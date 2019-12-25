Смогут ли списки оппозиции пошатнуть устои «Мечты»?

В Тбилиси начала работу «Межпартийная комиссия по изучению фактов политического преследования», в которую вошли представители 30 оппозиционных партий. На первом этапе работы оппоненты властей планируют составить списки людей, ответственных за политические репрессии, и их жертв и отправить их международным организациям и странам-партнерам с просьбой о помощи.

Черный список, в который, по мнению оппозиции, должны войти «исполнители незаконных приказов и те, кто их отдавал» на разных акциях, начиная с 20 июня, пока не опубликован. Впрочем, члены «Межпартийной комиссии по изучению фактов политического преследования» все же называют некоторые имена, в частности, известно, что возглавляет этот список лидер правящей партии Бидзина Иванишвили. Всего члены комиссии планируют составить два списка, говорит представитель «Европейской Грузии» Леван Тархнишвили:

«Первый – это список политических заключенных, которых «Грузинская мечта» задержала после 20 июня. Его мы должны передать странам-партнерам и организациям. Второй, не менее важный вопрос, – передать им список прокуроров и полицейских, а также других лиц, участвующих в сегодняшних политических репрессиях. Мы обратимся к нашим партнерам с просьбой ввести против них финансовые санкции, ограничения в выдаче виз или нечто подобное».

На данном этапе комиссия работает над созданием доказательной базы, говорит представитель Лейбористской партии Лаша Чхартишвили:

«Именно поэтому мы на данном этапе не публикуем списки, мы должны максимально уточнить все детали. Впрочем, мы уже почти уточнили, что по политическим признакам были задержаны около 200 человек. Это люди, которые сейчас несут административное или уголовное наказание, те, кто уже его понес, а также те, чьи дела сейчас рассматриваются. Кроме того, в список войдут и имена тех, кто стал жертвами тяжких гонений по политическим признакам».

Работа комиссии не ограничится составлением списков, окончательная ее цель – смена режима, утверждает Чхартишвили, не детализируя, однако, планов на будущее. Политолог Гела Васадзе считает, что таким образом оппозиция пытается сократить масштабы политических репрессий:

«Прошедшая неделя для «Мечты» была очень тяжелой в плане реакций международного сообщества, в том числе Госдепа, я уже не говорю про статьи в ведущих мировых изданиях и заявления международных неправительственных организаций. Несмотря на все это, я не уверен, что Запад готов сейчас принять какие-либо санкции. Понятно, что, с одной стороны, этот ход оппозиции несет характер пиара, с другой – это политтехнология – оградить себя от дальнейших преследований. Но есть кнопки, на которые можно нажимать лишь раз. Я не знаю, какую доказательную базу они собрали, но она должна быть достаточной, чтобы в случае необходимости было принято такое политическое решение».

В свою очередь, политолог Валериан Горгиладзе абсолютно уверен, что у комиссии, созданной оппозицией, нет и не может быть доказательств для признания мировым сообществом фактов политических репрессий в Грузии. Напротив, он считает, что у «Грузинской мечты» намного больше шансов добиться от того же сообщества признания политических репрессий во времена прежних властей, если, конечно, она этого пожелает:

«Власть должна бездействовать, когда видит попытки государственного переворота? Чего они добиваются? Я не думаю, что это область политологии, политических наук, нуждающихся в экспертизе, думаю – это уже психиатрия. Там происходит маргинализация всех субъектов, которые оформились как какая-то непонятная коалиция».

В обратном уверен соучредитель оппозиционной коалиции «Сила в единстве» Николоз Вашакидзе. По его мнению, на фоне признания международным сообществом наличия тяжелого политического кризиса в Грузии действия оппозиции наверняка возымеют эффект:

«Естественно, это привлечет более детальное и пристальное внимание (международного сообщества) к тем действиям, которые послужили поводом для составления этого списка, а следовательно, к большему информированию и резонансу. Я не исключаю и того, что в итоге кое-кто из этого списка попадет под определенные санкции».

Списки оппозиция планирует опубликовать уже 8 января, тогда же межпартийная комиссия сообщит, какими доказательствами они будут подкреплены и кому конкретно будут направлены.