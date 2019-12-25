МВФ положительно оценивает экономические реформы в Армении

Международный валютный фонд (МВФ) положительно оценивает происходящие в Армении экономические реформы. По данным МВФ, экономические показатели Армении сильны благодаря здоровому росту, низкой инфляции, стабильной финансовой системе в условиях роста внешних резервов и более высоких доходов.
МВФ дал эту оценку в рамках первого подведения итогов выполняемости Арменией кредитного соглашения «Стенд-Бай» (Stand-By). Организация подчеркивает важность сохранения импульса реформ для улучшения собираемости доходов, в том числе для завершения реформ в сфере налогообложения имущества, сообщает Радио Азатутюн.
По оценке МВФ, усилия по улучшению управления посредством создания всеобъемлющей системы борьбы с коррупцией укрепят устойчивый и инклюзивный рост.
Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное дело за проезд первого поезда из России в аннексированный Крым по мосту через Керченский пролив. Дело возбуждено по статье о незаконном пересечении государственной границы Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры.
«В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка незаконного запуска железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права», – отмечается в сообщении.
Поезд «Таврия» стал первым пассажирским поездом, проехавшим по мосту через Керченский пролив. Поезд следовал по новому маршруту в объезд территории Украины и прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга сегодня утром, 25 декабря.
23 декабря президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение в аннексированный Крым. Он проехал в кабине рельсового автобуса по мосту через Керченский пролив.
Один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе прокомментировал заявление президента Саломе Зурабишвили относительно границ Грузии. В частности, ее слова в эфире «Общественного вещателя» о том, что «у нас проблемные границы не только с конфликтными регионами, а и с Азербайджаном, и с Арменией».
По словам Бакрадзе, правящая команда зачастую объясняет заявления Зурабишвили ее несовершенным знанием грузинского языка или незнанием контекста, однако, то, что президент сказала о границах, по оценке Бакрадзе, «ни во что не укладывается».
«Сказал бы, что это большое невежество, однако, к сожалению, помимо невежества, это и фундаментально вредительство интересам Грузии. Потому что у России есть два аргумента, когда она работает в направлении признания оккупированных территорий Грузии в мире. Аргумент первый: мир должен признать Абхазию и Осетию потому, что грузины начали войну, грузины являются агрессорами и нужно стать рядом с абхазами и осетинами как с жертвами. Это то, о чем президент Грузии заявляла не раз, что, мол, Грузия начала войну. Российский аргумент номер два: какая разница, что написано на листке, какое значение уже имеет международное право. Существует де-факто реальность и в этой реальности Абхазия и Осетия – независимые соседи Грузии, как и Армения, Азербайджан и Россия. Это то, о чем вчера фактически заявила Зурабишвили», - отметил Бакрадзе, передает «ИнтерпрессНьюс».
По его словам, категорическое требование «Европейской Грузии» заключается в том, чтобы «правительство Грузии потребовало официального дезавуирования этого заявления и официального заявления, что никаких границ у Грузии с оккупированными территориями нет».
В Красноярском крае предприниматель объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями. По его словам, с людьми можно делать "всё что угодно", в том числе и выселить.
За 45 домов и животноводческий комплекс бизнесмен просит 20 миллионов рублей, сообщает НТВ.
В конце 1980-х годов государство выделило деньги на возрождение села Васильевка, подрядчиком выступил минусинский строительный комбинат. Позже его руководитель получил в бессрочное пользование земли для производства сельхозпродукции, а после неожиданно для всех стал полновластным хозяином села. По телефону представители собственника сначала заверили, что село продадут только в хорошие руки, а потом отказались комментировать ситуацию.
После того, как объявление о продаже Васильевки появилось на крупном интернет-сервисе, жители забеспокоились. Недавно они провели собрание в местном клубе. "То ли нас выселят отсюда, то ли не выселят. А то приедут и спихнут под берег", - рассказал местный житель Василий Монгилёв. Кроме того, жители жаловались на поборы, которые были со стороны предпринимателя. В частности, жителям приходилось платить ему за заготовку сена и воду. Кроме того, у людей возникли проблемы с приватизацией жилья, зарегистрировать свои права смогли всего 15 человек и только через суд.
Однако местные власти заявили, что в Земельном кодексе России с 90-х годов произошли серьёзные изменения, а предприниматель в свое время не прошёл обязательную перерегистрацию. Суд отказал ему в продлении аренды, поэтому продавать ему нечего. Ему не принадлежат ни лес, ни дороги, ни линии электропередач, ни тем более населенный пункт.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что после выхода материала руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления "тщательно проверить достоверность доводов, озвученных средствами массовой информации, и доложить о ситуации в центральный аппарат Следственного комитета".
25 декабря подразделения МЧС самопровозглашенной республики Абхазия продолжают тушить лесные пожары в селе Акапа Сухумского района, в Ткварчельском и Гулрыпшском районах. Как сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия, к полудню пожар был потушен в Гагрском районе, но в других районах остаются очаги возгорания.
Тушение лесных пожаров осложняется особенностями рельефа – многие места труднодоступны и спасатели не могут добраться туда.
Основная причина пожаров – человеческий фактор, отмечает замминистра. Он связывает возгорания с «однодневными охотниками», которые проявляют безответственность, находясь в лесу. Те же, по его мнению, кто занимается охотой уже много лет, знают, как вести себя на природе и всячески стараются не допустить пожаров, так как огонь «уничтожит их хобби».
Гиндия добавил, что в тушении пожаров большое значение имеет помощь местных жителей:
«Местные жители помогают, но не очень активно. Мы делали объявление, обращались, но я думаю, если у тебя в селе пожар, ты должен прийти на помощь, когда видишь, что она нужна».
Тушение пожаров осложняется и сухой теплой погодой, нехарактерной для зимы. Спасатели ждут дождя, который, уверены они, потушит пожары в лесах Абхазии. Между тем, по прогнозам синоптиков кратковременные осадки в Абхазии ожидаются не раньше четверга, 26 декабря. Сильный же дождь пройдет только в пятницу, передает «Нужная газета».
Масштабный сбой в Интернете, парализовавший на несколько часов работу ряда российских авиакомпаний и аэропортов, может быть связан с учениями по "изоляции Рунета". Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний.
В аэропортах Екатеринбурга, Уфы, Нового Уренгоя, Салехарда и Ростова перестали работать системы регистрации пассажиров и багажа, а также бронирования и покупки билетов. Авиакомпаниям приходилось регистрировать пассажиров и их багаж вручную. Ранее сбои случались, но такого масштабного, по словам собеседника издания, не было.
В пресс-службе "Уральских авиалиний" подтвердили сбой в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, из-за которого пассажиров трех рейсов частично регистрировали вручную.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России пока не ответило на запрос Ura.ru.
Учения "по кибербезопасности в Интернете" проводились 23 декабря. Замминистра связи Алексей Соколов назвал их успешными. Ранее он заявил, что задача учений – обеспечить надёжную работу Интернета в России при любых условиях и в любых обстоятельствах. "Ведомости" писали, что в ходе учений не удалось отразить больше половины атак.
Закон, позволяющий изолировать Рунет, был принят весной 2019 года. Он вступил в силу с 1 ноября. Согласно документу, российские власти могут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. В сентябре Роскомнадзор объявил о начале монтажа такого оборудования.
В Санкт-Петербурге, в аэропорту Пулково с 1 января начнёт действовать режим открытого неба. Его введут на пять лет. Об этом сообщает министерство транспорта России. Ведомство утвердило перечень из 30 стран, который в будущем может быть расширен.
Режим открытого неба предполагает, что любые иностранные авиакомпании смогут летать из Пулкова независимо от страны их регистрации и с любой частотой. Сейчас иностранные авиакомпании могут летать в Россию только из стран своей регистрации. Это правило считается главной причиной, по которой на российский рынок не выходят ведущие европейские лоукостеры.
Ряд европейских авиакомпаний уже заявили о готовности к таким полётам. Среди них – венгерская Wizz Air, ирландская Ryanair, британская EasyJet, испанская Volotea, латвийская Air Baltic и молдавская FlyOne. Пока они готовы совершать рейсы в Россию из 22 европейских стран.
В Министерстве транспорта России считают, что режим открытого неба повысит транспортную доступность и положительно отразится на социально-экономическом развитии Петербурга и области. По оценке управляющей компании Пулкова, три крупнейших европейских лоукостера – Ryanair, EasyJet и Wizz Air – добавят петербургскому аэропорту к 2025 году почти шесть миллионов пассажиров, писали "Ведомости".
Российские авиаперевозчики просили Минтранс значительно ограничить режим открытого неба и разрешить иностранным авиакомпаниям летать только в города, которые расположены не ближе 200 километров от тех, куда из Пулкова летают российские авиакомпании. В противном случае, по их словам, они не справятся с конкуренцией на единственно прибыльных зарубежных маршрутах.
В офисе грузинской Лейбористской партии состоялась презентация «Межпартийной комиссии по изучению фактов политического преследования». По словам представителей оппозиционных партий, целью комиссии является регистрация лиц, арестованных по политическим мотивам, затем - регистрация фактов физических нападений и лиц, совершивших насилие. По словам представителей Объединенной оппозиции, комиссия направит списки в международные организации.
«Сегодня будут обсуждаться два вопроса. Первый - это список политзаключенных и политпреследуемых, арестованных после 20 июня. Мы предоставим этот список международным партнерам. Второй, не менее важный вопрос - составить список жестоких прокуроров и полицейских, вовлеченных в политические репрессии, в которых мы живем. Мы просим международных партнеров наложить на них санкции, будь то финансовые или визовые ограничения», - заявил представитель «Европейской Грузии» Леван Тархнишвили.
"Целью встречи является учет незаконных арестов и других фактов давления со стороны режима Иванишвили, и предоставление этого списка международным организациям и грузинской общественности. Иванишвили, как и все авторитарные режимы, находится в последней стадии и ничего ему не остается кроме осуществления массового давления на политиков, журналистов, бизнесменов", - заявил один из участников встречи, представитель Лейбористской партии Лаша Чхартишвили.
Пока не известно, сколько человек будет внесено в список. Но известно, что первые места в этом списке будут занимать Бидзина Иванишвили и Георгий Гахария. Также в список будут внесены экс-главпрокурор Шалва Тадумадзе, судья Валериан Пилишвили, глава Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе.
В новогоднюю ночь общественный транспорт Тбилиси будет обслуживать пассажиров бесплатно. Об этом мэр столицы Каха Каладзе сообщил на сегодняшнем заседании городского правительства.
31 декабря с 23:00 на 75 маршрутах выйдут 160 автобусов, которые будут работать в среднем с 30-минутным интервалом. По информации Каладзе, в аналогичном режиме муниципальный транспорт будет работать и в канун Рождества.
«31 декабря время работы метро, автобусов и канатки Рике-Нарикала будет продлено, а пассажиры смогут воспользоваться ими бесплатно. В таком режиме метро и автобусы будут работать с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января, а канатная дорога будет работать до 03:00 1 января. Я думаю, что это очень важно, и такой же подход будет в канун Рождества», — сказал Каха Каладзе, передает «Грузия Online».
Правозащитная организация "Репортёры без границ" призвала освободить Джулиана Ассанжа из тюрьмы Белмарш в Великобритании. По словам правозащитников, это необходимо сделать из-за серьёзного ухудшения здоровья основателя WikiLeaks.
"Репортёры без границ" также обратились с Соединённым Штатам с просьбой снять с Ассанжа обвинения в шпионаже и отказаться от экстрадиции.
Месяц назад несколько десятков врачей из нескольких стран заявили об опасности для жизни основателя WikiLeaks в тюрьме. По словам медиков, заключённый нуждается в срочной помощи.
Ассанж в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию, где он подозревается в изнасиловании. В апреле эквадорские власти лишили Ассанжа убежища и выдали его британским властям. Сейчас он находится в тюрьме в Лондоне.
США требуют экстрадировать Ассанжа по целому ряду обвинений, связанных с незаконным получением и публикацией секретных документов Пентагона. В Соединённых Штатах Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.
В Швеции также возобновили дело против Ассанжа и заявили, что будут добиваться его выдачи. Однако в ноябре прокуратура объявила о прекращении расследования. Доказательства вины Ассанжа, собранные в ходе следствия, недостаточны для того, чтобы передать дело в суд, заявило ведомство.
В конце мая представитель ООН по противодействию пыткам Нильс Мельцер заявил, что в тюрьме Ассанж страдает от психологических пыток. По мнению Мельцера, у основателя WikiLeaks заметна глубокая тревога и ощущение угрозы со стороны всех окружающих его людей. В середине октября представитель ООН сообщил, что передал свои заключения о давлении на Ассанжа США, Эквадору, Великобритании и Швеции. Однако, по словам Мельцера, власти этих стран не расследуют сообщения о пытках.
Американский актёр Кевин Спейси опубликовал видеообращение от лица лавного героя сериала "Карточный домик" Фрэнка Андервуда.
"Вы же на самом деле не думали, что я упущу возможность пожелать вам счастливого Рождества? Это был достаточно хороший год и я поправил своё здоровье. Поэтому внёс несколько изменений в свою жизнь и хочу, чтобы вы с ними ознакомились", — сказал артист.
Спейси отметил, что в наступающем 2020 году он хотел бы привнести в мир больше добра. И пожелал зрителям "убивать добротой" тех, кто решит сделать что-то неприятное.
В прошлом году актёр также выпустил рождественский видеоролик от лица Андервуда. Он обыграл сцену из шестого сезона "Карточного домика", в которой Клэр Андервуд (в исполнении Робин Райт) стоит у могилы супруга и надевает его перстень.
Громкий скандал вокруг исполнителя главной роли "Карточного домика" разгорелся в октябре 2017 года. Тогда актёр Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах 30-летней давности. Рэппу в это время было 14 лет. Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения. Вскоре аналогичные обвинения против Спейси выдвинули ещё десятки человек.
В июле прокуратура Массачусетса закрыла уголовное дело против актёра после того, как предполагаемый потерпевший отказался дать показания. По версии обвинения, в 2016 году в баре города Нантакета Спейси домогался до 18-летнего молодого человека.
После сексуального скандала со Спейси компания Netflix прекратила сотрудничество с ним в сериале "Карточный домик". Ему также отказались вручать премию "Эмми", а из фильма "Все деньги мира" вырезали сцены с его участием и пересняли с другим актёром.Кевин Спейси снялся в десятках фильмов. Он дважды становился лауреатом премии "Оскар".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эксклюзивном интервью программе «Свободное видение» на Первом канале Грузии ответила на вопрос о монастырском комплексе Давид-Гареджи.
Глава государства акцентировала внимание на пограничных участках, не согласованных с Азербайджаном и Арменией. По словам Зурабишвили, комиссии работали в этом направлении, достигли определенного этапа, а затем процесс остановился.
«Непонятно, почему мы не должны завершать этот процесс с участием наших дружественных стран. И именно так и было, по официальному согласию со стороны президентов обеих стран, что это необходимо, что наши комиссии должны начать работать в этом направлении, что, фактически, происходит сейчас и что является необходимым», — заявила Зурабишвили.
Президент отметила, что ожидает согласования границы в результате этого процесса.
«То что будет результатом переговоров, это будет граница, о которой мы договоримся. Я сейчас не могу вам сказать и будет неправильно говорить, что она должна проходить тут или там, но это является обязательным этапом для нашего государства и будущего, иного мнения нет. Мы должны до конца состоятся как государство, и для этого нужно сначала определить наши границы, а затем защитить. Наоборот быть не может», — заявила Саломе Зурабишвили, передает Грузия Online.
Московский городской суд оставил под стражей до 29 марта 2020 года обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Заседание по делу американского гражданина проходило в закрытом режиме в связи с секретностью дела. Как сообщает "РИА Новости", во время заседания Пол Уилан показывал участникам заседания лист со словами "Я по-прежнему невиновен", "Никакого шпионажа" и "В России нет правосудия".
Уилан был задержан 28 декабря 2018 года. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против России. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Уилан своей вины не признает.
В феврале 2019 года адвокат Уилана заявил, что его клиента "подставил" знакомый, который передал ему флешку. Пол Уилан ожидал, что на неё записаны фотографии его путешествия по России.
Летом 2019-го Полу Уилану было предъявлено обвинение в окончательной редакции. В настоящее время его защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу. Как предполагают адвокаты, судебное рассмотрение начнется не раньше весны.
У 49-летнего Уилана имеется гражданство США, Канады, Ирландии и подданство Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в крупной американской компании BorgWarner, производящей комплектующие для автомобилей. Дважды участвовал в военной кампании в Ираке, в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом за причастность к хищениям, а затем уволен из вооруженных сил.
24 декабря 1979 года министр обороны СССР Дмитрий Устинов подписал директиву №312/12/001, в которой говорилось о принятом решении о вводе "некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в южных районах нашей страны, на территорию Демократической республики Афганистан". Так де-юре началось советское вторжение в эту страну, обернувшееся, по разным данным, гибелью от 15 до 30 тысяч солдат и офицеров.
Участие советских войск в боевых действиях на территории Афганистана директивой не предусматривалось, но уже через три дня появился приказ того же Устинова о подавлении сопротивления мятежников в случаях нападения. 27 декабря силами спецподразделений КГБ СССР была проведена операция по ликвидации председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллы Амина.
По свидетельствам участников тех событий, во время ввода советских войск у них не было ни четкого понимания задач, ни того, сколько продлится их пребывание в Афганистане, ни представления об особенностях истории и культуры этой страны.
Радио Свобода поговорило с экспертом по Афганистану Александром Шкирандо, который уверен, что к афганской трагедии для советской армии привели многочисленные ошибки и непонимание местной специфики.
– Полного понимания, естественно, ни у кого не было, никто не осознавал, как долго все это продлится. Тем более что каждый выполнял свою конкретную задачу. Естественно, никто не представлял, что это все продлится почти 10 лет и какими будут последствия для страны, которая называлась Советский Союз. Вообще, на мой взгляд, все, что происходило, можно назвать большой ошибкой, которая привела к большой трагедии. Такие специфические страны, как Афганистан, это не просто страны Ближнего или Среднего Востока, как мы их понимаем в наше время, это страна особенная. Взять, допустим, период истории, когда распространялся ислам. Была такая провинция, которая называлась Кафиристан, которую удалось покорить только в 1893 году, когда у власти был эмир Абдур-Рахман. В то время практически вся территория нынешней Средней Азии, всего Ближнего и Среднего Востока была под исламом. И вот эта провинция, которая была не покоренной ни Чингисханом, ни великими моголами, ни великими завоевателями, не признала ислам. Я привожу этот исторический пример для того, чтобы было понятно, что такое Афганистан, в том числе и в тот период, когда входили советские войска.
Понятно, что прошло много лет, практически два века, но национальная особенность афганцев именно в этом и состоит: они никогда не подчинялись завоевателям. Понятно, что нас никто не рассматривал как завоевателей. И, как ни странно, первые месяцы и даже, я бы сказал, около года нас воспринимали как ближайших друзей. Другое дело, что потом это вылилось в серьезное противостояние, которое закончилось междоусобицей между самими афганцами, когда все это превратилось, на самом деле, в серьезную гражданскую войну. Одни моджахеды сменялись другими, возникло порядка семи так называемых исламских партий, и в итоге все закончилось для них определенной катастрофой.
Советские военные оказались в том месте, откуда потом было тяжело уходить
– Вы сказали, что не было понимания того, как долго все это продлится. То есть понимание ситуации начало меняться в процессе?
– Поначалу никто не думал, что придется расквартировать все наши подразделения, полки и дивизии на всей территории Афганистана. Ситуация везде была разная. Если на севере Афганистана была более безопасная зона, то в районах, примыкающих к пакистанской границе, ситуация была иной – этой границы фактически как не существовало тогда, так не существует и сейчас. Ее так и называют "линией Дюранда", по решению Мортимера Дюранда, когда еще не было такой страны, как Пакистан, и была проведена искусственная граница между Индией и Афганистаном. Эта линия разделила независимые пуштунские племена на две части. Сопротивление началось именно в этих районах, и моджахеды активно использовали их для проникновения вглубь территории Афганистана. Там были основные серьезные напряженные бои между нашей 40-й армией и афганскими моджахедами.
– Изменила ли афганская война расклад сил в мире?
– Несомненно. Если говорить более конкретно, то в то время Советский Союз попал в своеобразную ловушку. Запад сделал все для того, чтобы наши военные оказались именно в том месте, откуда потом было тяжело уходить. Но это уже другая проблема для нас. Я считаю в равной степени величайшей ошибкой как ввод войск в Афганистан, так и их вывод.
– То есть вы не считаете вывод войск правильным решением?
Так, как совершался вывод войск, этого делать было нельзя
– Так, как совершался вывод войск, этого, конечно, делать было нельзя. В таких странах, как Афганистан, а это страна восточная, бросить людей, которые тебе поверили, и так же неожиданно выйти, как и войти, – это всегда проблема. Во-первых, это образование вакуума власти. Даже когда [президент Афганистана] Наджибулла был согласен передать власть переходному правительству, нужна была элементарная поддержка хотя бы со стороны уже не 40-й армии, а со стороны советского руководства. Такой поддержки, к сожалению, не было. В итоге, как вы помните, Наджибулла оказался в той же, но в миниатюрной ловушке, в которой оказалась и наша страна.
– Военные выполняли приказ. Но чем можно объяснить приказ о вводе войск?
– Трудно сказать. Во-первых, военный есть военный, и он, естественно, выполняет приказ. Естественно, они не думали – правильное было это решение или нет. На самом деле я как свидетель могу сказать, что ни у кого не было мыслей о том, что придется начать боевые действия против мирного населения.
– То есть предполагалась не только военная помощь?
– Как-никак мы только за первые годы построили вместе с гражданскими порядка 25 объектов, которые до сих пор используются афганцами. Уже нет Советского Союза, а нас все равно называют "шурави" (советский). И даже тот деловой российско-афганский совет, который создан и работает под эгидой Торгово-промышленной палаты, показывает, что те дружеские и торгово-экономические отношения, которые были заложены в то время, отчасти работают и сегодня.
Ввод советских войск в Афганистан считает ошибкой и историк Борис Соколов, который напоминает, что главным инициатором вторжения был КГБ:
– Решение о вводе войск в Афганистан было, безусловно, ошибкой со стороны советского руководства. Решающее слово в принятии решения было за Брежневым. А наиболее ратовал за ввод войск, насколько я понимаю, глава КГБ Андропов.
– Зачем это было нужно советскому руководству?
– В тот момент коммунистическое правительство Афганистана находилось в очень плохом положении. Они контролировали меньшую часть территории страны. Большая часть была под контролем повстанцев, в большинстве своем исламистов. Чтобы подавить это повстанческое движение, были введены советские войска. Основной мотив был – удержать у власти прокоммунистическое правительство в Афганистане. А в дальнейшем Афганистан рассматривался как возможный плацдарм для броска к Индийскому океану, если вдруг создалась такая возможность.
1979 год, Афганистан, убийство Амина. Как это было
– Если говорить о цене войны, которая началась с вводом войск в Афганистан, какова она?
– По новейшим оценкам, там погибло около 30 тысяч советских военнослужащих, где-то 28 тысяч. Сколько погибло афганцев – никто толком не знает, но в десятки раз больше, с учетом того, что они гибли с двух сторон, то есть и правительственные войска, и противостоявшие им разного рода повстанцы. И мирного населения там немало погибло. Ну, и расходы на содержание этого правительства в Кабуле тоже были немаленькие, а это, естественно, убыток. Потом, кстати, после вывода войск, еще примерно до 92-го года Советский Союз поддерживал правительство в Кабуле, то есть ему поставлялись и вооружение, и какое-то продовольствие, и гуманитарная помощь. Все это, конечно, тоже стоило денег.
– Сторонники ввода войск утверждали, что если бы не советские войска, то там были бы американские.
– Это утверждение ничего общего с действительностью не имеет. Никаких планов ввода войск в Афганистан в то время в Америке в принципе не было.
– Каковы были последствия этой войны с точки зрения геополитики?
– В основном сильное падение престижа Советского Союза среди исламских государств. Это, пожалуй, главное последствие. И еще то, что укрепились у власти в конце концов исламисты, типа Талибана. Но они были противниками как России, так и США, то есть нельзя сказать, что кто-то здесь выиграл, – считает историк Борис Соколов.
Российская авиация нанесла удары по целям в провинции Идлиб, на северо-западе Сирии. Как сообщает AFP, восемь человек погибли, из них пятеро – дети.
По данным ООН, рост военной активности со стороны сирийского правительства и России в провинции Идлиб с 16 декабря вынудил десятки тысяч человек покинуть свои дома. Сирийский центр мониторинга прав человека сообщил, что за тот же период около 80 мирных жителей погибли в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов.
Со второй половины прошлой недели войска Асада, в результате боёв с джихадистами, взяли под контроль десятки городов и сёл на юге провинции Идлиб. По имеющейся информации, число погибших исчисляется многими десятками.
Как заявил глава Сирийского центра мониторинга нарушений прав человека Рами Абдель Рахман, войска Асада находятся менее чем в четырёх километрах от стратегического города Маарет аль-Нуман.
По данным на 23 декабря, государственный бюджет 2019 года перевыполнен на 89 млрд драмов (185 млн долларов США). Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«У нас было настолько больше налоговых поступлений в 2019 году, по сравнению с прогнозируемыми. По состоянию на тот же день, 40 млрд драмов из собранной суммы было израсходовано на уплату НДС по просроченным дебетам, то есть, были закрыты ранее накопленные долги перед предпринимателями. В целом в этом году в экономику было возвращено 150 млрд драмов по части НДС», - добавил премьер.
Что касается перевыполнения госбюджета, то Никол Пашинян отметил, что нет сомнений, что по итогам года оно будет намного больше, передает Радио Азатутюн.
«Объединенная судостроительная корпорация» готова спроектировать и построить судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Такое заявление сделал президент корпорации Алексей Рахманов. Несколькими днями ранее, под давлением новых американских санкций против России, швейцарская компания Allseas отказалась от дальнейшего участия в прокладке газопровода.
Алексей Рахманов в интервью телеканалу «Россия-24» сказал, что Объединенной строительной корпорации понадобится около двух лет для проектирования российского трубоукладчика и еще около четырех лет - на постройку этого специального судна.
Представитель проектной компании сообщил, что по двум ниткам «Северного потока-2» осталось уложить 160 километров труб.
Патриархия Грузии публикует письмо, направленное Папой Римским Католикосу-Патриарху всея Грузии, архиепископу Мцхета-Тбилиси и митрополиту Пицунды и Цхум-Абхазети, Святейшему и Блаженнейшему Илие Второму.
В нем Папа Франциск вспоминает свой визит в Грузию три года назад. «…Дорогой брат, я не забываю слова, которые вы сказали мне в Тбилиси, когда приняли меня с характерными для грузин благородным и искренним гостеприимством: «Петр и Андрей были братьями. Поэтому у нас всегда были и должны быть особенно сердечные отношения». Именно с такой же духовной и братской любовью пишу вам, чтобы от чистого сердца выразить свое заветное желание - снова встретиться с вами лично в следующем году.
Действительно, в 2020 году исполняется 40 лет вашему историческому визиту в Ватикан. К празднованию такого события запланированы соответствующие мероприятия, в том числе, музыкальные проекты высокого уровня, и мы хотим, чтобы в нем приняли участие хор патриархии Грузии и Сикстинская папская музыкальная капелла. Было бы прекрасно, если бы на этом мероприятии присутствовало Ваше Святейшество, чьи музыкальные произведения заслуживают признания и оценки», - сказано в письме Папы Римского, передает «ИнтерпрессНьюс».
Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО. Если Россия попробует присоединить соседнюю страну, она окажется втянута в военный конфликт. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил в интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову.
«Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы», — сказал Лукашенко, передает РБК.
Вместе с тем он отметил, что Белоруссия не останется в стороне в случае конфликта России с другими странами. По словам Лукашенко, на последних переговорах с президентом Владимиром Путиным он напомнил, что Белоруссия будет готова встать на сторону России в случае угрозы с Запада. «Вот это я и сказал на последних переговорах. Мы сегодня выступаем форпостом России. И задал президенту [Путину] вопрос: «Ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут… Если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы в сторону не отойдем», — заявил белорусский лидер.
Говоря о ситуации на Украине, Лукашенко заметил, что главной угрозой для России является не вступление страны в НАТО, а приход к власти в Киеве националистов. «Самая большая угроза от Украины для России будет не НАТО, а если придут к власти и получат оружие, как вы их называете грубо, «нацики». Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО. Я об Украине очень много думаю. Конечно, плохо будет, если Украина вступит в НАТО, это безопасности ни Белоруссии, ни России не добавит, но вот это будет хуже», — сказал он.
«Лучше бы было, если бы Украина проводила такой курс, который был после распада Советского Союза. Не надо обвинять Петра Порошенко или Виктора Януковича: все президенты виноваты в том, что сложилась такая ситуация для Володи Зеленского».
Глава Минюста самопровозглашенной республики Южная Осетия Залина Лалиева опровергла информацию о том, что видео с избиением людей, попавшее в Интернет, было снято в местах лишения свободы на территории республики. Об этом она заявила на пресс-конференции в Комитете информации и печати РЮО.
«С полной ответственностью могу заявить, что действия, которые были зафиксированы во время видеосъемки, не проходили в Управлении исполнения наказания, то есть, ни в колонии, ни в следственном изоляторе. Ничего не могу сказать о происхождении этого видео», - сказала министр.
По ее словам, события, которые происходили в колонии, были связаны с неповиновением со стороны спецконтингента. «Было нарушение правил внутреннего распорядка, мы говорили с заключенными неоднократно, проводили с ними профилактические беседы, но они настаивали на своем», - подчеркнула Лалиева.
Министр также опровергала информацию об избиении заключенных.
«Говорить о том, что осужденные попали в больницу в бессознательном состоянии это не соответствует действительности. Даже в те сложные дни мы не выходили за рамки действующего законодательства. По норме закона сотрудник УИС имеет право лично или в составе подразделения группы применять физическую силу для пресечения неповиновения или противодействия законным требованиям сотрудникам УИС, согласно закону», - сказала Лалиева.
По её словам, Минюст обратился с просьбой в МВД направить в ведомство сотрудников ОМОН.
«В связи с нарушениями уголовного-исполнительного кодекса и правил внутреннего распорядка- это массовое неповиновение, начальником Управления исполнения наказаний было принято решение направить письмо в МВД с просьбой оказания физической помощи, в УИН нет отрядов специального назначения, которые бы помогали в нештатных ситуациях. Был привлечен ОМОН. Что же касается применения физической силы? В целом, было физическое воздействие на спецкондингент и только к трем заключенным была применена физическая сила. Лишь только потому, что они оказали сопротивление сотрудникам исполнения наказаний. Но и в этом случае мы не перешли норму закона», - заключила она.
Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия отреагировало на призывы грузинских властей и западных политиков освободить из цхинвальской колонии грузинского врача Важу Гаприндашвили.
"Не могли не обратить внимание на развернувшуюся в грузинских и западных политических кругах истерию с требованием незамедлительного освобождения гражданина Грузии В. Гаприндашвили, который 9 ноября был задержан за умышленное нарушение государственной границы Республики Южная Осетия и впоследствии в ходе следственных мероприятий осужден на 1 год и 9 месяцев... В большинстве случаев нарушители режима государственной границы Южной Осетии с Грузией после применения административных мер воздействия передаются представителям правоохранительных органов Грузии в установленном порядке. Что касается Гаприндашвили, в его действиях содержатся признаки преступления, за которые он несет наказание, предусмотренное действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством, и его профессиональная деятельность к этому не имеет никакого отношения. Гаприндашвили является обыкновенным правонарушителем, заложником внутриполитической борьбы различных сил, обыкновенным провокатором, а не героем, каким его упорно пытаются представить на родине", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.
Там добавили, что участившиеся в последнее время инциденты с нарушением де-факто границы указывают на связь с перманентно нестабильной внутригрузинской политической ситуацией.
"Нельзя не заметить, что подобные провокации происходят аккурат накануне различных выборных кампаний. В случае с Гаприндашвили мы имеем дело с новым видом провокаций. Югоосетинские власти располагают достоверными сведениями о том, что грузинские спецслужбы занимаются поиском и подстрекательством т.н. идейных добровольцев гуманитарных профессий на подобные преступления за приличное вознаграждение. Вызывает сожаление, что известный тбилисский врач, отчетливо представляя себе последствия данного проекта, сознательно пошел на эту провокацию, удовлетворяя политические потребности определенной партии для усиления давления на внутренних оппонентов. Итог известен – только самые ленивые политики Грузии не воспользовались этой ситуацией, чтобы поправить свой политический рейтинг", - говорится в заявлении.
В МИД добавили, что западным «друзьям Грузии», прежде чем делать грозные заявления, было бы полезнее сначала ознакомиться с реальным положением дел внутри самой Грузии, передает агентство «Рес».
Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии обвиняемого по "московскому делу" Сергея Суровцева. Он признан виновным в применении насилия к представителям власти во время несогласованной акции в Москве 27 июля за честные выборы в Мосгордуму.
По версии следствия, Суровцев ударил бойца Росгвардии металлическим ограждением, причинив тому физическую боль. Это якобы подтверждается видеозаписями с камер наблюдения. Защита настаивала, что в действиях Суровцева не было состава преступления. Адвокат на суде подчеркнул, что протокол опознания был составлен с грубыми нарушениями.
Прокуратура запросила для обвиняемого четыре года лишения свободы. Представитель защиты назвал этот срок "катастрофическими цифрами" и считает неразумным реальное лишение свободы для своего подзащитного.
Суровцев отказался выступать с последним словом.
Сергея Суровцева задержали 28 ноября. На сегодняшний день он последний задержанный по "московскому делу". По версии следствия, Суровцев поднял секцию металлического ограждения и ударил ей бойца Росгвардии, после чего пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов. Вину он не признал.
Мещанский районный суд Москвы вынес приговор 21-летнему Самариддину Раджабову. Его обвиняют в угрозе применения насилия к трём сотрудникам полиции во время несогласованной акции за честные выборы в Мосгордуму.
Суд пришёл к выводу, что Раджабов виновен в преступлении, которое ему вменяют, но постановил назначить ему штраф, сообщает из зала суда корреспондент Радио Свобода.
Обвинение запросило для Раджабова три с половиной года лишения свободы. Вину он не признал.
Согласно позиции следствия, на акции 27 июля в Москве Раджабов бросил бутылку в сторону проходивших мимо сотрудников полиции. При падении она "создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений", – сказано в постановлении о привлечении к уголовной ответственности. Хотя бутылка ни в кого не попала, потерпевшими были признаны трое полицейских.
Позже один из них, Виталий Максидов, отказался признать себя потерпевшим и уволился со службы. По его словам, изначально он выступал в деле свидетелем. В своих показаниях он заявил, что не видел, кто бросил бутылку, из-за которой возбудили дело в отношении Самариддина Раджабова.
Активную поддержку Раджабову оказывал популярный репер рэпер Оксимирон (Мирон Федоров). Он пришёл на суд и сегодня, но попасть в зал уже не успел.
В пенитенциарных учреждениях отсутствует свободная от насилия среда, что проявляется в физическом и психологическом насилии в отношении заключенных, существовании криминальной субкультуры, а также в длительном использовании для нецелевого наказания комнат деэскалации, одиночных и камер внутренней классификации, - об этом говорится в результатах мониторинга, проведенного специальной превенционной группой Народного защитника Грузии.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в аппарате омбудсмена, специальная превенционная группа в июле и августе 2019 года провела мониторинг в пенитенциарных учреждениях N2, N8, N14 и N15. Были осуществлены визиты в крупнейшие учреждения лишения свободы полуоткрытого типа и учреждения заключения и лишения свободы закрытого типа. В отчете, подготовленном на основании полученной информации, комплексно проанализированы как системные, так и характерные для каждого учреждения аспекты.
«…Согласно информации, полученной специальной превентивной группой, учреждения перегружены и замечен недостаток персонала, из-за этого у администрации есть соблазн переложить функцию «сохранения порядка» и решения конфликтов на неформальных управляющих. Те учреждения, в которых влияние неформального управления высоко, характеризуются физическим и тяжелым психологическим насилием среди заключенных. Психологическое насилие в основном проявляется в вымогательстве, унижении, отвержении и других действиях. Криминальная субкультура особенно замечена в заведениях полуоткрытого типа, где неформальные управители находятся в привилегированном положении и заставляют других заключенных подчиняться неформальным правилам. Выявлено, что заключенные недостаточно осведомлены о своих правах и обязанностях и отказываются осуществлять свое право на подачу жалоб из-за влияния преступной субкультуры и страха репрессий. Следует отметить, что, за небольшим исключением, заключенные не говорят о фактах физического насилия со стороны сотрудников тюрем. В основном они говорят о психологическом насилии и неэтичном обращении.
Серьезной проблемой остается практика длительного, нецелевого и в целях наказания помещения заключенных в комнаты деэскалации, которые Народный защитник годами расценивает как жестокое, бесчеловечное и унизительное обращение… Из-за отсутствия служб психосоциальной поддержки или других ресурсов для управления ситуацией администрация на долгое время помещает заключенного с проблемами психического здоровья в комнату для деэскалации. Народный защитник/специальная превенционная группа подчеркивает, что длительное размещение заключенных с психическими проблемами в комнате деэскалации и непредоставление надлежащей психиатрической помощи нарушают Конвенцию о правах лиц с ограниченными возможностями. К сожалению, соответствующие службы не осуществляют эффективное выявление и документирование фактов предполагаемого ненадлежащего обращения», - отмечается в сообщении.
Мэр грузинской столицы Каха Каладзе на вопрос журналистов касательно удаления Facebook сотен поддельных страниц и аккаунтов, связанных с властями Грузии, ответил, что самыми большими «троллями» и «ботами» являются «Национальное движение» и его подразделения.
По словам Каладзе, которые цитирует «ИнтерпрессНьюс», Facebook - это свободное пространство и выражать свои взгляды может любой человек.
«Какое расследование должно начаться? Facebook - это свободное пространство! Мы устанавливаем цензуру Facebook? Каждый может выразить свое мнение в той или иной форме. Facebook - это свободное пространство, и ни «Национальное движение», ни его подразделения не смогут его ограничить», - сказал Каладзе.
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