Никол Пашинян: Госбюджет 2019 года перевыполнен на 89 млрд драмов

Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО. Если Россия попробует присоединить соседнюю страну, она окажется втянута в военный конфликт. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил в интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову.

«Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы», — сказал Лукашенко, передает РБК.

Вместе с тем он отметил, что Белоруссия не останется в стороне в случае конфликта России с другими странами. По словам Лукашенко, на последних переговорах с президентом Владимиром Путиным он напомнил, что Белоруссия будет готова встать на сторону России в случае угрозы с Запада. «Вот это я и сказал на последних переговорах. Мы сегодня выступаем форпостом России. И задал президенту [Путину] вопрос: «Ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут… Если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы в сторону не отойдем», — заявил белорусский лидер.

Говоря о ситуации на Украине, Лукашенко заметил, что главной угрозой для России является не вступление страны в НАТО, а приход к власти в Киеве националистов. «Самая большая угроза от Украины для России будет не НАТО, а если придут к власти и получат оружие, как вы их называете грубо, «нацики». Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО. Я об Украине очень много думаю. Конечно, плохо будет, если Украина вступит в НАТО, это безопасности ни Белоруссии, ни России не добавит, но вот это будет хуже», — сказал он.

«Лучше бы было, если бы Украина проводила такой курс, который был после распада Советского Союза. Не надо обвинять Петра Порошенко или Виктора Януковича: все президенты виноваты в том, что сложилась такая ситуация для Володи Зеленского».