работал человек по совести, так ведь не угоден стал в момент «очередной кормежки бандерлогов».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия