Кредитная гонка: граждане обгоняют бизнес

Кредитование физических и юридических лиц в Грузии бьет рекорды. Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 декабря этого года объем банковских кредитов достиг 31 миллиарда 365 миллионов лари, что почти на 6 миллиардов превосходит аналогичный показатель прошлого года. При этом население заняло у банков больше, чем грузинский бизнес.

В прошлом месяце общий кредитный портфель грузинских банков в сравнении с октябрем увеличился на 614 миллионов лари. При этом лишь 47% кредитов выдали коммерческим структурам, на долю граждан пришлось 53%. В долларах США номинированы до 56% кредитов.

Специалисты считают, что сам по себе рост банковского кредитования не выходит за рамки мировых тенденций. Однако, по словам профессора Иосифа Арчвадзе, вызывает тревогу то, что большинство кредитов получают физические лица:

«Это означает, что зависимость населения от банковских кредитов чрезмерна, а бизнес – напротив, испытывает трудности в кредитовании. Разумеется, изменение соотношения в пользу бизнеса стимулировало бы экономический рост. Но, образно говоря, (грузинская) экономика испытывает денежную анемию. В целом считается приемлемым, чтобы эта пропорция находилось в пределах 80% на 20% в пользу юридических лиц».

Растет не только задолженность перед банками, но и вклады. Согласно данным Нацбанка, на 1 декабря объем банковских депозитов достиг 26 миллиардов 300 миллионов в лари, что больше прошлогоднего показателя почти на 4 миллиарда лари. Однако и здесь есть ложка дегтя: только 36% этих средств номинировано в лари, остальное – доллары США (62%) и евро (2%).

По словам главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, чрезмерная долларизация экономики Грузии остается важной проблемой финансового сектора:

«Начатая три года назад программа дедолларизации экономики, несмотря на предпринятые властями меры, окончилась полным провалом. Грубое вмешательство регулятора обернулось тем, что мы наблюдаем перекос: согласно новым правилам Нацбанка, кредиты до 200 тысяч лари выдаются исключительно в национальной валюте, тогда как в депозитах преобладает доллар. И это при том, что проценты по вкладам в национальной валюте в более чем три раза превосходят аналогичные депозиты в долларах. Все это говорит о недоверии граждан к национальной валюте», – заявил Кепуладзе.

Он также отметил, что для банковского сектора вышедшую статистику можно назвать позитивной – отрасль остается одной из самых успешных в стране. По словам специалиста, в условиях экономического роста наращивание кредитного портфеля коммерческих банков тревоги вызывать не должно.