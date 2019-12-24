Никол Пашинян: Госбюджет 2019 года перевыполнен на 89 млрд драмов

По данным на 23 декабря, государственный бюджет 2019 года перевыполнен на 89 млрд драмов (185 млн долларов США). Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«У нас было настолько больше налоговых поступлений в 2019 году, по сравнению с прогнозируемыми. По состоянию на тот же день, 40 млрд драмов из собранной суммы было израсходовано на уплату НДС по просроченным дебетам, то есть, были закрыты ранее накопленные долги перед предпринимателями. В целом в этом году в экономику было возвращено 150 млрд драмов по части НДС», - добавил премьер.
Что касается перевыполнения госбюджета, то Никол Пашинян отметил, что нет сомнений, что по итогам года оно будет намного больше, передает Радио Азатутюн.
«Объединенная судостроительная корпорация» готова спроектировать и построить судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Такое заявление сделал президент корпорации Алексей Рахманов. Несколькими днями ранее, под давлением новых американских санкций против России, швейцарская компания Allseas отказалась от дальнейшего участия в прокладке газопровода.
Алексей Рахманов в интервью телеканалу «Россия-24» сказал, что Объединенной строительной корпорации понадобится около двух лет для проектирования российского трубоукладчика и еще около четырех лет - на постройку этого специального судна.
Представитель проектной компании сообщил, что по двум ниткам «Северного потока-2» осталось уложить 160 километров труб.
Патриархия Грузии публикует письмо, направленное Папой Римским Католикосу-Патриарху всея Грузии, архиепископу Мцхета-Тбилиси и митрополиту Пицунды и Цхум-Абхазети, Святейшему и Блаженнейшему Илие Второму.
В нем Папа Франциск вспоминает свой визит в Грузию три года назад. «…Дорогой брат, я не забываю слова, которые вы сказали мне в Тбилиси, когда приняли меня с характерными для грузин благородным и искренним гостеприимством: «Петр и Андрей были братьями. Поэтому у нас всегда были и должны быть особенно сердечные отношения». Именно с такой же духовной и братской любовью пишу вам, чтобы от чистого сердца выразить свое заветное желание - снова встретиться с вами лично в следующем году.
Действительно, в 2020 году исполняется 40 лет вашему историческому визиту в Ватикан. К празднованию такого события запланированы соответствующие мероприятия, в том числе, музыкальные проекты высокого уровня, и мы хотим, чтобы в нем приняли участие хор патриархии Грузии и Сикстинская папская музыкальная капелла. Было бы прекрасно, если бы на этом мероприятии присутствовало Ваше Святейшество, чьи музыкальные произведения заслуживают признания и оценки», - сказано в письме Папы Римского, передает «ИнтерпрессНьюс».
Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО. Если Россия попробует присоединить соседнюю страну, она окажется втянута в военный конфликт. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил в интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову.
«Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы», — сказал Лукашенко, передает РБК.
Вместе с тем он отметил, что Белоруссия не останется в стороне в случае конфликта России с другими странами. По словам Лукашенко, на последних переговорах с президентом Владимиром Путиным он напомнил, что Белоруссия будет готова встать на сторону России в случае угрозы с Запада. «Вот это я и сказал на последних переговорах. Мы сегодня выступаем форпостом России. И задал президенту [Путину] вопрос: «Ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут… Если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы в сторону не отойдем», — заявил белорусский лидер.
Говоря о ситуации на Украине, Лукашенко заметил, что главной угрозой для России является не вступление страны в НАТО, а приход к власти в Киеве националистов. «Самая большая угроза от Украины для России будет не НАТО, а если придут к власти и получат оружие, как вы их называете грубо, «нацики». Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО. Я об Украине очень много думаю. Конечно, плохо будет, если Украина вступит в НАТО, это безопасности ни Белоруссии, ни России не добавит, но вот это будет хуже», — сказал он.
«Лучше бы было, если бы Украина проводила такой курс, который был после распада Советского Союза. Не надо обвинять Петра Порошенко или Виктора Януковича: все президенты виноваты в том, что сложилась такая ситуация для Володи Зеленского».
Глава Минюста самопровозглашенной республики Южная Осетия Залина Лалиева опровергла информацию о том, что видео с избиением людей, попавшее в Интернет, было снято в местах лишения свободы на территории республики. Об этом она заявила на пресс-конференции в Комитете информации и печати РЮО.
«С полной ответственностью могу заявить, что действия, которые были зафиксированы во время видеосъемки, не проходили в Управлении исполнения наказания, то есть, ни в колонии, ни в следственном изоляторе. Ничего не могу сказать о происхождении этого видео», - сказала министр.
По ее словам, события, которые происходили в колонии, были связаны с неповиновением со стороны спецконтингента. «Было нарушение правил внутреннего распорядка, мы говорили с заключенными неоднократно, проводили с ними профилактические беседы, но они настаивали на своем», - подчеркнула Лалиева.
Министр также опровергала информацию об избиении заключенных.
«Говорить о том, что осужденные попали в больницу в бессознательном состоянии это не соответствует действительности. Даже в те сложные дни мы не выходили за рамки действующего законодательства. По норме закона сотрудник УИС имеет право лично или в составе подразделения группы применять физическую силу для пресечения неповиновения или противодействия законным требованиям сотрудникам УИС, согласно закону», - сказала Лалиева.
По её словам, Минюст обратился с просьбой в МВД направить в ведомство сотрудников ОМОН.
«В связи с нарушениями уголовного-исполнительного кодекса и правил внутреннего распорядка- это массовое неповиновение, начальником Управления исполнения наказаний было принято решение направить письмо в МВД с просьбой оказания физической помощи, в УИН нет отрядов специального назначения, которые бы помогали в нештатных ситуациях. Был привлечен ОМОН. Что же касается применения физической силы? В целом, было физическое воздействие на спецкондингент и только к трем заключенным была применена физическая сила. Лишь только потому, что они оказали сопротивление сотрудникам исполнения наказаний. Но и в этом случае мы не перешли норму закона», - заключила она.
Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия отреагировало на призывы грузинских властей и западных политиков освободить из цхинвальской колонии грузинского врача Важу Гаприндашвили.
"Не могли не обратить внимание на развернувшуюся в грузинских и западных политических кругах истерию с требованием незамедлительного освобождения гражданина Грузии В. Гаприндашвили, который 9 ноября был задержан за умышленное нарушение государственной границы Республики Южная Осетия и впоследствии в ходе следственных мероприятий осужден на 1 год и 9 месяцев... В большинстве случаев нарушители режима государственной границы Южной Осетии с Грузией после применения административных мер воздействия передаются представителям правоохранительных органов Грузии в установленном порядке. Что касается Гаприндашвили, в его действиях содержатся признаки преступления, за которые он несет наказание, предусмотренное действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством, и его профессиональная деятельность к этому не имеет никакого отношения. Гаприндашвили является обыкновенным правонарушителем, заложником внутриполитической борьбы различных сил, обыкновенным провокатором, а не героем, каким его упорно пытаются представить на родине", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.
Там добавили, что участившиеся в последнее время инциденты с нарушением де-факто границы указывают на связь с перманентно нестабильной внутригрузинской политической ситуацией.
"Нельзя не заметить, что подобные провокации происходят аккурат накануне различных выборных кампаний. В случае с Гаприндашвили мы имеем дело с новым видом провокаций. Югоосетинские власти располагают достоверными сведениями о том, что грузинские спецслужбы занимаются поиском и подстрекательством т.н. идейных добровольцев гуманитарных профессий на подобные преступления за приличное вознаграждение. Вызывает сожаление, что известный тбилисский врач, отчетливо представляя себе последствия данного проекта, сознательно пошел на эту провокацию, удовлетворяя политические потребности определенной партии для усиления давления на внутренних оппонентов. Итог известен – только самые ленивые политики Грузии не воспользовались этой ситуацией, чтобы поправить свой политический рейтинг", - говорится в заявлении.
В МИД добавили, что западным «друзьям Грузии», прежде чем делать грозные заявления, было бы полезнее сначала ознакомиться с реальным положением дел внутри самой Грузии, передает агентство «Рес».
Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии обвиняемого по "московскому делу" Сергея Суровцева. Он признан виновным в применении насилия к представителям власти во время несогласованной акции в Москве 27 июля за честные выборы в Мосгордуму.
По версии следствия, Суровцев ударил бойца Росгвардии металлическим ограждением, причинив тому физическую боль. Это якобы подтверждается видеозаписями с камер наблюдения. Защита настаивала, что в действиях Суровцева не было состава преступления. Адвокат на суде подчеркнул, что протокол опознания был составлен с грубыми нарушениями.
Прокуратура запросила для обвиняемого четыре года лишения свободы. Представитель защиты назвал этот срок "катастрофическими цифрами" и считает неразумным реальное лишение свободы для своего подзащитного.
Суровцев отказался выступать с последним словом.
Сергея Суровцева задержали 28 ноября. На сегодняшний день он последний задержанный по "московскому делу". По версии следствия, Суровцев поднял секцию металлического ограждения и ударил ей бойца Росгвардии, после чего пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов. Вину он не признал.
Мещанский районный суд Москвы вынес приговор 21-летнему Самариддину Раджабову. Его обвиняют в угрозе применения насилия к трём сотрудникам полиции во время несогласованной акции за честные выборы в Мосгордуму.
Суд пришёл к выводу, что Раджабов виновен в преступлении, которое ему вменяют, но постановил назначить ему штраф, сообщает из зала суда корреспондент Радио Свобода.
Обвинение запросило для Раджабова три с половиной года лишения свободы. Вину он не признал.
Согласно позиции следствия, на акции 27 июля в Москве Раджабов бросил бутылку в сторону проходивших мимо сотрудников полиции. При падении она "создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений", – сказано в постановлении о привлечении к уголовной ответственности. Хотя бутылка ни в кого не попала, потерпевшими были признаны трое полицейских.
Позже один из них, Виталий Максидов, отказался признать себя потерпевшим и уволился со службы. По его словам, изначально он выступал в деле свидетелем. В своих показаниях он заявил, что не видел, кто бросил бутылку, из-за которой возбудили дело в отношении Самариддина Раджабова.
Активную поддержку Раджабову оказывал популярный репер рэпер Оксимирон (Мирон Федоров). Он пришёл на суд и сегодня, но попасть в зал уже не успел.
В пенитенциарных учреждениях отсутствует свободная от насилия среда, что проявляется в физическом и психологическом насилии в отношении заключенных, существовании криминальной субкультуры, а также в длительном использовании для нецелевого наказания комнат деэскалации, одиночных и камер внутренней классификации, - об этом говорится в результатах мониторинга, проведенного специальной превенционной группой Народного защитника Грузии.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в аппарате омбудсмена, специальная превенционная группа в июле и августе 2019 года провела мониторинг в пенитенциарных учреждениях N2, N8, N14 и N15. Были осуществлены визиты в крупнейшие учреждения лишения свободы полуоткрытого типа и учреждения заключения и лишения свободы закрытого типа. В отчете, подготовленном на основании полученной информации, комплексно проанализированы как системные, так и характерные для каждого учреждения аспекты.
«…Согласно информации, полученной специальной превентивной группой, учреждения перегружены и замечен недостаток персонала, из-за этого у администрации есть соблазн переложить функцию «сохранения порядка» и решения конфликтов на неформальных управляющих. Те учреждения, в которых влияние неформального управления высоко, характеризуются физическим и тяжелым психологическим насилием среди заключенных. Психологическое насилие в основном проявляется в вымогательстве, унижении, отвержении и других действиях. Криминальная субкультура особенно замечена в заведениях полуоткрытого типа, где неформальные управители находятся в привилегированном положении и заставляют других заключенных подчиняться неформальным правилам. Выявлено, что заключенные недостаточно осведомлены о своих правах и обязанностях и отказываются осуществлять свое право на подачу жалоб из-за влияния преступной субкультуры и страха репрессий. Следует отметить, что, за небольшим исключением, заключенные не говорят о фактах физического насилия со стороны сотрудников тюрем. В основном они говорят о психологическом насилии и неэтичном обращении.
Серьезной проблемой остается практика длительного, нецелевого и в целях наказания помещения заключенных в комнаты деэскалации, которые Народный защитник годами расценивает как жестокое, бесчеловечное и унизительное обращение… Из-за отсутствия служб психосоциальной поддержки или других ресурсов для управления ситуацией администрация на долгое время помещает заключенного с проблемами психического здоровья в комнату для деэскалации. Народный защитник/специальная превенционная группа подчеркивает, что длительное размещение заключенных с психическими проблемами в комнате деэскалации и непредоставление надлежащей психиатрической помощи нарушают Конвенцию о правах лиц с ограниченными возможностями. К сожалению, соответствующие службы не осуществляют эффективное выявление и документирование фактов предполагаемого ненадлежащего обращения», - отмечается в сообщении.
Мэр грузинской столицы Каха Каладзе на вопрос журналистов касательно удаления Facebook сотен поддельных страниц и аккаунтов, связанных с властями Грузии, ответил, что самыми большими «троллями» и «ботами» являются «Национальное движение» и его подразделения.
По словам Каладзе, которые цитирует «ИнтерпрессНьюс», Facebook - это свободное пространство и выражать свои взгляды может любой человек.
«Какое расследование должно начаться? Facebook - это свободное пространство! Мы устанавливаем цензуру Facebook? Каждый может выразить свое мнение в той или иной форме. Facebook - это свободное пространство, и ни «Национальное движение», ни его подразделения не смогут его ограничить», - сказал Каладзе.
В Хабаровском крае разбился истребитель Т-50 (Су-57). Авария произошла в 120 километрах от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя. Информацию о крушении Сибирь.Реалии подтвердили в правительстве региона.
Известно, что летчик успел катапультироваться и выжил. Его эвакуировали на вертолете, в каком состоянии находится пилот, пока неизвестно.
Машина не военная и принадлежит местному заводу-изготовителю имени Гагарина. Как сообщает "Интерфакс", разбившийся Су-57 был первым серийным образцом. Истребитель планировали передать военным до конца текущего года.
Основными версиями крушения на данный момент являются неисправность и ошибка пилотирования. Специалисты ищут черные ящики.
Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко прокомментировал вопрос земельного размежевания с Ингушетией, пишет телеграм-канал "Фортанга".
"Если бы мы не относились к ингушскому народу по-братски, мы забрали бы свои населенные пункты, села, семь сел, которые господин Дудаев (президент Ичкерии - ред.) передал Аушеву (экс-президент Ингушетии - ред.) временно. Если они будут заигрываться, мы заберём свои села обратно. У нас есть юридические права на это", - заявил Кадыров.
Подписанное 26 сентября 2018 году соглашение о границе между Чечней и Ингушетией до сих пор вызывает ожесточенные споры в обществе. Соглашение вызвало волну митингов в Ингушетии: они прошли осенью 2018 и весной 2019 года. По мнению протестующих, установление границ не было справедливым.
С 1 марта изменения границы между двумя субъектами внесены в Росреестр.
Правозащитный центр "Мемориал" опубликовал обновленные списки политических заключенных в России. В них включено 314 человек. 250 из них находятся в заключении из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности, а ещё 64 - по политическим мотивам.
В списки, по словам правозащитников, включены лишь те люди, по которым удалось собрать и проанализировать достаточно материалов для аргументированного вывода о политически мотивированном и незаконном характере уголовного преследования. Реальное число политзаключённых и других лиц, лишённых свободы по политическим мотивам, в сегодняшней России, существенно больше, подчёркивают правозащитники.
Два месяца назад в списках политзаключенных современной России было 305 фамилий. За последнее время в них были внесены несколько обвиняемых по делу "Сети" и по "московскому делу".
В список лиц, лишенных свободы по религиозным мотивам, добавлены 11 человек, которых обвиняют в причастности к объявленной террористической и запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир".
За последний год несколько десятков политзаключенных по разным основаниям вышли на свободу. Среди них часть обвиняемых по "московскому делу", украинские военные моряки, режиссёр Олег Сенцов, чеченский правозащитник Оюб Титиев. Десяти обвиняемым по делам о деятельности свидетелей Иеговы были изменены меры пресечения на несвязанные с лишением свободы.
Однако, как отмечают правозащитники, количество политзаключенных в России в этом году продолжило расти.
Правозащитный центр "Мемориал" требует от российских властей немедленно освободить всех политзаключенных в России.
Члены семьи врача Важи Гаприндашвили, задержанного властями самопровозглашенной республики Южная Осетия, обращаются ко всем дипломатическим миссиям, действующим в Грузии. В заявлении они благодарят дипломатические миссии за поддержку, оказываемую со дня задержания Гаприндашвили.
Семья Гаприндашвили также пишет о решении суда в Цхинвали, согласно которому Гаприндашвили был приговорен к одному году и девяти месяцам тюремного заключения за незаконное пересечение де-факто границы.
«Несмотря на многочисленные попытки, 20 декабря Важе Гаприндашвили был вынесен шокирующий и сокрушительный для нашей семьи приговор - врач должен провести год и девять месяцев в тюрьме! Этот приговор шокирует не только семью, но и грузинский народ, государство, ждущих помощи пациентов, всех граждан мира, для которых права человека имеют первостепенное значение!
Мы знаем, что имеем это чувство одинаково, и мы не должны сдаваться. Сейчас настало время для действий! Мы желаем вам счастливого Рождества и счастливого Нового года! Хорошего здоровья и счастья в свободной среде! Желаем того, чего сейчас не хватает врачу Важе - незаконному заключенному, который может встретить этот праздник в холодной камере, вдали от своей семьи!
Мы надеемся, что, несмотря на праздничные дни, ваши усилия будут и впредь плодотворными и принесут результаты! », - говорится в заявлении семьи Важи Гаприндашвили, передает Грузия Online.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это», передает РИА Новости.
«Они сами убили, когда он стал ненужным, а сейчас начинают вилять хвостом – Россия, Чечня… Это нас не касается, он гражданин Грузии… Если мы причастны, пусть докажут не на словах, а на деле», - сказал Кадыров журналистам. Он отметил, что Хангошвили причастен ко многим терактам, и теперь, когда его убили, стало на одного террориста меньше.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопросы о выдаче гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, убитого в августе в Берлине, который подозревается в России в террористической деятельности, обсуждались с Германией «на уровне спецслужб неоднократно», но официального запроса через прокуратуру не было, потому что компетентные органы РФ посчитали это бессмысленным, получив предварительный отрицательный ответ. Президент не уточнил, какие именно спецслужбы со стороны ФРГ участвовали в обсуждении данной темы.
Путин заявил, что убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро. Путин отметил, что этот человек находился в розыске. По его словам, РФ будет «делать все для того, чтобы в этом разобраться» и помочь немецким коллегам в расследовании.
Россия готова предоставить имеющиеся у нее данные о катастрофе малайзийского «Боинга» на востоке Украины для нового судебного слушания в Нидерландах. Такое заявление сделал сегодня, 23 декабря, постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, отвечая на вопрос ТАСС.
Корреспондент ТАСС попросил Чижова прокомментировать запрос МИД Нидерландов к России о сотрудничестве в расследовании причин, по которым воздушное пространство над восточной Украиной в день крушения «Боинга» не было закрыто.
Ранее правительство Нидерландов в лице главы МИД Стефа Блока, попросило Россию о сотрудничестве в расследовании.
Cамолет Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.
После трагедии, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией, была создана Совместная следственная группа для уголовного расследования катастрофы. В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению. Судебный процесс над ними должен начаться в Нидерландах 9 марта 2020 года.
В Степанцминда грузинскими спасателями был спасен гражданин Китая. Информацию об этом распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. «Согласно информации, поступившей в центр оперативного управления неотложной помощи МВД – «112», в Степанцминда, на горе Куро находился гражданин Китая, нуждавшийся в помощи спасателей.
На помощь к 30-летнему туристу, сразу же по получении сообщения, из Казбеги вышла группа из 6-ти спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Из Тбилиси к операции также подключились восемь спасателей Главного управления по реагированию на особые ситуации. Для установления местонахождения китайского гражданина был использован дрон.
Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, несмотря на непростой рельеф и сложные метеорологические условия, сумели своевременно обнаружить туриста на высоте 2 500 м над уровнем моря и вытащить его из 100-метрового ущелья. Гражданина доставили в безопасное место, где группа скорой медицинской помощи оказала ему соответствующую помощь», - говорится в информации. По сообщению ведомства, угрозы жизни туриста нет.
Совет директоров американской компании «Боинг» уволил исполнительного директора Дэнниса Мюйленбурга – после продолжавшегося один год тщательного разбирательства и приостановки производства самолетов, сообщает Reuters. Кризис был вызван двумя – за полгода – авиакатастрофами лайнеров «Боинг-737 MАКС».
Увольнение главы компании произошло в то время, когда крупнейший мировой авиастроитель пытается заново сертифицировать свой наиболее продаваемый лайнер. После гибели двух самолетов со всеми пассажирами и членами экипажей корпорация «Боинг» стремится восстановить доверие к себе со стороны путешественников, авиакомпаний и акционеров.
С марта 2019 года, после второй катастрофы, акции подешевели более чем на 20 процентов. Теперь они подросли на 2 процента и котируются по 335 долларов за штуку.
С 13 января 2020 года председатель совета директоров Дэйв Калхун примет на себя обязанности исполнительного директора и президента компании.
Прекращение полетов лайнеров «Боинг-737 МАКС» стало крупнейшим кризисом за 34 года работы Дэнниса Мюленбурга в авиастроительной корпорации. В 1985 году он начинал здесь в качестве интерна и прошел по карьерной лестнице через различные подразделения, достигнув высшей позиции в 2015 году.
Европейский Cоюз назвал нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины открытие железнодорожного движения по Керченскому мосту.
Об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.
«Железнодорожное сообщение – это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляцией Крыма от Украины, частью которой он остается», – говорится в сообщении.
В ЕС отметили, что Керченский мост «ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море».
«Европейский Cоюз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом», – говорится в заявлении.
ЕС вновь заявил о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
«Европейский Cоюз не признает и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией», – сообщила Европейская внешнеполитическая служба.
Владимир Путин 23 декабря запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. В МИД Украины сообщили Крым.Реалии, что готовят официальную реакцию на запуск поездов по Керченскому мосту.
Ранее представительство президента Украины в Автономной Республике Крым заявило о противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и аннексированным ею Крымом.
В Прокуратуре Автономной Республики Крым допустили вероятность открытия новых уголовных производств из-за запуска движения по мосту.
Минтранс России ранее предупреждал, что на Керченском мосту с 18 по 25 декабря 2019 года ограничат движение транспорта в связи с проведением технологических работ.
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась об обмене содержащимися в формате «всех установленных на всех установленных». Об этом сообщила администрация президента Украины.
«Была наконец достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года (...) И это огромное счастье, потому что мы сможем наконец забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями», – заявила представитель Украины в Минске Валерия Лутковская, передает администрация.
Отмечается, что обмен должен состояться до конца года.
Информацию подтвердил представитель России на переговорах Борис Грызлов, сообщает «Интерфакс-Украина». Соответствующую информацию подтвердила и пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.
18 декабря в Минске прошло первое после саммита «нормандской четверки» заседание Трехсторонней контактной группы. Делегации смогли достичь договоренностей по обмену пленными, но Россия и поддерживаемые ею представители группировок «ЛНР» и «ДНР» настаивали на гарантиях и механизмах «юридического очистки» своих кандидатов в списках для обмена.
Представитель «ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что до сих пор «не очищены» освобожденные в ходе предварительного обмена 2017 года - то есть с них в Украине не сняли судимость. Поэтому нужны гарантии для нового обмена. В итоге на заседании 18 декабря конкретных договоренностей по обмену не достигли.
В тот же день, 18 декабря, Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио Свобода сообщила, что в плену у поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 250 человек.
Президентом Федерации футбола Армении (ФФА) избран Армен Меликбекян. Как сообщает Радио Азатутюн, в Федерации футбола Армении сегодня, 23 декабря, в течение нескольких часов проходили выборы главы федерации и членов исполнительного комитета.
На должность президента ФФА претендовали два кандидата – генеральный секретарь федерации Армен Маликбекян и глава футбольного клуба «Лори», предприниматель Товмас Григорян. Был и третий кандидат - бывший футболист клуба «Арарат» Хорен Оганесян, но представивший его кандидатуру футбольный клуб «Ани» на днях заявил, что снимает его кандидатуру и поддержит на выборах кандидатуру Армена Меликбекяна.
За кандидатуру Армена Меликбекяна проголосовали 13 человек, в пользу Товмаса Григоряна – 7 человек. Еще 3 бюллетеня для голосования признаны недействительными. В голосовании приняли участие 23 делегата, один не присутствовал, еще один не проголосовал.
До перехода к голосованиям внеочередное собрание утвердило решение о приостановлении членства в ФФА 11 общественных организаций, которое ранее принял исполком ФФА. Эти организации позже в голосовании не участвовали.
Напомним: более года возглавлявший ФФА Артур Ванецян в ноябре подал в отставку. Это произошло после разгромного поражения (9:1) сборной Армении от команды Италии (9:1) в отборочном матче чемпионата Европы 2020. Футбольное сообщество назвало это поражение «позорным».
"Медуза" ознакомилась с материалами уголовного дела, в котором сотрудников ФСБ обвиняют в создании преступного сообщества, состоящего из участников боевых действий в Донбассе. По версии следствия, эта банда была создана, чтобы нападать на другую группировку, которая занималась контрабандой "серых" айфонов и других гаджетов в посылках из США и Германии. Главные фигуранты двух уголовных дел в результате оказались на свободе, а в СИЗО остались только их помощники.
В декабре 2016 года сотрудники специального подразделения ФСБ провели рейд против группировки контрабандистов. Она занималась нелегальным ввозом в Россию смартфонов и другой дорогой электроники в почтовых посылках.
Силовую поддержку при этом рейде оказывали вооруженные люди из организации "Единые народные общинные товарищества" (ЕНОТ), прошедшие вооруженный конфликт на востоке Украины. Часть техники стоимостью в 27 миллионов рублей изъяли; еще часть была похищена сотрудниками ФСБ и их помощниками. В ходе расследования сотрудникам ФСБ удалось выйти на сведения о возможном отмывании в этой схеме денег с похищенных хакерами банковских карт.
В октябре 2017 года в разработку сотрудников ФСБ с участием "енотов" попал неназванный человек, который "занимается противоправной деятельностью, связанной с финансами и получением мошенническим способом больших сумм денег". После этого против самих оперативников началась внутренняя проверка. Они прекратили все контакты с ЕНОТ. Оставшиеся без покровителей члены ЕНОТ попали в разработку сотрудников Управления по защите конституционного строя ФСБ. В августе 2018 года после участия в конфликте из-за земельного спора директора медицинского центра МГУ Михаила Пальцева с соседом на Кубани были задержаны два участника организации. На основании показаний задержанных дело разрослось до 11 подозреваемых в создании банды и преступного сообщества.
Дело о контрабанде смартфонов и возможном отмывании хакерских денег закончилось небольшими штрафами и возвратом изъятого имущества. Арестованных в октябре 2019 года по подозрению в руководстве преступным сообществом сотрудников ФСБ также отпустили из изолятора. В СИЗО по тяжким обвинениям остались сторонники самопровозглашенных ДНР и ЛНР, помогавшие сотрудникам ФСБ, и боец спецназа ГРУ, сопровождавший "енотов" в Донбассе.
Назначанный сегодня утром и.о. главы администрации Гагрского района Астамур Кецба решил отказаться от должности. Такой была его реакция на протест группы молодых людей, выступивших против его назначения.
Напомним: сегодня, после подписания указа о назначении, в Гагру приехал президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба - чтобы представить нового и.о главы района сотрудникам администрации. Его сопровождали глава администрации президента Беслан Барциц и премьер-министр Валерий Бганба.
У здания администрации собрались жители района, часть из которых поздравила Кецба с назначением, но группа молодых людей, стоящих у входа в администрацию, выразила свое недовольство назначением.
«Группа молодых ребят стояла у входа, пытаясь не пустить меня туда. У них свое видение – почему уходит наш глава администрации, он работал успешно, почему нам назначают из другого района главу… Я поднялся на второй этаж, там группа людей сказала: мы не хотим, чтобы ты стал главой, а другая часть района хочет – зачем тебе нужно противостояние в нашем обществе?!», – рассказал Кецба «Нужной газете».
Кецба заявил, что не ожидал такой реакции на назначение. Он попросил президента отменить Указ и не представлять его кандидатуру на должность главы администрации Гагрского района, ссылаясь на то, что в такой обстановке будет крайне сложно работать на благо района.
«Президент, принимая решение о назначении, исходил из доверия людей ко мне, из моей работы с 2011 года. И в те годы непросто было, но мы подняли район на очень хороший уровень. Все это президент учитывал при принятии решения. Наверное, кого-то устраивает то положение, в котором сегодня находится город. Я там встретил людей, которым в свое время не дал разрешение на самовольное строительство, потому что пытался сохранить скверы, парки», – сказал Астамур Кецба.
Он добавил, что у него были планы, направленные на развитие города и поддержанные президентом, но осуществить их, видимо, так и не удастся.
Вечером 23 декабря президент подписал указ о назначении замглавы администрации Владимира Джения временно исполняющем обязанности главы администрации Гагрского района.
Жители Гагры и Гагрского района воспрепятствовали представлению активу района Астамура Кецба, назначенного президентом самопровозглашенной республики Абхазия главой районной администрации.
Как сообщили агентству «Апсны.иахьа» очевидцы с места событий, местные жители вышли на стихийный митинг перед зданием администрации района и не допустили делегацию во главе с Раулем Хаджимба в зал заседаний районной администрации.
Сегодня утром Хаджимба подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района Астамур Кецба. Другим указом Геннадий Сичинава был освобождён от должности главы администрации района, согласно поданному им заявлению.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал стрельбу по сотрудникам ФСБ на Лубянской площади в Москве на прошлой неделе "проявлением безумия" и "трагическим событием". По его словам, это событие не должно как-то комментироваться из Кремля.
Песков подтвердил, что в момент происшествия Путин находился вместе с директором ФСБ Александром Бортниковым на праздничном концерте посвященному Дню сотрудников органов государственной безопасности. По его словам президент и директор ФСБ "частично" посмотрели концерт и ушли в перерыве.
Стрельба возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник ФСБ был убит, ещё четверо пострадали.Один из раненых позже умер в больнице. Ранения также получил один гражданский. Нападавший был убит. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
О том, что стрелявшего зовут Евгений Манюров, сообщили несколько СМИ. Он родом из Подольска Московской области, ему 39 лет. 20 декабря при обыске в квартире Манюрова сотрудники правоохранительных органов изъяли электронные носители, а также документы на оружие. По месту жительства Манюрова было зарегистрировано семь единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное.
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